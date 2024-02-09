Білий дім продовжує працювати з Конгресом, щоб допомога Україні була ухвалена, - Кірбі

Адміністрація Білого дому продовжує контактувати з Конгресом задля термінового ухвалення підтримки Україні.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент вважає, що підтримка України є критично важливою, особливо зараз. І ми надалі працюватимемо з обома партіями",- зазначив Кірбі.

Він також підтвердив особисту залученість Байдена в контактах із законодавцями в Конгресі щодо виділення допомоги. Чиновник додав, що президенит продовжує залишатися на зв’язку з ними.

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