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Звільнення Залужного викликає занепокоєння. Це знаменує новий і вирішальний етап у війні, - The Economist

Звільнення Залужного

Видання The Economist прокоментувало звільнення головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного і можливі наслідки цього звільнення для президента Володимира Зеленського та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Economist.

"Коли 8 лютого Зеленський, врешті, замінив Валерія Залужного на Олександра Сирського на посаді командувача Збройними силами в рамках ширшої реорганізації, це було так, ніби відбулося щось доленосне", - зазначають журналісти.

При цьому видання відмічає, що "частково це пов'язано з вирішальною роллю генерала Залужного у доблесній відсічі російським військам у перші дні вторгнення, а також з його популярністю серед особового складу та цивільного населення України".

Журналісти додають, що відмінності між актором-політиком та його загартованим у боях командувачем частково стосувалися культури та особистості. Та найбільше проявилися, коли російська та українська армії окопалися, а лінія фронту застопорилася.

"Не секрет, що в міру того, як їхні стосунки погіршувалися, вони також почали розходитися в поглядах на те, що робити на полі бою. Що насправді прирекло відносини між паном Зеленським і генералом Залужним, так це зміна поглядів президента на те, як війна визначатиме, якою країною має стати Україна", - йдеться в матеріалі.

Невдалий контрнаступ

The Economist пише, що Зеленський та його адміністрація покладали на Залужного відповідальність за минулорічний невдалий контрнаступ.

Вони хотіли, щоб українська армія готувалася до подальших атак, і тиснули на нього, щоб він розробив бойові плани й взяв на себе непопулярні рішення щодо мобілізації для збільшення кількості військ.

Генерал відкинув їхні аргументи. Він зауважив, що його обережність після невдачі першої атаки призвела до втрати життєво важливих військ і техніки. Залужний стверджував, що не може планувати наступний контрнаступ, не знаючи, які ресурси він має.

На думку видання, одним із ризиків для Зеленського буде нарікання, спровоковане в армії звільненням "улюбленого командира".

Призначення Сирського

Щодо призначення новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського, видання вважає, що цей генерал "має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат".

"Він є суперечливою фігурою, яка викликає суперечливу реакцію серед офіцерів. Одні вихваляють його професіоналізм, інші кажуть, що він залякує своїх підлеглих... Він менш схильний ставити під сумнів пріоритети президента. Обійнявши найвищу посаду, він повинен буде пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі", - пише The Economist.

Наслідки звільнення Залужного

Валерій Залужний є героєм України, тож, на думку журналістів, його звільнення матиме і політичні наслідки. Найголовніше питання - чи зможе Зеленський скористатися відставкою Залужного, щоб переорієнтувати своє бачення війни.

"Сьогодні президент все ще публічно обіцяє, що Україна поверне кожен сантиметр землі, окупованої російськими військами, навіть розуміючи, що це станеться не скоро, якщо взагалі станеться.

Якби українські сили змогли вигнати російських окупантів, це було б чудово. Однак, якщо не станеться щось абсолютно несподіване, війна, визначена територією, – це війна, в якій Україна не може перемогти", - пише The Economist.

Також зазначається, що важливо, аби поточні зміни не погіршили боєздатність України. Зеленський повинен розглядати реорганізацію як шанс "переосмислити своє бачення війни".

"Щоб вистояти в майбутній тривалій боротьбі, Україна має підвищити свою стійкість. Україна вийде переможцем з цього кривавого конфлікту, якщо вона буде процвітаючою, демократичною, орієнтованою на Захід країною.

"У цьому питанні не повинно бути ніякої різниці між президентом і його командувачами", – зазначає The Economist.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Хтось чув причину?", "А Єрмака?" та "Соромно": коментарі на сторінці Зеленського після звільнення Залужного

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звільнення (2675) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+64
Звільнення Залужного останній етап в оманських домовленностях !
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09.02.2024 07:54
+45
не зовсім лігітімний ****** заранеє...
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09.02.2024 07:51
+44
Натомість, командувати військом ставлять автора "дебальцевського котла", етнічного росіянина, в якого батьки живуть на росії, і якому безпосередньо підпорядковувалися "тцк", котрі своєю злочинною неадекватно роботою повністю дискредитували як саму мобілізацію, так ідею боротьби проти загарбника. Це не згадуючи про "м'ясні штурми" та ін.
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09.02.2024 08:21
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09.02.2024 13:42 Відповісти
Где-то я уже это слышал, про беспокойства, озабоченности и взволнованности.
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09.02.2024 14:39 Відповісти
це все вже зрозуміло ясно....але згадайте події останніх 10 днів - як ОП цинічно брехав українцям що ніякої відставки Залужного не буде.куди ми рухаємося з цим кагалом на шиї держави ?
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09.02.2024 14:48 Відповісти
- Наші .славні. вої- предки дуже б зажурилися. дізнавшись і про таку владу .і про такий стан речей на російсько--українських фронтах... Доречно нагадати історичне : якби ми мали реальну .українську владу ( а не збрід ЗЕ-засланців . зайд- манкуртів. срулят-комбінаторів--махінаторів ) то неодмінно б відзначали нині ( на ДЕРЖАВНОМУ рівні ) історичну подію з нагоди : 510--річчя ВЕЛИКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПЕРЕМОГИ . під орудою нашого Князя. Константина Острозького. над московитами царя Василя-- 111 під Оршою !!!
Військовий талант нашого Головнокомандувача дозволив нанести нищівної поразки ( у тричі чисельнішому війську ) московським лапотникам ( співвідношення втрат : 1:20 -на нашу користь; тобто знищили -10000 болотяників мокшо--чемерисів) Отож пам*ятаймо : яких ми славних прадідів велизих-- правнуки.. .якісь/ розумом / НЕпевні...Зневажена тисячалітня традиція українського народу ( яка і різнила нас між іншими ) .а саме: у час навали вражини-- оберати військовим керманичем із наймудріших. найдосвідченіших найвідданіших служінню Вітчизні !!! ( та ажніяк НЕ на гешефтній сходці срулят під бринкання кремлівської балалайки...)
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09.02.2024 15:23 Відповісти
Ну то й що, що його виперли!? А Ви всі знаєте в реаліях, що це був за головнокомандувач ЗСУ!? Так, у нього були вдалі операції. Але він не просто написав, що: "...війна зайшла у глухий кут"! Через його не рішучі дії ми втратили Бахмут і силу-силенну наших воїнів і техніки там, залишаємо Авдіївку, не відбувається повернення території України на Херсонщині, Крим досі кацапський, ворог в притул підходить до Запоріжжя, Миколаєва та Харкова. А за контрдиверсійну боротьбу і мови немає. Ворожі ДРГ ходять по Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській і окремих частинах (бо у решті населених пунктів місцеві вже самотужки їх відловлюють і гепають) Рівненської області! Ось, що це за головнокомандувач ЗСУ! І не треба з нього робити великомученника. Йому як раз місце у ДБР. Буде що розповісти.
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09.02.2024 15:28 Відповісти
А чи відомо вам, що конфлікт між Сирським і Залужним, був якраз по Бахмуту за те, що Сирський не підготував належним чином укріплень в результаті чого поклав величезну кількість українських воїнів. Це інфа відкрита, а ви ,перш ніж писать, могли б почитати про це.
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09.02.2024 15:50 Відповісти
Не панікуйте, все за планом 72%! Сирський - уроженець росії, з кучою родичів в країні окупанті! Єрмак, з батьком головного працівника розвідки росії, Подоляк - з братом , полковником ФСБ. Можна список продовжити Бакановим і іншими.
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09.02.2024 15:45 Відповісти
Для Наташі Бровко! ( Якщо Ви НЕ із ОП ?! )
Наталочко... Лікуйся дитинко... іще НЕ пізно. ..
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09.02.2024 16:13 Відповісти
Це знаменує програш і здачу України *уйлу.Браво с**а зелена тобі вдається протискувати ''оман''! Щоб тебе черв'яки живцем з'їли!!!
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09.02.2024 16:23 Відповісти
Что значит уволил? Клоунада , человек знающий все и вся, как говорят, боевая единица, добавь но не забирай...
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09.02.2024 16:46 Відповісти
Звільнили якщо немає результатів
Кацапи також звільняли генералів і не переймалися цим
Чому Україна боїться когось звільнити ?
Незамінних людей ніколи не буває і не буде
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09.02.2024 17:37 Відповісти
Так, незамінних людей не буває, але дурнів занадто багато. І ті особливо ******* розказувати що незамінних людей немає.
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09.02.2024 18:53 Відповісти
Згоден. Тому треба гнати сцяними тряпками ЗЕбанутого.блазня, його ж...ОПу, всю зграю ЗЕбашутих шакалів додому, пад радныя бярезки, вичистити Україну від ціеї ЗЕбанутой блювотини і перемагати дику кацапську орду.
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09.02.2024 20:07 Відповісти
зеленський призначив, зеленський звільнив - всього-то і ділів.....
потім зеленський і сирського звільнить з часом.....

а ще пізніше і самого зеленського вже звільнять!
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09.02.2024 18:32 Відповісти
У клована є бачення війни??? Тупий, дурнуватий та неосвічений єврей долею долі вознісся на вершину влади в Україні завдяки тому, що такі ж як і він вирішили вибрати найдурнішого.
І він, мабудь, вважає себе великим стратегом, повчає професійних військових і звільняє найкращих із них.
Чи не в країні дурнів ми всі опинилися?
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09.02.2024 18:58 Відповісти
Бажаю зеленському і його оточенню ЗДОХНУТИ.
Бачу його з влади можна винести тільки на вилах - наркомани ніколи по хорошому не розуміли.
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09.02.2024 21:00 Відповісти
Якщо під час війни можно легко змінити головнокомандуючого, від якого була користь помітна, то підкажить чому б не змінити й президента вид якого користь ледь помітна? І чекати вже не довго
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09.02.2024 21:28 Відповісти
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09.02.2024 21:34 Відповісти
Київ, Майдан, 09.02.2024

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09.02.2024 23:37 Відповісти
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09.02.2024 23:39 Відповісти
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09.02.2024 23:42 Відповісти
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10.02.2024 01:15 Відповісти
чому були якості Залужного?
Валерій Федорович нікуди не зник, маю надію і охорона достатня для наступного Президеннта Укараїни!
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10.02.2024 02:22 Відповісти
Я вас поздоровляю. І так перші підсумки: Україна окупована повністю. Ура товарісчі, шампаньске в студію.
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10.02.2024 09:09 Відповісти
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