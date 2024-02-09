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Новини
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Лідер демократів Шумер про початок розгляду законопроєкту про допомогу Україні: Це хороший перший крок

чак,шумер

Сенат США розглянув законопроєкт, що включає також допомогу Ізраїлю та Тайваню, у четвер після того, як у середу республіканці заблокували компромісне законодавство, яке включало довгоочікуваний перегляд імміграційної політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Це хороший перший крок. Цей законопроєкт має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні, в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним цивільним у Газі та для Тайваню", — сказав після голосування у Сенаті лідер більшості, демократ від Нью-Йорка, Чак Шумер.

Нагадаємо, законопроєкт, який тепер зможе просунутися до голосування, передбачає виділення 60,1 мільярда доларів для України, 14,1 мільярда доларів для Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у глобальних конфліктах.

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Автор: 

допомога (8343) США (22799) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+7
Хороший, позитивний,обнадійливий. Як ще цей пістьож можна назвати.
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09.02.2024 06:46
+7
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09.02.2024 07:01
+5
безламно - потужний!
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09.02.2024 07:00
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Хороший, позитивний,обнадійливий. Як ще цей пістьож можна назвати.
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09.02.2024 06:46 Відповісти
безламно - потужний!
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09.02.2024 07:00 Відповісти
Сенат - ше пів - біди - Конгрес бикує
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09.02.2024 06:48 Відповісти
Та пох вже . І далі прикривайте фсбешний кротів в опі, але коли правда випливе - то забудьте про політичну кар'єру.
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09.02.2024 06:51 Відповісти
Ага, крок вперед - два назад..
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09.02.2024 06:58 Відповісти
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09.02.2024 07:01 Відповісти
Израилю,в котором дети министров воюют,в 6 раз меньше?
Зе.видать им давно сообщил,что дайте
бабло и будем договариваться посередине
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09.02.2024 07:01 Відповісти
Почему меньше? Поровну в пересчёте на душу населения: по $1700 и для Украины, и для Израиля.
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09.02.2024 09:28 Відповісти
Лихтенштайн 0,65 мил. населения.
Китай 1450 мил.населения.
ВВП стран разный.
Эстония та с 3-мя чел населения и заплатит 3 гривны.
Украине вообще никто ничего не должен,это добровольные пожертвования.
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09.02.2024 12:41 Відповісти
При чём тут Китай? Он что помогает финансовоУкраине?
Ты задал вопрос: Израилю,в котором дети министров воюют,в 6 раз меньше?
Я тебе ответил, что на каждого жителя Израиля и Украины выделяется в этом транше по $1700. Где ты увидел, что Израилю дали в 6 раз меньше, чем Украине???
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09.02.2024 15:16 Відповісти
На хер первый "крок", если уже известен последний:
трампуша скажет нах, и все дружно законопроект похерят.
Сенаторы, конгрессмены хорош ломать комедию!!! Че прятатся?? Назначьте уже хйла президентом, а трампушу - вице!! Хйло каждому по мешку денех отвалит! Вы же любите БАБЛО!?
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09.02.2024 07:12 Відповісти
Всемирный позор.
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09.02.2024 12:21 Відповісти
 
 