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США продовжать постачати Україні озброєння для ППО попри дефіцит коштів, - Пентагон

Патрік Райдер про озброєння для ППО

Україна й надалі отримуватиме від Сполучених Штатів озброєння для ППО в рамках USAI.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив  спікер Пентагону Патрік Райдер.

Він зазначив, що в рамках USAI існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони.

"Є певні можливості, які були укладені за контрактом з USAI, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес", - сказав Райдер.

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На запитання, чи продовжується постачання американських ракет ППО в Україну прямо зараз, Райдер відповів, що йдеться про "ці та інші варіанти допомоги", про які було оголошено в рамках USAI.

Автор: 

Пентагон (1426) допомога (8343) США (22799)


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Топ коментарі
+6
Ну хотя бы ракеты для ПВО...
Что до остального - ждем пакет помощи, Сенат должен утвердить, а там может и Палата Представителей.
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09.02.2024 08:34
+4
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09.02.2024 07:09
+3
пистуй в раїсю, на історичну родИну, та там розповідай, хто - кого та кому здав. і ***** що в пердє, ви вже звикли,
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09.02.2024 08:42
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09.02.2024 07:09 Відповісти
Пздьож, там без потрібних документів ніхто і на долар не може витратити, а воно розказує що ракети на сотні мільйонів будуть і далі постачатись. На кого це розраховано? Вони є сказали бабло на зброю закінчилось, а тепер нз якесь з'явилось на ракети? Ви просто обісралися .
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09.02.2024 07:10 Відповісти
Сумний ти..
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09.02.2024 07:27 Відповісти
Для ппо норм, усе інше не очікуйте, відступайте потихеньку, бо ми всеремося
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09.02.2024 07:58 Відповісти
пистуй в раїсю, на історичну родИну, та там розповідай, хто - кого та кому здав. і ***** що в пердє, ви вже звикли,
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09.02.2024 08:42 Відповісти
Ну хотя бы ракеты для ПВО...
Что до остального - ждем пакет помощи, Сенат должен утвердить, а там может и Палата Представителей.
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09.02.2024 08:34 Відповісти
Постачання за USAI означає, що буде надаватися зброя за раніше укладеними контрактами з промисловістю, коли вони будуть виконаними. Тобто зараз зброї фактично не буде. Від путлера бурні аплодисменти.
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09.02.2024 11:59 Відповісти
 
 