Лідер демократів Шумер про початок розгляду законопроєкту про допомогу Україні: Це хороший перший крок

Сенат США розглянув законопроєкт, що включає також допомогу Ізраїлю та Тайваню, у четвер після того, як у середу республіканці заблокували компромісне законодавство, яке включало довгоочікуваний перегляд імміграційної політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Це хороший перший крок. Цей законопроєкт має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні, в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним цивільним у Газі та для Тайваню", — сказав після голосування у Сенаті лідер більшості, демократ від Нью-Йорка, Чак Шумер.

Нагадаємо, законопроєкт, який тепер зможе просунутися до голосування, передбачає виділення 60,1 мільярда доларів для України, 14,1 мільярда доларів для Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у глобальних конфліктах.

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