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Білий дім продовжує працювати з Конгресом, щоб допомога Україні була ухвалена, - Кірбі

кірбі

Адміністрація Білого дому продовжує контактувати з Конгресом задля термінового ухвалення підтримки Україні.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент вважає, що підтримка України є критично важливою, особливо зараз. І ми надалі працюватимемо з обома партіями",- зазначив Кірбі.

Він також підтвердив особисту залученість Байдена в контактах із законодавцями в Конгресі щодо виділення допомоги. Чиновник додав, що президенит продовжує залишатися на зв’язку з ними.

Читайте також: Байден і Шольц обговорять допомогу та підтримку України під час зустрічі у Вашингтоні, - Білий дім

Автор: 

Конгрес США (1228) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+3
то вже до сраки гарний бант, якщо немає кому ту зброю з розумом використовувати...

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09.02.2024 00:58
+2
А Білий Дім часом не хотів би відновити ленд-ліз, який Білий дім убив? По ньому можна було поставити все плюс дідька лисого, в необмеженій кількості, не питаючи більше ні Конгрес ні Трампа. Але Білому дому такє не підійшло... Білому дому треба було ось це. І вони це мають.
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09.02.2024 00:39
+2
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09.02.2024 01:08
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А Білий Дім часом не хотів би відновити ленд-ліз, який Білий дім убив? По ньому можна було поставити все плюс дідька лисого, в необмеженій кількості, не питаючи більше ні Конгрес ні Трампа. Але Білому дому такє не підійшло... Білому дому треба було ось це. І вони це мають.
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09.02.2024 00:39 Відповісти
то вже до сраки гарний бант, якщо немає кому ту зброю з розумом використовувати...

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09.02.2024 00:58 Відповісти
Нє, Харківщину заільнив Сирський. А Херсонщину... визволителя опа ще не призначила.
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09.02.2024 00:48 Відповісти
Та я не здивуюся , якщо у підсумку ОПа заявить , що все звільнив Ze-клов верхи на Безумній
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09.02.2024 02:06 Відповісти
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09.02.2024 01:08 Відповісти
Там москва догорает.
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09.02.2024 00:54 Відповісти
Да, хорошо горит...
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09.02.2024 01:09 Відповісти
В тебе в сраці дебіл шашличний. Якусь мусорку підпалили а подоляцькі сучки це як перемогу будЬОного подають. Ідіть ***** разом зі своїми зелями, сирськими, малюками, будЬОновими та іншою мерзотою.
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09.02.2024 02:43 Відповісти
готові в автозаки і на сибір?
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09.02.2024 01:40 Відповісти
головне - не поспішайте не 1943й жеж
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09.02.2024 02:07 Відповісти
В сраку собі засуньте і нехай мексиканці собі на пропітаніє беруть. Якщо за два роки війни вони спокійно дивляться як фсбешний дєрьмак керує Україної, то явно салівановські сучки вже давно про все домовились з куйлом , і звільнення Залужного це доказує.
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09.02.2024 02:53 Відповісти
Дайте Ленд-лиз, Конгресс был ЗА, почему замотали??
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09.02.2024 03:08 Відповісти
Не поспішайте,американці.Потягніть ще пару місяців,а там допомога вже й не потрібна....
Он карлсон в москву прилетів....американці,не соромно,що ваш співвітчизник до путлєра ,терориста і вбивцю в тому числі і американців якшаться прилетів?...
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09.02.2024 03:58 Відповісти
Не нужно фейки запускать: Карслон одновременно предложил Зеленскому и Путину интервью.
Путин согласился, Зеленский думает.
Мы с Вами знаем, что Россия агрессор и террорист, уничтожила города Украины, миллионы беженцев, а в США половина населения понятия не имеет, кто на кого напал , а у Карлсона 40 млн. подписчиков.

У США внутренние проблемы с границей, через которую прошли миллионы нелегалов (среди которых уголовники, террористы, инвалиды....) , волна преступлений захлестнула США, которые установили наивысший уровень террористической опасности
27 штатов выступили против политики ,,открытых дверей,, Белого Дома, 3 штата выставили свои национальные гвардии, на границе, кстати, национальные гвардии штатов вооружены танками , авиацией...
Для Белого Дома, нелегалы - это избиратели демпартии, пока не закроют границу и не будет спокойствия в США, не будет помощи ни Украине, ни Израилю, ни Тайваню...
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09.02.2024 05:38 Відповісти
До Білого дому доходить, що татарські єрмаки і американська зброя - то речі несумісні.
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09.02.2024 05:23 Відповісти
Адміністрація Білого дому продовжує контактувати з Конгресом

Враження таке, ніби обидва не в тій самій Америці знаходяться!
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09.02.2024 06:38 Відповісти
театр абсурду продовжується,Америка показує ігри та слабкість,вилізає вся нечість у світі,ще буде
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09.02.2024 21:16 Відповісти
 
 