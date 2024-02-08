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Якщо США не можуть допомогти Києву грошима, Європі треба купити у США зброю для України, - британський парламентарій Ріс-Могг

Депутат парламенту Великобританії, колишній міністр підприємництва, енергетики і промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг

Країни Європи могли б придбати для України, яка протистоїть російській агресії, зброю у Сполучених Штатах.

Про це заявив 8 лютого депутат парламенту Великобританії, колишній міністр підприємництва, енергетики і промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Безпека України – це від самого початку питання Європи, яке, так, має наслідки для решти світу, але європейська безпека безпосередньо залежить від того, чи не переможе Росія Україну і чи не стане вона загрозою для інших європейських держав. Тому якщо США з якихось причин не в змозі надати [Україні] гроші, то купити озброєння й доправити його в Україну зі США, я вважаю, дуже важливо", – сказав він.

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Політик нагадав, що під час Другої світової війни Великобританія купувала у США озброєння.

"Якоюсь мірою вони давали нам гроші в борг, але іншою мірою ми платили їм твердою готівкою, тому що нам потрібні були озброєння, які вони виробляли. Без цього ми не змогли б воювати", – підкреслив Ріс-Могг.

За його словами, сьогодні "дуже розумним вчинком" було б "фінансування закупівель озброєнь, якщо США не можуть надати допомогу".

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"У більшості випадків це відповідає інтересам Європи. Наприклад, із погляду Польщі тощо... Для них принципово важливо, щоб Україна була захищена", – вважає Ріс-Могг.

Автор: 

Велика Британія (5578) зброя (7461)


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Топ коментарі
+13
Поки Україна стікає кров'ю пустопорожні балачки продовжуються
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08.02.2024 23:59
+8
короче, "Зробимо Америку нікчемною"

дожились, американці, пічаль !
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09.02.2024 00:00
+8
Потім США скаже що цю зброю можна використовувати тільки не проти росії, або ще якось залімітують.
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09.02.2024 00:05
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Поки Україна стікає кров'ю пустопорожні балачки продовжуються
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08.02.2024 23:59 Відповісти
власне ЯО - запорука безпеки України !

будемо сидіти на хлібі й воді, а ядерну бомбу зробимо !

інакше нам НЕ жити....
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09.02.2024 00:55 Відповісти
Поки Червінський вмирає в СІЗО, адвокат строчить пустопорожні коментарі на цензорі
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09.02.2024 02:58 Відповісти
Тільки це до зекдли адресуй бо винні всі вони!
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09.02.2024 05:08 Відповісти
короче, "Зробимо Америку нікчемною"

дожились, американці, пічаль !
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09.02.2024 00:00 Відповісти
Це десь до 2040-го ростягнеться..
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09.02.2024 00:00 Відповісти
«Тонкий» англійський гумор. Задовбали.
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09.02.2024 00:02 Відповісти
Ну Макрон же хотів, щоб вся зброя, яка закупається на гроші ЄС, вироблялась або хочаб збиралась в Європі. Як ефективно це робиться, ми бачимо по мільйону снарядів. Тому малоймовірно. Хіба що UK закупить.
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09.02.2024 00:03 Відповісти
там свої яйтсі по 17
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09.02.2024 00:04 Відповісти
Потім США скаже що цю зброю можна використовувати тільки не проти росії, або ще якось залімітують.
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09.02.2024 00:05 Відповісти
Щойно.
https://podrobnosti.ua/2489892-cenat-ssha-pdtrimav-paket-dopomogi-ukran.html Cенат США підтримав пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд доларів, який не включає видатки на посилення захисту кордону з Мексикою.
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09.02.2024 00:13 Відповісти
Та то ж Сенат. Конгрес навіть голосувати не буде.
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09.02.2024 00:20 Відповісти
Не факт. Респи вже достатньо обісралися, а після рішення апеляційного суду Трамп почав здуватися. Неголосування по цьому проекту може їх добити. Шумер не просто так поставив проекти одразу один за одним (з кордоном і без). Отже, можливі варіанти.
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09.02.2024 00:48 Відповісти
Не поділяю Ваш оптимізм. Навіть, якщо відбудется диво і Конгрес прийме закон (вірогідність, як на мене, приблизно така, як зустріти Zє без охорони), треба ще отримати те, за що проголосовали. А щось мені підказує, що максимум це буде 200 млн на місяць, як останні півроку, щоб "не здохли".
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09.02.2024 01:46 Відповісти
У липні - 2,5 млрд, у серпні - 450 млн, у вересні - 1 млрд 590 млн доларів, у жовтні - 350 млн доларів, у листопаді США виділили Україні 525 млн доларів військової допомоги.
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09.02.2024 02:06 Відповісти
Якісь дивні цифри. Це, мабуть, сумарна допомога США/ЕС. З липня по вересень 2023 обсяги військовой допомоги були 400-500M на місяць (з іншей допомогой - більше, звісно). В травні, наприклад, було майже 16 мільярдів виключно військовой допомоги (в грудні 22 взагалі майже 25B). Що трапилось в цей період? Потім взагалі - 250М, 250М, 0M, 0M....
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09.02.2024 10:30 Відповісти
Ещё есть палата предствителей где рулят республикинцы и их спикер -трампист джонсон может тупо не вынести этот пакет на голосование
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09.02.2024 03:18 Відповісти
Місцева фауна продовжує споживати хайпові заголовки, які не мають відношення до реальності.
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09.02.2024 00:24 Відповісти
Те, що місцева флора спромоглася щось пукнулти, для неї вже прогрес. Проте сильно не роздувайтеся, щоб раптом не трапилася дефлорація. ))
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09.02.2024 00:52 Відповісти
Ти обісрався, тобі на це вказали, що не подобається?
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09.02.2024 01:05 Відповісти
Припини істерику, витри жопу і не відблискуй тупістю, яка є медичним фактом, а не питанням чиїхось уподобань. ))
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09.02.2024 01:51 Відповісти
Як палає) обісрався?) що там, Сенат вже "підтримав" пакет, поїхавше?)
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09.02.2024 02:24 Відповісти
Навряд чи мене цікавить твій сумний анамнез, екзальтований дегенерате. )))
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09.02.2024 03:02 Відповісти
Там ще довга процедура.Це тільки рішення.Далі ще буде.
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09.02.2024 00:27 Відповісти
Сенат вже не вперше голосує...А от Конгресс...
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09.02.2024 00:27 Відповісти
Хвейк?
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09.02.2024 01:32 Відповісти
Ось що значить підписувати різні меморандуми...наука для України та всіх країн..
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09.02.2024 00:27 Відповісти
США могут «заставить» страны Евросоюза платить за американское оружие, которое Вашингтон будет отправлять Украине. Такой вариант продолжения поддержки Киева обсуждают в Белом доме на фоне проблем с согласованием финансового пакета для Украины на $61,4 млрд, пишет колумнист The New York Times Дэвид Сангер со ссылкой на источники в администрации президента. Другой вариант предполагает комплексный обмен вооружениями с третьими странами для осуществления поставок оружия Украине.
Однако в американской администрации признают, что «на горизонте нет ничего, что могло бы сравниться с мощью новых ассигнований Конгресса», пишет Сангер.
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09.02.2024 00:27 Відповісти
а допомогти зброєю без грошей??? адже Україні не банкноти потрібні, а снаряди та ракети
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09.02.2024 00:39 Відповісти
банкноти потрібні банковій
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09.02.2024 00:40 Відповісти
Тобто той самий лендліз, котрий, як тут багато хто запевняв, Україні не потрібен.
Як надається "безкоштовна зброя" ми вже давно спостерігаємо...
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09.02.2024 08:34 Відповісти
Что значит купить? Вообще то, насколько я знаю, когда страны бывшего СССР сдали боевые ядерные заряды рашке, эти заряды были в рашке переработаны, и проданы руководством рашки американцам. Почти даром. Так что, должок!
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09.02.2024 00:47 Відповісти
Американцы все делали на благо Америки. Поимели жадных продажных совков, которые открыто мародерили в 90-е в собственных странах.
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09.02.2024 04:26 Відповісти
Как можно продавать почти даром,ценник перепутали, деньги фальшивые были?
Не нравится цена, не продавай
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09.02.2024 05:04 Відповісти
слушна думка, але проблема в тому,
що такі операції повинні бути схвалені Конгресом.
що таке на сьогодні Конгрес вже нікому не треба пояснювати.
навіть згода Конгресом на такі продажі може містити пункт
"без права передачі\продажy y 3i країни" i
тоді країнам-покупцям треба буде віддавати Україні те що вони мають,
а куплене ставити на бойове чергування у себе,
питань більше ніж відповідей...
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09.02.2024 01:00 Відповісти
це відповідає інтересам Європи. Наприклад, із погляду Польщі тощо...
после блокады границы (сколько она уже месяцев длится?), поляки хотят русских по всей своей границе.
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09.02.2024 01:32 Відповісти
Нужны не деньги, нужно оружие.
За деньги купили 31 Абрамс за 2 года.
В пакете на 2024 г., запланировано в 2 раза меньше.
Кредо Белого Дома и ЕС: ни победы, ни поражения. Лохи верят фейкам, Трамп не дает вооружение, его четвертый год нет во Власти.
ВПП ЕС такое же как в США, почему страны ЕС мало помогают??
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09.02.2024 03:18 Відповісти
потрібен не клован, а Президент!
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09.02.2024 04:49 Відповісти
Нужны деньги!
А кому они не нужны?
Шлите мне,если у кого лишние
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09.02.2024 05:36 Відповісти
Може за рублі зброї купити?

НБУ знову дозволив продаж рублів
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09.02.2024 06:23 Відповісти
Купувати тоді краще у Південної Кореї, Пакистану , а виробники США нехай самі тиснуть на своїх сенаторів і вимагають замовлень.
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09.02.2024 07:45 Відповісти
так американці кажуть що зброї немає ! що купувати ?
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09.02.2024 08:17 Відповісти
Логично
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09.02.2024 08:35 Відповісти
Если за два года еврожлобы сами до этого не додумались то плохи дела.
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09.02.2024 10:23 Відповісти
Якщо американські брехуни, не можуть допомогти Україні грошима і зброєю,то некуй в них купляти зброю, даючи їм ще більше грошей,котрих вони не хочуть дати Україні???В світі ,крімїхньої зброї є де купити непогане озброєння...
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09.02.2024 10:25 Відповісти
 
 