Остаточна поразка України означатиме, що армія РФ стоятиме на кордоні Європи, Путін не має наміру здаватися, - Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у разі поразки України постраждає вся Європа. Росія контролюватиме 35% всіх світових ринків пшениці. Громадяни ЄС мають краще розуміти, що означатиме мати "маріонетковий" уряд в Україні, як у Білорусі, якщо Росія захопить країну.
Про це він заявив в інтерв’ю EFE, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія піде на все. Вона піде на все. Путін не має наміру здаватися. Від цього залежить його політичне виживання", - сказав Боррель.
За його словами, Путін "збирається йти до кінця і не проти пожертвувати своєю армією і своїм народом", тому що "він зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досягнув жодного значного територіального просування".
"Ви думаєте, що Путін, коли починав війну, міг хоч на мить уявити, що через два роки він буде там, де він є? Ні, він думав, що його армія дуже потужна. А це не так. Він думав, що Україна дуже слабка, що вона розвалиться. А цього не сталося. Він думав, що єдність європейців зазнає краху. Він думав, що трансатлантична єдність розвалиться. Нічого цього не сталося", - коментує Боррель.
Усвідомлюючи, що "є люди, які не поділяють думку про те, що Україні треба допомагати й що для неї було б краще здатися якомога швидше", тому що "таким чином ми позбудемося проблем", Боррель запитав: "Як ви думаєте, якщо Росія встановить в Україні маріонетковий режим, подібний до того, який вони мають у Білорусі, і російські війська будуть на польському кордоні, ми уникнемо проблем, чи матимемо ще більші проблеми?"
Високий представник ЄС вважає, що "ми повинні продовжувати наполягати на допомозі народу, який захищається від потужного сусіда, який хоче нав'язати своє панування силою" і який має "ностальгію за старою радянською або царською імперією".
Нинішній очільник Кремля є "сусідом, який не знає, де закінчуються і починаються його кордони", зазначив Боррель.
З огляду на те, що європейські вибори незабаром, глава європейської дипломатії вважає, що існує просвітницьке завдання, яке необхідно виконати, щоб пояснити причини, чому ЄС допомагає Україні, і які наслідки матиме її поразка.
Остаточна поразка України означатиме, що "російська армія стоятиме на кордоні Європи", наголосив він.
"Це означає, що Путін може подумати, що якщо він переміг одного разу, то чому б йому не перемогти свого сусіда вдруге? Це означатиме, що Росія контролюватиме 35% всіх світових ринків пшениці, наприклад. Є перспективи, про які люди повинні знати, якщо ми хочемо знати, чому ми робимо те, що робимо", - резюмував Боррель.
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нато пришле тридцять солдатів польової кухні в литву.
чи вони вже не помічають, що втратили сенс цієї мантри?
типу: прийшов на роботу, скажи щось про україну, а то пацани засміють?
існування політиків марно, від слова взагалі. все вирішує інтереси, та бабло!
але, що б хоч якось надати сенс своєї необхідності, робляться усілякі нікчемні, ні до чого не зобов'язуючі заяви.
Ах, как я с вами согласна. Интересы, а главное бабло -это ни какие политики не перекроют. А ещё контракты. Это ваще святое. Тут даже интересы не столь важны.
А как вы оцениваете "Мистрали"?
Это те что Франция передумала России строить. Контракты? Бабло наверное Порошенко отлистал? Спор хозяйственных субъектов? Политика здесь не причем. Политики тоже.
Після першого обговорення 6 серпня 2015 року главами держав Франції та Єгипту, 23 серпня 2015 року оголошено про угоду щодо купівлю двох суден військово-морським флотом Єгиптуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-19 [19] . Сума контракту становить близько 950 мільйонів євроhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-20 [20] .
В червні https://fr.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року , перший корабель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB «Містраль» було доставлено Єгипту. Мова йде про колишній «Владивосток», перейменований на честь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80 Ґамаль Абделя Насера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-21 [21] . Другий корабель, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82_(%D0%A3%D0%94%D0%9A) Анвар Садат (УДК) , було поставлено 16 вересня 2016 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-22 [22]
Я уверяю что расторжение контракта на постройку кораблей для России (с выплатой неустоек и финансовыми убытками) было чисто ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ проведённым ПОЛИТИКАМИ. Экономические интересы и контракты были
та просто моральні підараси, перемоги не бачити
не дивлячись на мужність та відвагу воїнів.
до того ж поведінка світу є неадекватною.
не буде стояти
а піде далі...
а коли прилетить ракета у Відень або Прагу
всі побіжеть до Атлантики тапопливуть до трампа
одного банку на всю армію не вистачить. і не треба нічого казати.
тихенько зайшов, тихенько вийшов. і тобі добре, і банку не так накладно.
Тому тільки європейські і американські політики-самогубці можуть відстоювати тезу про те, що він зупиниться на східному кордоні НАТО якщо кремлівському шизофреніку здати Україну, щоб він заспокоївся