Звільнення Залужного викликає занепокоєння. Це знаменує новий і вирішальний етап у війні, - The Economist

Видання The Economist прокоментувало звільнення головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного і можливі наслідки цього звільнення для президента Володимира Зеленського та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Economist.

"Коли 8 лютого Зеленський, врешті, замінив Валерія Залужного на Олександра Сирського на посаді командувача Збройними силами в рамках ширшої реорганізації, це було так, ніби відбулося щось доленосне", - зазначають журналісти.

При цьому видання відмічає, що "частково це пов'язано з вирішальною роллю генерала Залужного у доблесній відсічі російським військам у перші дні вторгнення, а також з його популярністю серед особового складу та цивільного населення України".

Журналісти додають, що відмінності між актором-політиком та його загартованим у боях командувачем частково стосувалися культури та особистості. Та найбільше проявилися, коли російська та українська армії окопалися, а лінія фронту застопорилася.

"Не секрет, що в міру того, як їхні стосунки погіршувалися, вони також почали розходитися в поглядах на те, що робити на полі бою. Що насправді прирекло відносини між паном Зеленським і генералом Залужним, так це зміна поглядів президента на те, як війна визначатиме, якою країною має стати Україна", - йдеться в матеріалі.

Невдалий контрнаступ

The Economist пише, що Зеленський та його адміністрація покладали на Залужного відповідальність за минулорічний невдалий контрнаступ.

Вони хотіли, щоб українська армія готувалася до подальших атак, і тиснули на нього, щоб він розробив бойові плани й взяв на себе непопулярні рішення щодо мобілізації для збільшення кількості військ.

Генерал відкинув їхні аргументи. Він зауважив, що його обережність після невдачі першої атаки призвела до втрати життєво важливих військ і техніки. Залужний стверджував, що не може планувати наступний контрнаступ, не знаючи, які ресурси він має.

На думку видання, одним із ризиків для Зеленського буде нарікання, спровоковане в армії звільненням "улюбленого командира".

Призначення Сирського

Щодо призначення новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського, видання вважає, що цей генерал "має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат".

"Він є суперечливою фігурою, яка викликає суперечливу реакцію серед офіцерів. Одні вихваляють його професіоналізм, інші кажуть, що він залякує своїх підлеглих... Він менш схильний ставити під сумнів пріоритети президента. Обійнявши найвищу посаду, він повинен буде пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі", - пише The Economist.

Наслідки звільнення Залужного

Валерій Залужний є героєм України, тож, на думку журналістів, його звільнення матиме і політичні наслідки. Найголовніше питання - чи зможе Зеленський скористатися відставкою Залужного, щоб переорієнтувати своє бачення війни.

"Сьогодні президент все ще публічно обіцяє, що Україна поверне кожен сантиметр землі, окупованої російськими військами, навіть розуміючи, що це станеться не скоро, якщо взагалі станеться.

Якби українські сили змогли вигнати російських окупантів, це було б чудово. Однак, якщо не станеться щось абсолютно несподіване, війна, визначена територією, – це війна, в якій Україна не може перемогти", - пише The Economist.

Також зазначається, що важливо, аби поточні зміни не погіршили боєздатність України. Зеленський повинен розглядати реорганізацію як шанс "переосмислити своє бачення війни".

"Щоб вистояти в майбутній тривалій боротьбі, Україна має підвищити свою стійкість. Україна вийде переможцем з цього кривавого конфлікту, якщо вона буде процвітаючою, демократичною, орієнтованою на Захід країною.

"У цьому питанні не повинно бути ніякої різниці між президентом і його командувачами", – зазначає The Economist.

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