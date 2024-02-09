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Новини
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Допомога Україні в 0,25% ВВП союзників дозволить перемогти РФ, - прем’єрка Естонії Каллас

каллас,кая

Якщо партнери України нададуть їй по 0,25% ВПП, це забезпечить перемогу у війні з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила під час пресконференції з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Відні прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас.

Вона зазначила, що військова сила країн, які входять у коаліцію з підтримки України, у 13 разів більша за російську.

"Подивіться лише на наші оборонні бюджети. Тож якщо всі ті країни, які підтримують Україну, будуть дійсно цьому віддані та підтримають надання Україні допомоги у розмірі 0,25% свого ВВП, то це дійсно створить поворотний момент. Адже це є тим внеском, який потребується для того, щоб виграти цю війну", - підкреслила Каллас.

Очільниця уряду Естонії також повідомила про подання законопроєкту, який дозволить використання заморожених російських активів для відновлення України.

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"Я сподіваюся, що це надихне інші країни-члени ЄС на подібні дії", - сказала Каллас.

Очільниця естонського уряду також наголосила на потребі підтримувати Україну до перемоги.

"Естонія вірить у перемогу України, але для того, щоб досягти її, ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - підсумувала Каллас.

Автор: 

допомога (8343) Естонія (1609) Каллас Кая (262)


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Топ коментарі
+8
Усі країни прагнуть допомогти Україні,самі ж українці дозволяють незграбному оп грабувати цю допомогу, нехтувати правами народу і просто нічого не робити,тільки інших критикувати.
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09.02.2024 07:40
+5
Смішні копійки,страшна ціна їх відсутності
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09.02.2024 07:33
+4
Це правда, адже 0,25% від ВВП країн учасниць рамштайну - це 150 млрд.дол
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09.02.2024 07:57
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Оце так мрійниця..
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09.02.2024 07:33 Відповісти
Чому це мрійниця, якщо 0.25% цифра сміховинна, а загальна сума - достатня ?
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09.02.2024 08:17 Відповісти
Бо зелені підараси безбожно розграбовують всю допомогу, скільки не давай . І не просто крадуть гроші , а закупляють товари в рази дорожче собівартості, назначають багатотисячні зарплати держслужбовцям ітд.
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09.02.2024 08:43 Відповісти
Смішні копійки,страшна ціна їх відсутності
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09.02.2024 07:33 Відповісти
Усі країни прагнуть допомогти Україні,самі ж українці дозволяють незграбному оп грабувати цю допомогу, нехтувати правами народу і просто нічого не робити,тільки інших критикувати.
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09.02.2024 07:40 Відповісти
Це правда, адже 0,25% від ВВП країн учасниць рамштайну - це 150 млрд.дол
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09.02.2024 07:57 Відповісти
Путин буде спрашивать - у вас был заключён союз с Украиной ?
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09.02.2024 08:15 Відповісти
Мова йде вже не обсяг допомоги, а про те що ліберастія безпорадно програє бородато-лапотній тиранії. Ліберастія розклала протестантський захід зсередини і потонула у власному багні загнивання. Скільки років тут в коментах ополоники накидались на слово ліберастія. А вже навіть і Арестович https://youtu.be/2Bq2sPjCAsY?t=1153 задався питанням : що гірше, кривава гебня чи хімічна кастрація дітей.
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09.02.2024 11:43 Відповісти
І ця ліберастія має давно впізнавані обличчя Сорос, Анрі Леві, Ротшильд, Атталі. Половина колись індустріально розвиненого світу зливає Авдіівку лаптоногим упирям, взутим у все крадене.
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09.02.2024 11:57 Відповісти
 
 