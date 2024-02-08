"Хтось чув причину?", "А Єрмака?" та "Соромно": коментарі на сторінці Зеленського після звільнення Залужного
Сьогодні, 8 лютого, президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Це рішення викликало серед громадян різні реакції. Частина людей вирішила залишити свої коментарі щодо рішення президента на сторінках Зеленського у соцмережах.
Цензор.НЕТ зібрав найбільш яскраві та типові реакції під повідомленням Зеленського про звільнення Залужного в акаунті Зеленського в інстаграмі.
Переважна частина коментарів містить критику на адресу президента, доволі часто разом з нецензурними висловлюваннями.
Дехто з дописувачів цікавиться причинами звільнення Залужного.
Іншим не подобається наступник Залужного Сирський.
Значна частина коментаторів висловлює бажання бачити звільнення корупціонерів, керівництва Офісу президента та навіть самого президента.
Серед коментарів трапляються попередження щодо можливості "майдану" у відповідь на таке рішення влади.
Дехто з коментаторів заявляє про можливу накрутку лайків під цим постом президента.
Інші коментатори кажуть, що не достатньо компетентні для оцінки рішення про звільнення Залужного.
Дехто пише про свою підтримку як Залужного, так і Зеленського.
Відставка Залужного
Нагадаємо, 8 лютого Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Перед цим відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
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ЗЄля у якості сафісфакції має застрелитись у дальньому окопчику, а інакше.... самі знаєте що роблять із "ЗЄлями" на Майдані
відкрилась вакансія помічника ветеринара данілова
а інакше - страшна смерть бучанська для всього народу ...
За окружение Мариуполя (где я был), Сдачу Юга, подготовку к шашлычкам.
Крайнего в Залужном нашли? Отлично.
чи одна величезна падлючисть і три денних гундосолова
заміняють один вечірній?
тому там поки що , все ок 😠
Де ж ви були всі в 2019 р з своєю головою?
«І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть: «Героям слава!».
"І прийшов час, коли спитали чому ви вибрали Зеленського, а мільйони відповідатимуть: «Ми за нього не голосували!».
Проте більшість життя головнокомандувача ЗСУ пов'язана з Україною.
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2/3 маево жыття повйязано с забугорьем - я там физически нахожусь, работаю, жру-сплю-и-остальное.
Панятия нэ маю чем жывут маи соседи - я жыву в Украине.
Паэтому я Сырскова дажэ неспрашываю, типа, "лоялен ли он Украине?" - я знаю это наверняка, знаю по сибе.
Сырский - никакой не шпион. Если Залужный был аналитиком, то Сырский - пехотный генерал. Зеля будет ему вещать "своё видение поля боя", а Сырский - послушно гнать пехоту вперёд...
У нього вже аж слюні течуть від скоєного!
Як казав відомий актор теару і кіно Папанов у фільмі Берегись автомобиля: "... всё таки надо тебе дать под зад, надо"! Скоро і це елітне чмо цього копняка під свій жидівський зад отримає. І опинеться не в Дубаі, або на Карибах, а в темному Харківському чи Донецькому підвалі в оточенні елітних вигодуваних друзів-щурів з розігрітим паяльником у дупі.
Ох буде про що йому і згадати і послухати!!!
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
Лялька вона і є лялька. Вихід один - знищити ляльководів ...
треба думати, що робити далі.