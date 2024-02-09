Допомога Україні в 0,25% ВВП союзників дозволить перемогти РФ, - прем’єрка Естонії Каллас

Якщо партнери України нададуть їй по 0,25% ВПП, це забезпечить перемогу у війні з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила під час пресконференції з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Відні прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас.

Вона зазначила, що військова сила країн, які входять у коаліцію з підтримки України, у 13 разів більша за російську.

"Подивіться лише на наші оборонні бюджети. Тож якщо всі ті країни, які підтримують Україну, будуть дійсно цьому віддані та підтримають надання Україні допомоги у розмірі 0,25% свого ВВП, то це дійсно створить поворотний момент. Адже це є тим внеском, який потребується для того, щоб виграти цю війну", - підкреслила Каллас.

Очільниця уряду Естонії також повідомила про подання законопроєкту, який дозволить використання заморожених російських активів для відновлення України.

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"Я сподіваюся, що це надихне інші країни-члени ЄС на подібні дії", - сказала Каллас.

Очільниця естонського уряду також наголосила на потребі підтримувати Україну до перемоги.

"Естонія вірить у перемогу України, але для того, щоб досягти її, ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - підсумувала Каллас.