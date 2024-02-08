Пентагон про призначення нового Головнокомандувача ЗСУ: Ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже з ним працювали
Президент України Володимир Зеленський має право вибирати, хто очолюватиме українську армію, і Сполучені Штати будуть ефективно працювати з його новим командувачем.
Про це заявила у четвер представниця Пентагону Селеста Валландер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
"Президент Зеленський є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими", — сказала Валландер, помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні.
Вона назвала Сирського "досвідченим, успішним полководцем".
"Сполучені Штати поважають і будуть працювати з тим, кого демократично обраний уряд, лідер, президент Зеленський, вибере своїм головнокомандувачем, і ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже з ним працювали", – додала Валландер.
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Правда, в Україні під час війни у секс-вечірках приймають участь менти та СБУшники замість порноакторів.
Уявляєш Малюка у латексі з ділдо? 😁
Значить або психіка у нас стійка, або ми спроможні сприймати саму дику екзотику, як належне.
Сирський Олександр Народився 26 липня 1965 року в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новинки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кіржацького району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирської області (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР )
У 1986 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московське вище загальновійськове командне училище .
НО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАЛУЖНОГО І ПРИЗНАЧЕННЯ ВИПУСКНИКА РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО УЧИЛИЩА , етничного росіянина - ЦЕ ОСТАННЯ КАПЛЯ ‼️‼️‼️
НЕ БУДЕ ГЕНЕРАЛ, наррдившийся у Московії серед беріз , де заклалось його бачення батьківщини , а також вивчавший військову справу у Московії , ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ І
УКРАІНЦІВ, як свою кров.
до речі, Іловайськ тому приклад .
А, ну зрозуміло, що ти не є українка через твою дику вимову. Але чому ти тоді тут лізеш до нас із своєю тупою фаріон? Сирський хоча б від слова сир. А фаріон? щось таке біблійне з Ханаану.
він просто звичайний міщанин , « городской мальчик» , родина якого колись мешкала за чергою осідлості.
ВАШОМУ ПОРТНИКОВУ до українського украінця як до неба .
І ВЗАГАЛІ, запамʼятайте що усі неетничні українці в України живуть тількі тому, ЩО В ІНШИХ КРАЇНАХ ВОНИ Вже НЕ ЗМОЖУТЬ СТАТИ УСПІШНИМИ . І тількі українці, які мають могили предків , живуть в Україні ради своеі Батькивщіни 😎😎
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Cj8qZwqbvembqC5k81d8VPUUffBUt8ouxdCh9KPL3VG5xmRLeeC1VoPsZBwmrk9Rl&id=100064525189769&__cft__[0]=AZVRdZl77cN3K0GGcCEa_LOlvxvNtf7w15vIYTmdgpQbLfVT1A9JMYNaXkAhDoVX1QssynR_S1pLddiTXC4Y2_Wa7NeG191vWQFoQgiASJMOB71WzZ6Db1olXtwwEyXLavJVBIWTiUvU1G3n5OgG5PSfIse2b5_hE_kzL4TKLCcdXTSqCwgcNS3n5wO91zOPklc&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·Генералу та Головнокомандуючому Збройних Сил України Валерію Залужному присвячується:
Йде дорога України крізь негоду та туман,
Та знайшовся в Україні зараз батько-отаман,
Хто зумів вже об'єднати всіх свідомих громадян,
Та про націю подбати, а не власний свій гаман.
Він підніме нас до бою та порядок наведе.
Він очістить від розбою та достаток приведе.
Свіжим подихом надії України дух зміцнить,
Щоб збувались наші мрії, та ставало краще жить!
Роман Нічик
Триччі ухилянт та клоун зняв бойового Генерала...!!!! Але тепер ми точно знаемо хто наступний Президент...!!!! https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZX44CljpeyL4jnKrzuJ3oKK6wzwQTSTMeY9HgIq3Xt2qDntxSa7OO2wVXEAn-*****************************************************-Zu_l3eWY7qkd3iy8189FMeLBimjapsgJuvh9xj1cG2ufduZJF0azVgM6QhhJ7JwN1JHzLrsxkBnSLik&__tn__=R]-R #ВалерійЗалужний , дякую!!!!
За месяц предупреждали, значит знали,а ничего не предприняли,кроме как ежедневно самолёт с оружием посылать.
Пентагон здал Украину🤣
Демократией уже и не пахнет.
і так, за багато років раша наростила ракові метастази по всьому світу.
візьмить ще до увазі , що в усіх постсовкових країнах НЕ ЕТНИЧНІ ГРОМАДЯНЕ зайняли ключови пости ( як в Україні) і саботують формування мононаціональних країн ( як Польща Словаччіна Угорщина) .
ПРИКЛАД САБОТУВАННЯ- звільнення українського генерала Залужного не етнічними українцями Зе Ермаком Арахамиею , Стефанчуком і тп
і зміна його на етничного росіянина.
ТАК, раша розпустила свої щупальця по всім урядам всього світу і в т ч США
https://www.facebook.com/valera.tovstohan?comment_id=Y29tbWVudDozNTE5NjA3ODQxNjIyOTAwXzExMDAzNzEwMDc5NDI3ODI%3D&__cft__[0]=AZXSy7wkhmLOyjwUzt5x46m9E9bfhQ0zFpSIyMCSCjCiicTRoeuou2m9_6hTZREkEDOTMduGtFUpGH1tyUvsqTXl0LKuym7aO6jmmiP3xDONefqO_euVuGYluIACGsSpVFFfFh4x6-rmu15OGwD-Ao9fEyazNLmgjGp6ji1Bj4ILshIKdTLbA40NGOGf-Rbw4-Q&__tn__=R]-R Valera Tovstohan Не шановний Зе і вся ваша команда це суцільна брехня і вирок для України.Соромно, сумно. Огидно.
Збудуйте ще дороги по яких поїдуть танки ворога. Проведить сотню конференцій по відбудові країни, яка кожного дня віддає життя сотень синів та доньок, поки ви там плануєте відбудову країни, яка може зникнути..
пообіцяйте нам шашлики чи травневі в Криму. Заспівайте на Євробаченні. Ось ваш рівень.
Безкінечні огидні історії про розкрадання грошей під час війни і постійно ваша команда там. І Жодного покараного.
Але ви звільнили генерала не надав суспільству жодної обьєктивноі причини!
ваша комунікація це ваш огидний марафон, який коштував країні мільярдів грн. Рівень вашого професіоналізму це Мільярди Дерев, мільони дронів, сотні тисяч загиблих українців і майже вбита країна
Ось ваши результати…
На жаль ми з вами на цьому Титаніку
Доречі, всі помітили як вчасно росія віддала 100 наших на обмін (що безумовно дуже добре).
Але чи це не подяка від рашки за звільнення Залужного і допомога зе в інфополі щоб трохи приглушити суспільний резонанс
- ахахах, це іпсо, порохоботи - підари
- Зеленський збирається звільнити Залужного
- ахахах, це іпсо, порохоботи - підари
>>>>Ви зараз тут<<<<
- зеленський збирається підписати капітуляцію
- ахахах, це іпсо, порохоботи - підари
Еліта нації мовчати не буде
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZURRsJkSzXXk2clGsVuZePe-eFn4fT4zEejxEoSi2sd-j3f02SAVPVLF4VU6b5CEXPAagD_1Z6NWmSb_jNzOYgh3QY5064ZwHp6clnzyTB7jB7N4irfg1e_wRcD49JIbITJXU5UQNs58rYP5kKyYjG0c-D5ckaSo1L37gdebrm2NaA5XT11kW_pL6aDkGAztY0&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·
Дякую, пане генерале.
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https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid033F3Ssu5ahpvmYEA5DmGELxjqfi1Ea3QgjneUm1iSpAPskV7DtendgRoWCXFwpVwcl?__cft__[0]=AZV5ZB34s44iPnRxrGOjdtO-565*********************-HlXlJQiDUYt1c8KIViC7pEZ3_sPpK_WbOZkLP_EknAbsxWNQn2W8OjZPM-5Bb9W-cyAkpXPomqw7jWTRgc6jPokoO5j13FpJYY3ImVlyXLbdldEAufmnmEZgvcYYA&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·
Дякую, пане Генерал.
Честь
З'їли,єрмаки...генерала.
Всі дякують... а може пора вже щось робити з цією владою?! Бо 2 роки люди гинули, а в результаті опинимось в снг? чи вже відразу в загальній Бучі?!
Также призывают местное население обращаться в больницы по месту регистрации в случае появления первых симптомов лучевой болезни.