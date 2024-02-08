Керівник МЗС Британії Кемерон та Голова МЗС Канади Жолі обговорили довгострокові зобов’язання щодо безпеки України

Велика Британія та Канада ведуть діалог щодо довгострокових безпекових зобов’язань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter(X) Міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Рада поспілкуватися з Девідом Кемероном", - написала глава канадського МЗС.

Вона зазначила, що обговорила з британським дипломатом співпрацю на Близькому Сході, включаючи необхідність звільнення заручників і збільшення гуманітарної допомоги, що надходить до Гази.

Крім того, співрозмовники зачепили питання довгостроковмх зобов’язання щодо безпеки перед Україною.

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