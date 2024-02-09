Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 393 290 осіб (+910 за добу), 6385 танки, 9435 артсистем, 11921 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 393 290 російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 393290 (+910) осіб,

танків ‒ 6385 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,

артилерійських систем – 9435 (+24) од,

РСЗВ – 981 (+1) од,

засоби ППО ‒ 666 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),

крилаті ракети ‒ 1881 (+1),

кораблі/катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12551 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 1509 (+4)

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