Якщо США не можуть допомогти Києву грошима, Європі треба купити у США зброю для України, - британський парламентарій Ріс-Могг

Країни Європи могли б придбати для України, яка протистоїть російській агресії, зброю у Сполучених Штатах.

Про це заявив 8 лютого депутат парламенту Великобританії, колишній міністр підприємництва, енергетики і промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Безпека України – це від самого початку питання Європи, яке, так, має наслідки для решти світу, але європейська безпека безпосередньо залежить від того, чи не переможе Росія Україну і чи не стане вона загрозою для інших європейських держав. Тому якщо США з якихось причин не в змозі надати [Україні] гроші, то купити озброєння й доправити його в Україну зі США, я вважаю, дуже важливо", – сказав він.

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Політик нагадав, що під час Другої світової війни Великобританія купувала у США озброєння.

"Якоюсь мірою вони давали нам гроші в борг, але іншою мірою ми платили їм твердою готівкою, тому що нам потрібні були озброєння, які вони виробляли. Без цього ми не змогли б воювати", – підкреслив Ріс-Могг.

За його словами, сьогодні "дуже розумним вчинком" було б "фінансування закупівель озброєнь, якщо США не можуть надати допомогу".

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"У більшості випадків це відповідає інтересам Європи. Наприклад, із погляду Польщі тощо... Для них принципово важливо, щоб Україна була захищена", – вважає Ріс-Могг.