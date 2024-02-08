УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10782 відвідувача онлайн
Новини
11 297 185

Пентагон про призначення нового Головнокомандувача ЗСУ: Ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже з ним працювали

Представниця Пентагону Селеста Валландер

Президент України Володимир Зеленський має право вибирати, хто очолюватиме українську армію, і Сполучені Штати будуть ефективно працювати з його новим командувачем.

Про це заявила у четвер представниця Пентагону Селеста Валландер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Президент Зеленський є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими", — сказала Валландер, помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав укази про звільнення Залужного та призначення на його місце Сирського

Вона назвала Сирського "досвідченим, успішним полководцем".

"Сполучені Штати поважають і будуть працювати з тим, кого демократично обраний уряд, лідер, президент Зеленський, вибере своїм головнокомандувачем, і ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже з ним працювали", – додала Валландер.

Автор: 

Пентагон (1426) Сирський Олександр (611)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Американці вже не дивуються, що президентом наркоман, а 13 млн. виборців вибрали саме його. А кріпаки мовчки спостерігають як добивають Україну кацапські агенти і корупціонери. Україна ж зробила свій вибір , чи не так сірі та убогі ?
показати весь коментар
08.02.2024 23:50
+19
показати весь коментар
08.02.2024 23:50
+18
Доброго вечора, пане Президент !

показати весь коментар
08.02.2024 23:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ви зброю давайте а співпрацювати після перемоги будемо! А то якось ліцемерно такі заяви виглядають.
показати весь коментар
09.02.2024 00:32 Відповісти
И желательно ядерную. Что бы если воевать, так воевать по полной.
показати весь коментар
09.02.2024 00:34 Відповісти
Я думаю що велика кількість Ф16 та Томагавків і цього буде достатньо. Якщо б в Україні була ядерна зброя плешивий гітлєр ніколи б не напав. Ну нічого, в нас Чорнобиль ще залишився, мало не покажеться ні бульбашку ні гітлеру…
показати весь коментар
09.02.2024 00:44 Відповісти
ти наївно вважаєш, що ядерна хмара не знайде тебе у Швейцарії?
показати весь коментар
09.02.2024 12:41 Відповісти
Ще раз пояснюю - це не Швейцарія а Червоний хрест. Я нічого не вважаю наперед. Я не Ванга і не пересічний рашист, який наперед знає майбутнє. Наприклад, хто буде наступним президентом фашистської *********….
показати весь коментар
09.02.2024 13:52 Відповісти
оце президент ? ми скоро його "забаним", менше чим через 2 місяці

показати весь коментар
09.02.2024 00:36 Відповісти
Херпіду , я ж не лох , не тряпкая ! сЦАРЬ, як путлер , якого, все життя обожнював в саунах задовольняв і Януковича і піськоваі всіх великих олігархів
показати весь коментар
09.02.2024 00:41 Відповісти
Вважаю, що наступного разу треба неодмінно обрати президентом вже не блазня, а порноактора.

Правда, в Україні під час війни у секс-вечірках приймають участь менти та СБУшники замість порноакторів.
Уявляєш Малюка у латексі з ділдо? 😁
показати весь коментар
09.02.2024 00:46 Відповісти
Блін, я тепер не засну, це гірше, ніж Крюгер.
показати весь коментар
09.02.2024 00:56 Відповісти
Ну он того музичного мудазвона з гетьманскою булавою всі бачили. І масової паніки після цього не спостерігалося.
Значить або психіка у нас стійка, або ми спроможні сприймати саму дику екзотику, як належне.
показати весь коментар
09.02.2024 01:36 Відповісти
Я не розуміє ЗСУ , якого біса всі, як зайчики терплять знущання ПІДРАШИСТНИХ ПОКИДЬКІВ, які здавали продавали в кріпосні ! З першого дня вторгнення чекала-чекала, на прес-конференцію , що вони пояснять, що МЕГАКОРУПЦІОНЕР ЕРМАК РЕЗНІКОВІ ЇХ КРИША ЗЕІУДА , гірші ВОРОГИ, ніж відкриті РАШИСТИ !ТО ТАК ВАМ І ТРЕБА , не можете правду сказати?
показати весь коментар
09.02.2024 00:38 Відповісти
іншого Пентагон і не міг сказати.
показати весь коментар
09.02.2024 00:48 Відповісти
Зеленський здурів

Сирський Олександр Народився 26 липня 1965 року в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новинки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кіржацького району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирської області (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР )

У 1986 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московське вище загальновійськове командне училище .
показати весь коментар
09.02.2024 01:28 Відповісти
..амбиции зэшки!! Позор...
показати весь коментар
09.02.2024 01:35 Відповісти
Господь бачив - я довго не хаяла президента Зе , хоча було за що
НО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАЛУЖНОГО І ПРИЗНАЧЕННЯ ВИПУСКНИКА РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО УЧИЛИЩА , етничного росіянина - ЦЕ ОСТАННЯ КАПЛЯ ‼️‼️‼️
показати весь коментар
09.02.2024 01:37 Відповісти
Ви вибачьте завжди в таких питаннях, аналізуєте склад крові людей???, Ви памятаєте, скількі разів хйло, згадувало що Зеленський єврей?, ні??--майже у кожній своїй ********* промові!!, ви йому уподібнюєтеся???, тільки Дебілов рабсеян цікавлять ці питання! (а ще це дуже цікавило ідіотів рейху, - череп Сирському, у вас немає бажання виміряти?? (Підходить він вам чи ні??(.
показати весь коментар
09.02.2024 08:32 Відповісти
Твій можна виміряти , а потім запхати в нього ще більше зеленого гімна.
показати весь коментар
09.02.2024 09:08 Відповісти
Ви про асХфальт забули, недогляд,),
показати весь коментар
09.02.2024 09:39 Відповісти
Кацапе, у українців е тількі ця земля- і зветься вона УКРАЇНА. У угорців е Угорщіна, у словаков е Словаччіна
НЕ БУДЕ ГЕНЕРАЛ, наррдившийся у Московії серед беріз , де заклалось його бачення батьківщини , а також вивчавший військову справу у Московії , ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ І
УКРАІНЦІВ, як свою кров.

до речі, Іловайськ тому приклад .
показати весь коментар
09.02.2024 11:45 Відповісти
ти сама собі перечиш. гавкаєш із-за бугра, що в українців є своя земля. але якого тоді ти її покинула?
А, ну зрозуміло, що ти не є українка через твою дику вимову. Але чому ти тоді тут лізеш до нас із своєю тупою фаріон? Сирський хоча б від слова сир. А фаріон? щось таке біблійне з Ханаану.
показати весь коментар
09.02.2024 12:18 Відповісти
Йди на фер , троль . Мій чоловик в Україні , а що я роблю вже 10 років в ЕС - НЕ ТВОЯ СПРАВА. Не ти мені зарплату платишь, а я її плачу тобі.
показати весь коментар
09.02.2024 14:24 Відповісти
Кацапка! ти досі живеш у кацапській печері! в якій, як і у фашистській германії, любили аналізувати склад крові! я напевно відкрию тобі "вЯликий секрет" (!, приклад, один із сотень! прикладів, коли один з найвідоміших ізраїльських генералів Рафаель Ейтан! - був етнічним росіянином! і уяви собі, ніхто, ніколи, про це не згадував!!!! тебе кацапка ніколи не турбувало, що Дмитро Донцов, один із батьків українського націоналізму!!, був етнічним росіянином! Не хвилювало? і зрозумій Одне-Люди, які служать Україні, ******* Її, Захищають Її!, Вони це роблять, поза їхнім етнічним походженням! а то що Так нав'язливо намагаєтесь тут донести ти!!!, то це історія про твою---кацапію, Де завжди! шукали вади генетичного походження людини!
показати весь коментар
09.02.2024 12:21 Відповісти
Дешеві брехні про ізраїльського генерала( підслухали у Портнікова і повторюєте). Ніколи цей генерал не вважав себе московитом. та і не був їм. Почитайте уважно його біографію. Там "руzzкім духом " і не пахло. Ці побрихеньки тільки для того, щоб виправдати ситуацію , де українці в Україні стали людьми другого сорту.
показати весь коментар
09.02.2024 13:36 Відповісти
Ви читати не вмієте?? хіба мова йде про -- "руzzкім духом "??,, Мова про етнічне походження, до чого тут Портников?, вікі в допомогу, а потім побачимо хто бреше.
показати весь коментар
09.02.2024 13:42 Відповісти
Да Ваш Портников взагалі не ясно на кого працюе , бо іноді таке несе шо жах.

він просто звичайний міщанин , « городской мальчик» , родина якого колись мешкала за чергою осідлості.

ВАШОМУ ПОРТНИКОВУ до українського украінця як до неба .

І ВЗАГАЛІ, запамʼятайте що усі неетничні українці в України живуть тількі тому, ЩО В ІНШИХ КРАЇНАХ ВОНИ Вже НЕ ЗМОЖУТЬ СТАТИ УСПІШНИМИ . І тількі українці, які мають могили предків , живуть в Україні ради своеі Батькивщіни 😎😎
показати весь коментар
09.02.2024 14:31 Відповісти
Маячня.
показати весь коментар
09.02.2024 14:34 Відповісти
Да Вам просто нечем крить
показати весь коментар
09.02.2024 14:37 Відповісти
Що "крити"??, Що стосується саме пана Портникова??, то на відміну від вас, ту що ділить Людей на "хАроших и плАхих"! за етнічним походженням, то Він не ідіот,), це по-перше, по-друге, Ця людина, етнічний єврей, патріот України, має найбагатший історичний та політичний досвід, так само на відміну від вас,), автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну та історичну, Оглядач Радіо Свобода, Член Українського ПЕН. Шановна Особистість, у широких колах, але не у ваших Кацапських, це вже точно,),
показати весь коментар
09.02.2024 15:33 Відповісти
Вай вай ! Шо Ви регалиями Портникова сигналите . Ви , кацапе , слухали його месиджі? ТАМ НЕ ТАК ВСЕ ОДНОЗНАЧНО . А як він , не етнічний українець , наїхав на пані Фаріон після інтервью з кацапськой дурой Соколовою ? Він це зробив в угоду ОПУ. Бо там теж нема етничних українців,
показати весь коментар
09.02.2024 16:56 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2024 14:26 Відповісти
Высадкой в нормандии вообще етнический немец командовал,чепушидло вы недалекое)
показати весь коментар
09.02.2024 14:13 Відповісти
Вчить українську, чепушило із Залісся . Може Вам руzскоговаряща ЧЕЛЮСТЬ заважае
показати весь коментар
09.02.2024 14:20 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2024 01:52 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064525189769&__cft__[0]=AZVRdZl77cN3K0GGcCEa_LOlvxvNtf7w15vIYTmdgpQbLfVT1A9JMYNaXkAhDoVX1QssynR_S1pLddiTXC4Y2_Wa7NeG191vWQFoQgiASJMOB71WzZ6Db1olXtwwEyXLavJVBIWTiUvU1G3n5OgG5PSfIse2b5_hE_kzL4TKLCcdXTSqCwgcNS3n5wO91zOPklc&__tn__=-UC%2CP-R Україна ПОНАД УСЕ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Cj8qZwqbvembqC5k81d8VPUUffBUt8ouxdCh9KPL3VG5xmRLeeC1VoPsZBwmrk9Rl&id=100064525189769&__cft__[0]=AZVRdZl77cN3K0GGcCEa_LOlvxvNtf7w15vIYTmdgpQbLfVT1A9JMYNaXkAhDoVX1QssynR_S1pLddiTXC4Y2_Wa7NeG191vWQFoQgiASJMOB71WzZ6Db1olXtwwEyXLavJVBIWTiUvU1G3n5OgG5PSfIse2b5_hE_kzL4TKLCcdXTSqCwgcNS3n5wO91zOPklc&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·Генералу та Головнокомандуючому Збройних Сил України Валерію Залужному присвячується:

Йде дорога України крізь негоду та туман,

Та знайшовся в Україні зараз батько-отаман,

Хто зумів вже об'єднати всіх свідомих громадян,

Та про націю подбати, а не власний свій гаман.

Він підніме нас до бою та порядок наведе.

Він очістить від розбою та достаток приведе.

Свіжим подихом надії України дух зміцнить,

Щоб збувались наші мрії, та ставало краще жить!

Роман Нічик
показати весь коментар
09.02.2024 01:55 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2024 01:56 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2024 02:23 Відповісти
напрашивается аллегория... был в в больнице всеми уважаемый хирург, который знал свое дело, и в *** не ставил недоучку главврача...но у главврача были полномочия.. и он уволил хирурга, и поставил патологоанатома жополиза... который тоже отлично владел скальпелем... но есть нюанс.
показати весь коментар
09.02.2024 02:28 Відповісти
Подивилась фейсбук Зе - українці матеряться на нього . Цікави коменти
показати весь коментар
09.02.2024 02:34 Відповісти
ну це як явка з повинною. але багато наших людей так і не зрозуміли сутність того стерненка. І донатять йому нічого не відаючи.
показати весь коментар
09.02.2024 12:20 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.nazarenko.90?comment_id=Y29tbWVudDozNTE5NTE5Njk0OTY1MDQ4XzQxMjg2OTM5MTIxNzA3MA%3D%3D&__cft__[0]=AZX44CljpeyL4jnKrzuJ3oKK6wzwQTSTMeY9HgIq3Xt2qDntxSa7OO2wVXEAn-*****************************************************-Zu_l3eWY7qkd3iy8189FMeLBimjapsgJuvh9xj1cG2ufduZJF0azVgM6QhhJ7JwN1JHzLrsxkBnSLik&__tn__=R]-R Oksana Nazarenko

Триччі ухилянт та клоун зняв бойового Генерала...!!!! Але тепер ми точно знаемо хто наступний Президент...!!!! https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZX44CljpeyL4jnKrzuJ3oKK6wzwQTSTMeY9HgIq3Xt2qDntxSa7OO2wVXEAn-*****************************************************-Zu_l3eWY7qkd3iy8189FMeLBimjapsgJuvh9xj1cG2ufduZJF0azVgM6QhhJ7JwN1JHzLrsxkBnSLik&__tn__=R]-R #ВалерійЗалужний , дякую!!!!
показати весь коментар
09.02.2024 02:39 Відповісти
ну так, зараз всі зелені адепти вже намагаються брехати, що відставка Залужного - це вимога США, щоб вони дали нам гроші
показати весь коментар
09.02.2024 02:56 Відповісти
Да, и хотел что бы руцосвины на Украину напали.
За месяц предупреждали, значит знали,а ничего не предприняли,кроме как ежедневно самолёт с оружием посылать.
Пентагон здал Украину🤣
показати весь коментар
09.02.2024 05:26 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2024 02:41 Відповісти
И где демократия? Народ не хотел отставки Залужного. Народ не назначал Эрмака и всех ставлеников Эрмака.

Демократией уже и не пахнет.
показати весь коментар
09.02.2024 02:48 Відповісти
Мабудь звільнення Залужного - це хотелка хремля і Ермак її озвучив Зе
показати весь коментар
09.02.2024 02:56 Відповісти
І США так легко погоджуються з хотєлками кремля?
показати весь коментар
09.02.2024 08:32 Відповісти
США і з хотелками талібов і з хотелками Асада змирились
показати весь коментар
09.02.2024 11:48 Відповісти
То хто насправді керує США? Кремлівський куйло?
показати весь коментар
09.02.2024 13:40 Відповісти
Я важаю, що з 1917 року раша засіяла своїми сплячими агентами весь світ. Спецслужби даремно не звертають увагу на це. У світі люди не ******* ходити голими і босими і жити на кухнях( як у північний Кореї чи Якутії) . Людям потрібни гроши - і вони заробляють їх , працюя на рашу. Іне важають шо це погано . Чому? Тому що нема у світі інфи про сутність раши , бо інши пост совкові країни , не маючі досвіду будівництва сильной краіни, непридиляють розповсюдженню інфи увазі .

і так, за багато років раша наростила ракові метастази по всьому світу.

візьмить ще до увазі , що в усіх постсовкових країнах НЕ ЕТНИЧНІ ГРОМАДЯНЕ зайняли ключови пости ( як в Україні) і саботують формування мононаціональних країн ( як Польща Словаччіна Угорщина) .
ПРИКЛАД САБОТУВАННЯ- звільнення українського генерала Залужного не етнічними українцями Зе Ермаком Арахамиею , Стефанчуком і тп
і зміна його на етничного росіянина.

ТАК, раша розпустила свої щупальця по всім урядам всього світу і в т ч США
показати весь коментар
09.02.2024 14:18 Відповісти
Тоді які шанси перемогти такого могутнього ворога, який, фактично, керує усім світом?
показати весь коментар
09.02.2024 15:03 Відповісти
Памятаете казку про Кощея? Треба знищити яйце , Де лежить ігла.
показати весь коментар
09.02.2024 16:59 Відповісти
Згоден. Тільки навряд чи реально знищити рашку. Справа ж не в одному куйлі, там таких 9 з 10-ти, якщо не більше.
показати весь коментар
09.02.2024 18:51 Відповісти
Читаем фейсбук Зеленського

https://www.facebook.com/valera.tovstohan?comment_id=Y29tbWVudDozNTE5NjA3ODQxNjIyOTAwXzExMDAzNzEwMDc5NDI3ODI%3D&__cft__[0]=AZXSy7wkhmLOyjwUzt5x46m9E9bfhQ0zFpSIyMCSCjCiicTRoeuou2m9_6hTZREkEDOTMduGtFUpGH1tyUvsqTXl0LKuym7aO6jmmiP3xDONefqO_euVuGYluIACGsSpVFFfFh4x6-rmu15OGwD-Ao9fEyazNLmgjGp6ji1Bj4ILshIKdTLbA40NGOGf-Rbw4-Q&__tn__=R]-R Valera Tovstohan Не шановний Зе і вся ваша команда це суцільна брехня і вирок для України.Соромно, сумно. Огидно.

Збудуйте ще дороги по яких поїдуть танки ворога. Проведить сотню конференцій по відбудові країни, яка кожного дня віддає життя сотень синів та доньок, поки ви там плануєте відбудову країни, яка може зникнути..

пообіцяйте нам шашлики чи травневі в Криму. Заспівайте на Євробаченні. Ось ваш рівень.

Безкінечні огидні історії про розкрадання грошей під час війни і постійно ваша команда там. І Жодного покараного.

Але ви звільнили генерала не надав суспільству жодної обьєктивноі причини!

ваша комунікація це ваш огидний марафон, який коштував країні мільярдів грн. Рівень вашого професіоналізму це Мільярди Дерев, мільони дронів, сотні тисяч загиблих українців і майже вбита країна

Ось ваши результати…

На жаль ми з вами на цьому Титаніку
показати весь коментар
09.02.2024 02:59 Відповісти
https://www.facebook.com/maxim.martuniyk?comment_id=Y29tbWVudDozNTE5NjA3ODQxNjIyOTAwXzkyMTE3MjY1OTI2NTExNA%3D%3D&__cft__[0]=AZXSy7wkhmLOyjwUzt5x46m9E9bfhQ0zFpSIyMCSCjCiicTRoeuou2m9_6hTZREkEDOTMduGtFUpGH1tyUvsqTXl0LKuym7aO6jmmiP3xDONefqO_euVuGYluIACGsSpVFFfFh4x6-rmu15OGwD-Ao9fEyazNLmgjGp6ji1Bj4ILshIKdTLbA40NGOGf-Rbw4-Q&__tn__=R]-R Максим Мартынюк

Доречі, всі помітили як вчасно росія віддала 100 наших на обмін (що безумовно дуже добре).

Але чи це не подяка від рашки за звільнення Залужного і допомога зе в інфополі щоб трохи приглушити суспільний резонанс
показати весь коментар
09.02.2024 03:02 Відповісти
Шо такое виддала, после того как Зе руцких убийц отпустил на родину?
показати весь коментар
09.02.2024 05:29 Відповісти
Що там пітушиною кукурікаєш, пиши людською мовою.
показати весь коментар
09.02.2024 09:22 Відповісти
-русня готується до повномасштабки
- ахахах, це іпсо, порохоботи - підари

- Зеленський збирається звільнити Залужного
- ахахах, це іпсо, порохоботи - підари

>>>>Ви зараз тут<<<<

- зеленський збирається підписати капітуляцію
- ахахах, це іпсо, порохоботи - підари
показати весь коментар
09.02.2024 03:12 Відповісти
БЛИН, якись Трускавецькі недорослі звільнили досвіченого генерала . АУ‼️‼️‼️
Еліта нації мовчати не буде

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZURRsJkSzXXk2clGsVuZePe-eFn4fT4zEejxEoSi2sd-j3f02SAVPVLF4VU6b5CEXPAagD_1Z6NWmSb_jNzOYgh3QY5064ZwHp6clnzyTB7jB7N4irfg1e_wRcD49JIbITJXU5UQNs58rYP5kKyYjG0c-D5ckaSo1L37gdebrm2NaA5XT11kW_pL6aDkGAztY0&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZURRsJkSzXXk2clGsVuZePe-eFn4fT4zEejxEoSi2sd-j3f02SAVPVLF4VU6b5CEXPAagD_1Z6NWmSb_jNzOYgh3QY5064ZwHp6clnzyTB7jB7N4irfg1e_wRcD49JIbITJXU5UQNs58rYP5kKyYjG0c-D5ckaSo1L37gdebrm2NaA5XT11kW_pL6aDkGAztY0&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·

Дякую, пане генерале.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=919288332895978&set=a.330461458445338&__cft__[0]=AZURRsJkSzXXk2clGsVuZePe-eFn4fT4zEejxEoSi2sd-j3f02SAVPVLF4VU6b5CEXPAagD_1Z6NWmSb_jNzOYgh3QY5064ZwHp6clnzyTB7jB7N4irfg1e_wRcD49JIbITJXU5UQNs58rYP5kKyYjG0c-D5ckaSo1L37gdebrm2NaA5XT11kW_pL6aDkGAztY0&__tn__=EH-R
показати весь коментар
09.02.2024 03:14 Відповісти
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZV5ZB34s44iPnRxrGOjdtO-565*********************-HlXlJQiDUYt1c8KIViC7pEZ3_sPpK_WbOZkLP_EknAbsxWNQn2W8OjZPM-5Bb9W-cyAkpXPomqw7jWTRgc6jPokoO5j13FpJYY3ImVlyXLbdldEAufmnmEZgvcYYA&__tn__=-]C%2CP-R Андрій Іллєнко с https://www.facebook.com/vzaluzhnyi?__cft__[0]=AZV5ZB34s44iPnRxrGOjdtO-565*********************-HlXlJQiDUYt1c8KIViC7pEZ3_sPpK_WbOZkLP_EknAbsxWNQn2W8OjZPM-5Bb9W-cyAkpXPomqw7jWTRgc6jPokoO5j13FpJYY3ImVlyXLbdldEAufmnmEZgvcYYA&__tn__=-]C%2CP-R Валерій Залужним .

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid033F3Ssu5ahpvmYEA5DmGELxjqfi1Ea3QgjneUm1iSpAPskV7DtendgRoWCXFwpVwcl?__cft__[0]=AZV5ZB34s44iPnRxrGOjdtO-565*********************-HlXlJQiDUYt1c8KIViC7pEZ3_sPpK_WbOZkLP_EknAbsxWNQn2W8OjZPM-5Bb9W-cyAkpXPomqw7jWTRgc6jPokoO5j13FpJYY3ImVlyXLbdldEAufmnmEZgvcYYA&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

Дякую, пане Генерал.

Честь

показати весь коментар
09.02.2024 03:28 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=61555466109435&comment_id=Y29tbWVudDoyNTc0NDMxOTY5ODUxNTQ3N18yOTExMzY5MjAzMTk4NTc%3D&__cft__[0]=AZV5ZB34s44iPnRxrGOjdtO-565*********************-HlXlJQiDUYt1c8KIViC7pEZ3_sPpK_WbOZkLP_EknAbsxWNQn2W8OjZPM-5Bb9W-cyAkpXPomqw7jWTRgc6jPokoO5j13FpJYY3ImVlyXLbdldEAufmnmEZgvcYYA&__tn__=R*F Галина Годинчук

З'їли,єрмаки...генерала.
показати весь коментар
09.02.2024 03:31 Відповісти
https://youtu.be/eL90PJByTHc?t=2014 Про наболіле.
показати весь коментар
09.02.2024 03:17 Відповісти
https://www.facebook.com/galyabasovich?comment_id=Y29tbWVudDoyNTc0NDMxOTY5ODUxNTQ3N18xNzkwOTI0MjY4MDQ1MzEx&__cft__[0]=AZV5ZB34s44iPnRxrGOjdtO-565*********************-HlXlJQiDUYt1c8KIViC7pEZ3_sPpK_WbOZkLP_EknAbsxWNQn2W8OjZPM-5Bb9W-cyAkpXPomqw7jWTRgc6jPokoO5j13FpJYY3ImVlyXLbdldEAufmnmEZgvcYYA&__tn__=R*F Галя Басович

Всі дякують... а може пора вже щось робити з цією владою?! Бо 2 роки люди гинули, а в результаті опинимось в снг? чи вже відразу в загальній Бучі?!
показати весь коментар
09.02.2024 03:32 Відповісти
від такого бубіного рішення всі українські євреї непроізвольно перехретилися...
показати весь коментар
09.02.2024 05:24 Відповісти
Народ не захистив свого найкращого Генерала від влади ! Ганьба ! Тому чекаємо, вже недовго залишилося.
показати весь коментар
09.02.2024 05:29 Відповісти
У нашому містечку на дошці загиблих героїв 27-м - етнвчні росіяни! Вічна пошана хлопцям... А ти, курва фсб-шна, заткни пельку!
показати весь коментар
09.02.2024 06:22 Відповісти
а чому ти за мертвих вирішив що вони росіяни а не українці ? тупе ? от Дмитро Донцов - він був росіянином чи українцем ?
показати весь коментар
09.02.2024 07:21 Відповісти
А "містечко" твоє десь біля Сизрані?
показати весь коментар
09.02.2024 07:23 Відповісти
Візьми у сусіда по столі нову методичку, повинно бути 30. Бл ,казав же падалЬяку не набирати на роботу тупих дебілів.
показати весь коментар
09.02.2024 09:15 Відповісти
🔥Потужний вибух пролунав вночі на Ільському НПЗ у Краснодарському краї Росії.
показати весь коментар
09.02.2024 07:20 Відповісти
.это не тот что влез в Дебальцевский котел??? И бежал ....
показати весь коментар
09.02.2024 07:52 Відповісти
не , не та
показати весь коментар
09.02.2024 08:02 Відповісти
Власти Ижевска призвали жителей города получить йодид калия

Также призывают местное население обращаться в больницы по месту регистрации в случае появления первых симптомов лучевой болезни.
показати весь коментар
09.02.2024 08:04 Відповісти
Приииикольно Через десять років узнаємо, шо то кізданула якась АЕС. Там здається є одна поблизу Іжевська...
показати весь коментар
09.02.2024 12:07 Відповісти
шо за гон фром Пентагон ?
показати весь коментар
09.02.2024 08:05 Відповісти
Слава Президенту ЗАлужному!
показати весь коментар
09.02.2024 08:35 Відповісти
Довбойоби.
показати весь коментар
09.02.2024 08:55 Відповісти
Сказали, те що й повинні були сказати. Ніхто не буде розгрібати усе це лайно, що натворили українці, за самих українців - або українці знайдуть в собі сили зробити це або не знайдуть. Захід прийме будь-яке рішення українського народу.
показати весь коментар
09.02.2024 09:48 Відповісти
Ні, Україна НЕ МАЄ контролю над ЗЕзидентом, котрий якраз має контроль над військовими АЛЕ до контролю з боку українського суспільства ЦЕ НЕ МАЄ ЖОДНОГО ВІДНОШЕННЯ!!! Демократичні принципи в Україні НЕ ПРАЦЮЮТЬ через узурпацію влади Зеленським та його бандою покидьків!!!
показати весь коментар
09.02.2024 10:56 Відповісти
Та Пентагон і з Безуглою успішно співпрацював би. Пентагону то шо? США ні з ким не воює.
показати весь коментар
09.02.2024 12:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 