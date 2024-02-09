Вночі ворог здійснив стрімку атаку на південні регіони, є влучання, - ОК "Південь"

Росіяни продовжують дроновий терор прифронтових територій південних областей. Цієї ночі атака характеризувалась стрімким розвитком подій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк.

"Цієї ночі робота сил ППО України була дуже напруженої. Ворог зосередився на ударі по Херсонщині та Миколаївській області. На жаль, влучань не вдалося уникнути, проте результат досить переконливий", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що на місці влучання спалахнула пожежа, водночас інформації про постраждалих не було.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що уночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed-136/131".

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