Білий дім продовжує працювати з Конгресом, щоб допомога Україні була ухвалена, - Кірбі
Адміністрація Білого дому продовжує контактувати з Конгресом задля термінового ухвалення підтримки Україні.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент вважає, що підтримка України є критично важливою, особливо зараз. І ми надалі працюватимемо з обома партіями",- зазначив Кірбі.
Він також підтвердив особисту залученість Байдена в контактах із законодавцями в Конгресі щодо виділення допомоги. Чиновник додав, що президенит продовжує залишатися на зв’язку з ними.
Топ коментарі
+3 Dust
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+2 Dr.IronFaust
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+2 Виталий #548501
показати весь коментар09.02.2024 01:08
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Он карлсон в москву прилетів....американці,не соромно,що ваш співвітчизник до путлєра ,терориста і вбивцю в тому числі і американців якшаться прилетів?...
Путин согласился, Зеленский думает.
Мы с Вами знаем, что Россия агрессор и террорист, уничтожила города Украины, миллионы беженцев, а в США половина населения понятия не имеет, кто на кого напал , а у Карлсона 40 млн. подписчиков.
У США внутренние проблемы с границей, через которую прошли миллионы нелегалов (среди которых уголовники, террористы, инвалиды....) , волна преступлений захлестнула США, которые установили наивысший уровень террористической опасности
27 штатов выступили против политики ,,открытых дверей,, Белого Дома, 3 штата выставили свои национальные гвардии, на границе, кстати, национальные гвардии штатов вооружены танками , авиацией...
Для Белого Дома, нелегалы - это избиратели демпартии, пока не закроют границу и не будет спокойствия в США, не будет помощи ни Украине, ни Израилю, ни Тайваню...
Враження таке, ніби обидва не в тій самій Америці знаходяться!