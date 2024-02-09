США продовжать постачати Україні озброєння для ППО попри дефіцит коштів, - Пентагон

Україна й надалі отримуватиме від Сполучених Штатів озброєння для ППО в рамках USAI.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер Пентагону Патрік Райдер.

Він зазначив, що в рамках USAI існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони.

"Є певні можливості, які були укладені за контрактом з USAI, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес", - сказав Райдер.

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На запитання, чи продовжується постачання американських ракет ППО в Україну прямо зараз, Райдер відповів, що йдеться про "ці та інші варіанти допомоги", про які було оголошено в рамках USAI.