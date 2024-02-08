Якщо США не можуть допомогти Києву грошима, Європі треба купити у США зброю для України, - британський парламентарій Ріс-Могг
Країни Європи могли б придбати для України, яка протистоїть російській агресії, зброю у Сполучених Штатах.
Про це заявив 8 лютого депутат парламенту Великобританії, колишній міністр підприємництва, енергетики і промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
"Безпека України – це від самого початку питання Європи, яке, так, має наслідки для решти світу, але європейська безпека безпосередньо залежить від того, чи не переможе Росія Україну і чи не стане вона загрозою для інших європейських держав. Тому якщо США з якихось причин не в змозі надати [Україні] гроші, то купити озброєння й доправити його в Україну зі США, я вважаю, дуже важливо", – сказав він.
Політик нагадав, що під час Другої світової війни Великобританія купувала у США озброєння.
"Якоюсь мірою вони давали нам гроші в борг, але іншою мірою ми платили їм твердою готівкою, тому що нам потрібні були озброєння, які вони виробляли. Без цього ми не змогли б воювати", – підкреслив Ріс-Могг.
За його словами, сьогодні "дуже розумним вчинком" було б "фінансування закупівель озброєнь, якщо США не можуть надати допомогу".
"У більшості випадків це відповідає інтересам Європи. Наприклад, із погляду Польщі тощо... Для них принципово важливо, щоб Україна була захищена", – вважає Ріс-Могг.
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будемо сидіти на хлібі й воді, а ядерну бомбу зробимо !
інакше нам НЕ жити....
дожились, американці, пічаль !
https://podrobnosti.ua/2489892-cenat-ssha-pdtrimav-paket-dopomogi-ukran.html Cенат США підтримав пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд доларів, який не включає видатки на посилення захисту кордону з Мексикою.
Однако в американской администрации признают, что «на горизонте нет ничего, что могло бы сравниться с мощью новых ассигнований Конгресса», пишет Сангер.
Як надається "безкоштовна зброя" ми вже давно спостерігаємо...
Не нравится цена, не продавай
що такі операції повинні бути схвалені Конгресом.
що таке на сьогодні Конгрес вже нікому не треба пояснювати.
навіть згода Конгресом на такі продажі може містити пункт
"без права передачі\продажy y 3i країни" i
тоді країнам-покупцям треба буде віддавати Україні те що вони мають,
а куплене ставити на бойове чергування у себе,
питань більше ніж відповідей...
после блокады границы (сколько она уже месяцев длится?), поляки хотят русских по всей своей границе.
За деньги купили 31 Абрамс за 2 года.
В пакете на 2024 г., запланировано в 2 раза меньше.
Кредо Белого Дома и ЕС: ни победы, ни поражения. Лохи верят фейкам, Трамп не дает вооружение, его четвертый год нет во Власти.
ВПП ЕС такое же как в США, почему страны ЕС мало помогают??
А кому они не нужны?
Шлите мне,если у кого лишние
НБУ знову дозволив продаж рублів