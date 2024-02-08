"Хтось чув причину?", "А Єрмака?" та "Соромно": коментарі на сторінці Зеленського після звільнення Залужного

Сьогодні, 8 лютого, президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Це рішення викликало серед громадян різні реакції. Частина людей вирішила залишити свої коментарі щодо рішення президента на сторінках Зеленського у соцмережах.

Цензор.НЕТ зібрав найбільш яскраві та типові реакції під повідомленням Зеленського про звільнення Залужного в акаунті Зеленського в інстаграмі.

Переважна частина коментарів містить критику на адресу президента, доволі часто разом з нецензурними висловлюваннями.

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Дехто з дописувачів цікавиться причинами звільнення Залужного.

Іншим не подобається наступник Залужного Сирський.

Значна частина коментаторів висловлює бажання бачити звільнення корупціонерів, керівництва Офісу президента та навіть самого президента.

Серед коментарів трапляються попередження щодо можливості "майдану" у відповідь на таке рішення влади.

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Дехто з коментаторів заявляє про можливу накрутку лайків під цим постом президента.

Інші коментатори кажуть, що не достатньо компетентні для оцінки рішення про звільнення Залужного.

Дехто пише про свою підтримку як Залужного, так і Зеленського.



























































































































Відставка Залужного

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Перед цим відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.