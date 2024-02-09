Лідер демократів Шумер про початок розгляду законопроєкту про допомогу Україні: Це хороший перший крок
Сенат США розглянув законопроєкт, що включає також допомогу Ізраїлю та Тайваню, у четвер після того, як у середу республіканці заблокували компромісне законодавство, яке включало довгоочікуваний перегляд імміграційної політики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Це хороший перший крок. Цей законопроєкт має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні, в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним цивільним у Газі та для Тайваню", — сказав після голосування у Сенаті лідер більшості, демократ від Нью-Йорка, Чак Шумер.
Нагадаємо, законопроєкт, який тепер зможе просунутися до голосування, передбачає виділення 60,1 мільярда доларів для України, 14,1 мільярда доларів для Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у глобальних конфліктах.
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Зе.видать им давно сообщил,что дайте
бабло и будем договариваться посередине
Китай 1450 мил.населения.
ВВП стран разный.
Эстония та с 3-мя чел населения и заплатит 3 гривны.
Украине вообще никто ничего не должен,это добровольные пожертвования.
Ты задал вопрос: Израилю,в котором дети министров воюют,в 6 раз меньше?
Я тебе ответил, что на каждого жителя Израиля и Украины выделяется в этом транше по $1700. Где ты увидел, что Израилю дали в 6 раз меньше, чем Украине???
трампуша скажет нах, и все дружно законопроект похерят.
Сенаторы, конгрессмены хорош ломать комедию!!! Че прятатся?? Назначьте уже хйла президентом, а трампушу - вице!! Хйло каждому по мешку денех отвалит! Вы же любите БАБЛО!?