У ситуації під Куп’янськом відзначається певна стабілізація, за добу обстрілів населених пунктів не зафіксовано

За останні два-три дні ситуація під Куп’янськом трошки заспокоїлась. Військові відзначають певну стабілізацію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Купʼянської РВА Андрій Канашевич.

Він зазначив, що штурмові дії росіян, які були достатньо інтенсивні ще 10-20 днів тому, спали. Минулої доби загарбники обстрілювали позиції українських захисників. Про обстріли населених пунктів інформації не надходило.

"Вочевидь, ворог отримав гідну відсіч, зазнав дуже великих втрат, як в техніці, а особливо в живій силі. Тому, можливо, або буде зараз у них ротація, або буде якась оперативна пауза для того, щоб зрозуміти, що далі робити", - заявив голова РВА.

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