УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10726 відвідувачів онлайн
Новини
7 530 17

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 393 290 осіб (+910 за добу), 6385 танки, 9435 артсистем, 11921 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 393 290 російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 393290 (+910) осіб,

танків ‒ 6385 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,

артилерійських систем – 9435 (+24) од,

РСЗВ – 981 (+1) од,

засоби ППО  ‒ 666 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),

крилаті ракети ‒ 1881 (+1),

кораблі/катери  ‒ 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12551 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 1509 (+4)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" знищено на Таврійському напрямку, - Тарнавський

Втрати РФ за добу

Автор: 

армія рф (17359) Генштаб ЗС (6570) ліквідація (3918) знищення (7227)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Тримайтесь, хлопці, бо без вас не буде України. Росія не має права на існування.
показати весь коментар
09.02.2024 08:04
+14
Воно далеко не дурне, воно кончене ...
показати весь коментар
09.02.2024 08:47
+13
Чумардоси стабільно розширяють фанзону. ББМ вийшли на ювілейну пряму. Потрібно статистику по НПЗ завести, горять чергові два Краснодарі.
показати весь коментар
09.02.2024 08:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тримайтесь, хлопці, бо без вас не буде України. Росія не має права на існування.
показати весь коментар
09.02.2024 08:04 Відповісти
...ну от, без Залужного, при самій тільки Зельді Наполеонівні - вже не те...), і Найвеличнівшивому порівнюватимуть і нагадуватимуть тепер постійно яке ж воно дурне
показати весь коментар
09.02.2024 08:24 Відповісти
Воно далеко не дурне, воно кончене ...
показати весь коментар
09.02.2024 08:47 Відповісти
Воно і не дурне, і не кончене. Воно продажне! І виконує оманські договорняки під контролем д'єрмака!
показати весь коментар
09.02.2024 08:52 Відповісти
Так отож. Яким треба бути конченим, щоб продатись ворогу ...
показати весь коментар
09.02.2024 08:56 Відповісти
До вчора, всі перемоги на фронті пов'язувалися з Залужним, тепер всі поразки будуть називати іменем нашого непереможного дуче-наполеончика!
От же ж тупе!
Підпоручик Дуб зійшов з сторінок книги!
показати весь коментар
09.02.2024 09:01 Відповісти
Чумардоси стабільно розширяють фанзону. ББМ вийшли на ювілейну пряму. Потрібно статистику по НПЗ завести, горять чергові два Краснодарі.
показати весь коментар
09.02.2024 08:30 Відповісти
Крекінгові башти російських нпз є новою таємною антидроновою зброєю кацапів.
показати весь коментар
09.02.2024 20:03 Відповісти
Минув 3638 день москальсько-української війни.
91! одиниця техніки та 910! чумардосів.
Арта 24!, броня 24, логістика 38!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 4.
Сумний день, чергова битва з мразями у владі програна, але не війна ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 393 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
показати весь коментар
09.02.2024 08:50 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2024 08:54 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2024 09:00 Відповісти
На 23 лютого має бути 400 000, а на 9 травня 1/2млн. онуків на паличці.
показати весь коментар
09.02.2024 09:33 Відповісти
23 квітня ЦВК опрацювало 100% протоколів. За результатами голосування, Володимир Зеленський отримав 73,22%, за нього проголосували 13,5 мільйона виборців. Петро Порошенко отримав 24,45% - 4,5 мільйони голосів.
показати весь коментар
09.02.2024 10:30 Відповісти
17 лютого - 400.000
15 червня - 500.000
показати весь коментар
09.02.2024 10:40 Відповісти
Цікаво,який відсоток з 13,5 мільонів шкодує,що "голоснув" за хрипату потвору..
показати весь коментар
09.02.2024 10:44 Відповісти
 
 