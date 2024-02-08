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Керівник МЗС Британії Кемерон та Голова МЗС Канади Жолі обговорили довгострокові зобов’язання щодо безпеки України

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі

Велика Британія та Канада ведуть діалог щодо довгострокових безпекових зобов’язань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter(X) Міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Рада поспілкуватися з Девідом Кемероном", - написала глава канадського МЗС.

Вона зазначила, що обговорила з британським дипломатом співпрацю на Близькому Сході, включаючи необхідність звільнення заручників і збільшення гуманітарної допомоги, що надходить до Гази.

Крім того, співрозмовники зачепили питання довгостроковмх зобов’язання щодо безпеки перед Україною.

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Автор: 

Велика Британія (5578) Канада (2191) Кемерон Девід (110) Жолі Мелані (80)


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нема довгострокової безпеки без миттєвого реагування..
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08.02.2024 23:57 Відповісти
зачепили.. питання.. звіздєццц
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08.02.2024 23:59 Відповісти
Наче анекдот якийсь..
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09.02.2024 00:03 Відповісти
Нажаль, від Канади важко ще щось очікувати. Карликові збройні сили із застарілим устаткуванням, мізерний бюджет, і прем'ер-міністр лівак (потенційний транссексуал) що ненавитить Збройні Сили і усе що з зброєю і силою пов'язане. Вибори лише в 2025. В Канади бyло десь 90 гармат 155, і менше 100 танків леопард 2. трохи дали Україні і то добре, але це нічого не вирішує.
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09.02.2024 00:56 Відповісти
 
 