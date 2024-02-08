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"Хтось чув причину?", "А Єрмака?" та "Соромно": коментарі на сторінці Зеленського після звільнення Залужного

Володимир Зеленський та Валерій Залужний

Сьогодні, 8 лютого, президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Це рішення викликало серед громадян різні реакції. Частина людей вирішила залишити свої коментарі щодо рішення президента на сторінках Зеленського у соцмережах.

Цензор.НЕТ зібрав найбільш яскраві та типові реакції під повідомленням Зеленського про звільнення Залужного в акаунті Зеленського в інстаграмі.

Переважна частина коментарів містить критику на адресу президента, доволі часто разом з нецензурними висловлюваннями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав укази про звільнення Залужного та призначення на його місце Сирського

Дехто з дописувачів цікавиться причинами звільнення Залужного.

Іншим не подобається наступник Залужного Сирський.

Значна частина коментаторів висловлює бажання бачити звільнення корупціонерів, керівництва Офісу президента та навіть самого президента.

Серед коментарів трапляються попередження щодо можливості "майдану" у відповідь на таке рішення влади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відставка Залужного. Що далі? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Дехто з коментаторів заявляє про можливу накрутку лайків під цим постом президента.

Інші коментатори кажуть, що не достатньо компетентні для оцінки рішення про звільнення Залужного.

Дехто пише про свою підтримку як Залужного, так і Зеленського.

Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного
Коментарі на сторінці Зеленського щодо звільнення Залужного

Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського
Реакція українців на звільнення Залужного в інтаграмі президента Зеленського

Відставка Залужного

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Перед цим відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+68
От нахолєри стільки тої зеленої пики надрукували???
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08.02.2024 22:50
+59
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08.02.2024 22:58
+57
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08.02.2024 22:56
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Якби Сирський дійсно був руснею, то мав би прізвище Творожков
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09.02.2024 00:56 Відповісти
ще раз, він "рускій" тільки по паспорту; а по морді... ну, і тому Сирський.
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09.02.2024 03:58 Відповісти
Ну і як тепер воювати ЗСУ, якщо всі військові плани будуть напряму транслюватися на фсб, завдяки їрмаку?
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09.02.2024 00:57 Відповісти
Пока Зеля не уберет Ермака,буду считать его придурком.
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09.02.2024 01:02 Відповісти
мелко, Хоботов !

ЗЄля у якості сафісфакції має застрелитись у дальньому окопчику, а інакше.... самі знаєте що роблять із "ЗЄлями" на Майдані
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09.02.2024 01:07 Відповісти
Воно зрадник , а не придурок .
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09.02.2024 01:13 Відповісти
він прибере,заспокоїть таких,як ви,а потім поставить на іншу посаду,ну щоб поряд був...
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09.02.2024 10:00 Відповісти
причина звільнення Головнокомандуючого Генерала-полковника Залужного ?

відкрилась вакансія помічника ветеринара данілова
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09.02.2024 01:04 Відповісти
Если бы знали, что это такое. А так не знаем, что это такое...
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09.02.2024 01:06 Відповісти
єто ?

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09.02.2024 01:08 Відповісти
Да. А так не знаем, что это такое...
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09.02.2024 01:14 Відповісти
ХУНТА
а інакше - страшна смерть бучанська для всього народу ...
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09.02.2024 01:17 Відповісти
Борродач? Понять\пргостить? Его однофамилец на "Шикль..." в 3 РАХе так уже экспериментировал...
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09.02.2024 01:17 Відповісти
"... Сырский связан с Россией не только местом своего рождения - Владимирская область. В стране по-прежнему проживают его родственники, в том числе мать, отец и брат. А его отец является экс-полковником русской армии. Сейчас родители Сырского живут во Владимире, вместе с братом Александра Олегом, который, как сообщается, работает охранником. Брат Сырского заявил в беседе с журналистами,..."
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09.02.2024 01:22 Відповісти
"отец является экс-полковником русской армии" - неправда; вірніше - сіра правда, ще точніше - маніпуляція. Його батько - полковник касапського ГРУ; а це, хоч і армія, але - особлива, т.зв. Акваріум; а що це таке - треба прочитати у Віктора Суворова, відомий одноімений твір.
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09.02.2024 03:56 Відповісти
..амбиции зэшки...Позор..
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09.02.2024 01:36 Відповісти
виключно вони. Іншої причини немає.
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09.02.2024 11:48 Відповісти
найвеличніший в угоду своїм амбіціям та гонитві за рейтингом сьогодні зробив велику помилку яка ще матиме наслідки для України і його самого ..
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09.02.2024 01:42 Відповісти
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09.02.2024 02:05 Відповісти
Ненавиджу цю банду злочинців при , так званій , владі 🤬
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09.02.2024 11:27 Відповісти
Когда уволят Эрмака и Зеленского? За провальный дипломатический фронт, отсутствие снарядов, демотивацию из-за корупции, отсутствие следствия против Баканова и Резникова.

За окружение Мариуполя (где я был), Сдачу Юга, подготовку к шашлычкам.

Крайнего в Залужном нашли? Отлично.
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09.02.2024 02:20 Відповісти
к кому ты обращаешься?
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09.02.2024 09:27 Відповісти
Майдан не на часі. Наступає епоха Судів Лінча. Операторів дронів вже досить багато. Дрони на будь який вибір - навіть в танку не сховаєшся. Потрібно "капсулювати" придурка - починати з єрмака. І далі по списку. По одному. Разом з охороною гівнюків і родинами. Як вони до українців так і українці до них. Все буде вибухова Україна!
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09.02.2024 03:05 Відповісти
А що? Досить слушна ідея.
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09.02.2024 10:47 Відповісти
Це зелене ***** навіть не сказало ,що то значить його перезагрузка ,навіщо вона взагалі,що воно зібралося робити в 24 році.І чому, це чмо, не піде нах.й через два місяця.
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09.02.2024 03:13 Відповісти
а чи було вечірнє гундосолово?
чи одна величезна падлючисть і три денних гундосолова
заміняють один вечірній?
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09.02.2024 03:47 Відповісти
...ото щурі-гниди, дермакі-зеленські офігіють, коли Залужний стане Генеральним секретарем НАТО, після Столтенберга
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09.02.2024 04:12 Відповісти
НАРОД не вибирає генералів? НАРОД ВЧИТЬ, ОДЯГАЄ, ОБУВАЄ ТА ГОДУЄ ГЕНЕРАЛІВ, а не царьки та царички(бо й останнії годує НАРОД). Тож і ЗАКОННЕ право(не липове) ставити чи звільняти, довіряти чи не довіряти має НАРОД, якщо звичайно КОНСТИТУЦІЯ НАРОДНА. Убого виглядає НАРОД в дворі(конституція під царьків) царьків, та й наповнений горшок фекаліями часто-густо носить. Мабуть запахи подобаються. АРХ М
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09.02.2024 04:39 Відповісти
до кого ти звертаєшся?
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09.02.2024 09:28 Відповісти
В дуальному світі і НАРОД має дуальність: - розумних та дурних, то як на вашу думку, до кого? Звичайно ж не до Карлсона, що включив пропеллер і ганяє пургу *****. АРХ М
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09.02.2024 09:34 Відповісти
Причина відома, це рейтинг
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09.02.2024 04:43 Відповісти
Треба покаятись в гріхах, щоб досьє патрушева на зе втратило силу, а Оман це деталі...
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09.02.2024 04:47 Відповісти
в тому досьє щодня нові сторінки. Каятися пізно. Будь у Ze мразі хоча би 1% совісті від нормальної людини, він мав би накласти на себе руки.
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09.02.2024 08:08 Відповісти
Звільнивши генерала Залужного, він наклав собі в руки. Невже він цього не розуміє?
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09.02.2024 09:06 Відповісти
Залужного в Президенти а потім повне розслідування злочинної діяльності зебандитів та їх звязків з московією
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09.02.2024 04:54 Відповісти
Це у Президента України " посмотреть ответы , нравиться , ответить"???
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09.02.2024 05:09 Відповісти
Ze мразь буде повішена
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09.02.2024 05:22 Відповісти
Ze мразь через вроджену розумову не повноцінність ніяк не може зрозуміти, що зрадників зневажають обидві сторони. Так чи інакше Ze мразь буде повішена.
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09.02.2024 05:25 Відповісти
Зеленные любитель роялей и его шавка Андрюша гнида Ермак, себя Наполеона и почувствовали, и под собой земли не ощущают. Гнать таких врагов Украины, в сторону российского корабля.
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09.02.2024 06:59 Відповісти
Це ж на скільки треба ненавидіти Україну що під час війни з рашистами рашиста у якого родичі проживають в рашці який не знає української мови призначити головнокомандуючим!!!
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09.02.2024 08:01 Відповісти
Пора клоунам возвращаться в цирк
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09.02.2024 08:37 Відповісти
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09.02.2024 09:04 Відповісти
Швондєрі типічні , блд....😡
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09.02.2024 11:29 Відповісти
На Цензорі в коментарях писали, що якщо знімуть Залужного то народ знесе зелупку, щось не видно щоб цю шваль хтось зносив.
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09.02.2024 09:14 Відповісти
нарід тепер може знести тільки яєчко. після довгого кукурікання... бо ж "неначасі критикувати владу. Ось закінчиться війна і тодііі...." (С)
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09.02.2024 10:04 Відповісти
Армия после убийства Монастырского была единственное ведомство не подконтрольное фсбэшнику Елдаку, теперь ручной, замазанный сЦырский, Елдак с кремлем празднует победу...дожали бениного Оманского Нарика.....
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09.02.2024 09:16 Відповісти
Бенін нарик за роки війни нахапав стільки грошей , як собака вошів ,
тому там поки що , все ок 😠
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09.02.2024 11:31 Відповісти
ЗЄшибісь!
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09.02.2024 09:35 Відповісти
Нагадаю, це мудрий нарід зробив себе разом, пад піва с сємкамі возлє тілівізара.
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09.02.2024 09:37 Відповісти
Внутрішній ворог допомагає зовнішньому. Не здаваймось без бою
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09.02.2024 09:44 Відповісти
Невдалий жарт від 95 квартал
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09.02.2024 09:45 Відповісти
Це капець, як народ любить того кого вибрав.
Де ж ви були всі в 2019 р з своєю головою?

«І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть: «Героям слава!».

"І прийшов час, коли спитали чому ви вибрали Зеленського, а мільйони відповідатимуть: «Ми за нього не голосували!».
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09.02.2024 09:57 Відповісти
ЗЕлена шмаркля відпрацювала завдання кацапів, отримане в Омані. Голова його ж...ОПи, д,Ермак доповів *****, що осталось через пару місяців підписати капітуляцію України.
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09.02.2024 10:05 Відповісти
Я не підтримую рішення Президента Зеленського. Якщо бути точним, то я не підтримую Зеленського, бо він і його антимайданна команда за 5 років свого одноосібного правління довели, що хуже може бути і показав що таке воно. Оточив себе найлютішими ворогами Укрїни, ригами: єрмаком, татровим, смірновим, демченко, шурмою та іншими, і тими, що втекли, такими, як аристович, портнов, продовжують руйнувати інститути влади в Україні і саму Україну. Бог, ЗСУ і їх Головнокомандувач Залужний були єдиними в кого вірили українці, а Зеленський цю віру знищив і саме головне крім відосів і мародерства, нічого не зробив для ЗСУ.
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09.02.2024 10:54 Відповісти
Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Олександрівського району Володимирської області у радянській Росії. Пройшов навчання у радянських збройних структурах. 1986 року закінчив Московське вище загальновійськове командне училище.

Проте більшість життя головнокомандувача ЗСУ пов'язана з Україною.
==============================
2/3 маево жыття повйязано с забугорьем - я там физически нахожусь, работаю, жру-сплю-и-остальное.
Панятия нэ маю чем жывут маи соседи - я жыву в Украине.
Паэтому я Сырскова дажэ неспрашываю, типа, "лоялен ли он Украине?" - я знаю это наверняка, знаю по сибе.
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09.02.2024 11:44 Відповісти
Не пишите, млять, ерунды!
Сырский - никакой не шпион. Если Залужный был аналитиком, то Сырский - пехотный генерал. Зеля будет ему вещать "своё видение поля боя", а Сырский - послушно гнать пехоту вперёд...
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09.02.2024 11:10 Відповісти
Ви погляньте лише на фас і профіль цього гетьмана Кваратлу 95!
У нього вже аж слюні течуть від скоєного!
Як казав відомий актор теару і кіно Папанов у фільмі Берегись автомобиля: "... всё таки надо тебе дать под зад, надо"! Скоро і це елітне чмо цього копняка під свій жидівський зад отримає. І опинеться не в Дубаі, або на Карибах, а в темному Харківському чи Донецькому підвалі в оточенні елітних вигодуваних друзів-щурів з розігрітим паяльником у дупі.
Ох буде про що йому і згадати і послухати!!!
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09.02.2024 11:14 Відповісти
Це було ясно ще у 2019 році, коли завдяки кремлівським грошам та дурості більшості виборців, на чолі держави стала містечкова, самозакохана нікчема. З метою реалізації кремлівських планів, щодо руйнування держави України, було створено так званий офіс президента, який, за фактом, став керувати державою, перетворивши ніякого гундоса на свою маріонетку. Дії цього ворожого кубла (достатньо ознайомитися з його штатним складом, щоби це зрозуміти) спрямовані на руйнування та дискредітацію держави, прикладів цього більш ніж достатньо. Залужний, який користується величезною довірою суспільства та Армії, став останньою перепоною на цьому шляху, тому його усунення було очікуваним.
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09.02.2024 11:41 Відповісти
а тепер Зеля зробить Єрмака премьєр-міністром, і всі критикани позасують язики в дупу
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09.02.2024 11:45 Відповісти
Лисого міністром закордонних справ, клінічну ідіотку мар'яну послом у Велику Британію... Одним словом, довга лава запасних у містечкового генія.
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09.02.2024 11:57 Відповісти
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09.02.2024 13:10 Відповісти
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09.02.2024 14:00 Відповісти
похоже, что Саша Ульянов и Фаина Каплан были намного смелее наших украинских доморощеных "патриотов" на диванах
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09.02.2024 11:42 Відповісти
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу теж називають під@расами! В чому різниця? Вірно, ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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09.02.2024 11:45 Відповісти
Є вже час на відставку президента Зеленського!!!
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09.02.2024 12:07 Відповісти
Ляльководи не дозволять янелоху це зробити.
Лялька вона і є лялька. Вихід один - знищити ляльководів ...
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09.02.2024 13:19 Відповісти
а хтось став на захист Залужного?
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09.02.2024 13:07 Відповісти
на жаль, це конституційне право президента.
треба думати, що робити далі.
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09.02.2024 13:52 Відповісти
Кожного ранку хочу побачити лєбєдіноє озєро у виконанні нашого балету!
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09.02.2024 13:36 Відповісти
не смій тягнути до нас, цю кацапську *********!
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09.02.2024 13:54 Відповісти
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