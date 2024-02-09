Остаточна поразка України означатиме, що армія РФ стоятиме на кордоні Європи, Путін не має наміру здаватися, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у разі поразки України постраждає вся Європа. Росія контролюватиме 35% всіх світових ринків пшениці. Громадяни ЄС мають краще розуміти, що означатиме мати "маріонетковий" уряд в Україні, як у Білорусі, якщо Росія захопить країну.

Про це він заявив в інтерв’ю EFE, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія піде на все. Вона піде на все. Путін не має наміру здаватися. Від цього залежить його політичне виживання", - сказав Боррель.

За його словами, Путін "збирається йти до кінця і не проти пожертвувати своєю армією і своїм народом", тому що "він зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досягнув жодного значного територіального просування".

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"Ви думаєте, що Путін, коли починав війну, міг хоч на мить уявити, що через два роки він буде там, де він є? Ні, він думав, що його армія дуже потужна. А це не так. Він думав, що Україна дуже слабка, що вона розвалиться. А цього не сталося. Він думав, що єдність європейців зазнає краху. Він думав, що трансатлантична єдність розвалиться. Нічого цього не сталося", - коментує Боррель.

Усвідомлюючи, що "є люди, які не поділяють думку про те, що Україні треба допомагати й що для неї було б краще здатися якомога швидше", тому що "таким чином ми позбудемося проблем", Боррель запитав: "Як ви думаєте, якщо Росія встановить в Україні маріонетковий режим, подібний до того, який вони мають у Білорусі, і російські війська будуть на польському кордоні, ми уникнемо проблем, чи матимемо ще більші проблеми?"

Високий представник ЄС вважає, що "ми повинні продовжувати наполягати на допомозі народу, який захищається від потужного сусіда, який хоче нав'язати своє панування силою" і який має "ностальгію за старою радянською або царською імперією".

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Нинішній очільник Кремля є "сусідом, який не знає, де закінчуються і починаються його кордони", зазначив Боррель.

З огляду на те, що європейські вибори незабаром, глава європейської дипломатії вважає, що існує просвітницьке завдання, яке необхідно виконати, щоб пояснити причини, чому ЄС допомагає Україні, і які наслідки матиме її поразка.

Остаточна поразка України означатиме, що "російська армія стоятиме на кордоні Європи", наголосив він.

"Це означає, що Путін може подумати, що якщо він переміг одного разу, то чому б йому не перемогти свого сусіда вдруге? Це означатиме, що Росія контролюватиме 35% всіх світових ринків пшениці, наприклад. Є перспективи, про які люди повинні знати, якщо ми хочемо знати, чому ми робимо те, що робимо", - резюмував Боррель.

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