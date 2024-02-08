Пентагон про призначення нового Головнокомандувача ЗСУ: Ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже з ним працювали

Президент України Володимир Зеленський має право вибирати, хто очолюватиме українську армію, і Сполучені Штати будуть ефективно працювати з його новим командувачем.

Про це заявила у четвер представниця Пентагону Селеста Валландер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Президент Зеленський є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими", — сказала Валландер, помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні.

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Вона назвала Сирського "досвідченим, успішним полководцем".

"Сполучені Штати поважають і будуть працювати з тим, кого демократично обраний уряд, лідер, президент Зеленський, вибере своїм головнокомандувачем, і ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже з ним працювали", – додала Валландер.