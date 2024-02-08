Керівник МЗС Британії Кемерон та Голова МЗС Канади Жолі обговорили довгострокові зобов’язання щодо безпеки України
Велика Британія та Канада ведуть діалог щодо довгострокових безпекових зобов’язань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter(X) Міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Рада поспілкуватися з Девідом Кемероном", - написала глава канадського МЗС.
Вона зазначила, що обговорила з британським дипломатом співпрацю на Близькому Сході, включаючи необхідність звільнення заручників і збільшення гуманітарної допомоги, що надходить до Гази.
Крім того, співрозмовники зачепили питання довгостроковмх зобов’язання щодо безпеки перед Україною.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар08.02.2024 23:57 Відповісти Мені подобається 0
Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар08.02.2024 23:59 Відповісти Мені подобається 0
Голос Держави
показати весь коментар09.02.2024 00:03 Відповісти Мені подобається 0
Dr.IronFaust
показати весь коментар09.02.2024 00:56 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль