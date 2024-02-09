УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10813 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 483 32

Остаточна поразка України означатиме, що армія РФ стоятиме на кордоні Європи, Путін не має наміру здаватися, - Боррель

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у разі поразки України постраждає вся Європа. Росія контролюватиме 35% всіх світових ринків пшениці. Громадяни ЄС мають краще розуміти, що означатиме мати "маріонетковий" уряд в Україні, як у Білорусі, якщо Росія захопить країну.

Про це він заявив в інтерв’ю EFE, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія піде на все. Вона піде на все. Путін не має наміру здаватися. Від цього залежить його політичне виживання", - сказав Боррель.

За його словами, Путін "збирається йти до кінця і не проти пожертвувати своєю армією і своїм народом", тому що "він зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досягнув жодного значного територіального просування".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні існують політичні розбіжності, але єдність є важливою для перемоги, - Боррель

"Ви думаєте, що Путін, коли починав війну, міг хоч на мить уявити, що через два роки він буде там, де він є? Ні, він думав, що його армія дуже потужна. А це не так. Він думав, що Україна дуже слабка, що вона розвалиться. А цього не сталося. Він думав, що єдність європейців зазнає краху. Він думав, що трансатлантична єдність розвалиться. Нічого цього не сталося", - коментує Боррель.

Усвідомлюючи, що "є люди, які не поділяють думку про те, що Україні треба допомагати й що для неї було б краще здатися якомога швидше", тому що "таким чином ми позбудемося проблем", Боррель запитав: "Як ви думаєте, якщо Росія встановить в Україні маріонетковий режим, подібний до того, який вони мають у Білорусі, і російські війська будуть на польському кордоні, ми уникнемо проблем, чи матимемо ще більші проблеми?"

Високий представник ЄС вважає, що "ми повинні продовжувати наполягати на допомозі народу, який захищається від потужного сусіда, який хоче нав'язати своє панування силою" і який має "ностальгію за старою радянською або царською імперією".

Читайте також: Байден про провал законопроєкту щодо допомоги Україні: "Путін наступає на п’яти, а ми відступаємо?"

Нинішній очільник Кремля є "сусідом, який не знає, де закінчуються і починаються його кордони", зазначив Боррель.

З огляду на те, що європейські вибори незабаром, глава європейської дипломатії вважає, що існує просвітницьке завдання, яке необхідно виконати, щоб пояснити причини, чому ЄС допомагає Україні, і які наслідки матиме її поразка.

Остаточна поразка України означатиме, що "російська армія стоятиме на кордоні Європи", наголосив він.

"Це означає, що Путін може подумати, що якщо він переміг одного разу, то чому б йому не перемогти свого сусіда вдруге? Це означатиме, що Росія контролюватиме 35% всіх світових ринків пшениці, наприклад. Є перспективи, про які люди повинні знати, якщо ми хочемо знати, чому ми робимо те, що робимо", - резюмував Боррель.

Також читайте: ЄС має змінити парадигму у висловлюваннях підтримки України та допомогти всім необхідним для перемоги у війні, - Боррель

Автор: 

путін володимир (23811) росія (65146) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Не сци Борель, польські фермери потужно заблокують дороги, і путін далі не піде в ЄС. Однак це не точно.
показати весь коментар
09.02.2024 09:22
+9
Остаточна поразка України означатиме, що російська армія НЕ стоятиме на кордоні Європи, а російська армія піде далі захоплювати країни Європи. Вона принесе країнам Європи голод, руйнування, смерть, знищення європейської цивілізації. В Україні рішається судьба Європи. Тому допомагайте Україні в цій війні.
показати весь коментар
09.02.2024 09:29
+9
коли країною керують ухилянти, корупціонери, шпигуни, зрадники
та просто моральні підараси, перемоги не бачити
не дивлячись на мужність та відвагу воїнів.
до того ж поведінка світу є неадекватною.
показати весь коментар
09.02.2024 09:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все так.
показати весь коментар
09.02.2024 09:18 Відповісти
Не сци Борель, польські фермери потужно заблокують дороги, і путін далі не піде в ЄС. Однак це не точно.
показати весь коментар
09.02.2024 09:22 Відповісти
ну, чого ви так?
нато пришле тридцять солдатів польової кухні в литву.
показати весь коментар
09.02.2024 09:26 Відповісти
Вже потрохи готують до поразки Україну, зкидуйте скоро зелений баласт, бо човен під назвою Україна іде на дно , а цей йолоп робить у цьому човні дірку за диркою.
показати весь коментар
09.02.2024 09:22 Відповісти
Ні навпаки всім світом тиснуть на республіканців, залякуючи наслівдками, щоб вони ухвалалили допомогу Україні та Ізраїлю.
показати весь коментар
09.02.2024 09:41 Відповісти
вони, це кожного дня повторюють для чого?
чи вони вже не помічають, що втратили сенс цієї мантри?
типу: прийшов на роботу, скажи щось про україну, а то пацани засміють?
показати весь коментар
09.02.2024 09:24 Відповісти
Саме завдяки таким закликам, заявам Україна згодом отримала сотні тисяч снарядів з Євпропи, ППО, які рятують наш народ без знищення. У цивілізованому світі без заяв та закликів не може бути реальних справ. І добре, що такі заяви робляться на нашу користь, які згодом перетворюються і перетворяться на мільйон снарядів
показати весь коментар
09.02.2024 09:50 Відповісти
україна, отримує снаряди, не завдяки закликам, аморфних політиків, а проплаченим контрактам!
існування політиків марно, від слова взагалі. все вирішує інтереси, та бабло!
але, що б хоч якось надати сенс своєї необхідності, робляться усілякі нікчемні, ні до чого не зобов'язуючі заяви.
показати весь коментар
09.02.2024 09:57 Відповісти
Але без закликів топ політиків та посадовців цих контрактів не було б. Політикам щоб витратити десятки мільярдів доларів потрібно спочатку переконати власний народ на партнерів у доцільності таких витрат
показати весь коментар
09.02.2024 10:00 Відповісти
бог ти мій! яка ж інфантильна маячня.
показати весь коментар
09.02.2024 10:10 Відповісти
+++
Ах, как я с вами согласна. Интересы, а главное бабло -это ни какие политики не перекроют. А ещё контракты. Это ваще святое. Тут даже интересы не столь важны.
А как вы оцениваете "Мистрали"?
Это те что Франция передумала России строить. Контракты? Бабло наверное Порошенко отлистал? Спор хозяйственных субъектов? Политика здесь не причем. Политики тоже.
показати весь коментар
09.02.2024 11:42 Відповісти
я не зрозумів, до чого тут порошенко, і кому він відлистав.

Після першого обговорення 6 серпня 2015 року главами держав Франції та Єгипту, 23 серпня 2015 року оголошено про угоду щодо купівлю двох суден військово-морським флотом Єгиптуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-19 [19] . Сума контракту становить близько 950 мільйонів євроhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-20 [20] .

В червні https://fr.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року , перший корабель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB «Містраль» було доставлено Єгипту. Мова йде про колишній «Владивосток», перейменований на честь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80 Ґамаль Абделя Насера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-21 [21] . Другий корабель, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82_(%D0%A3%D0%94%D0%9A) Анвар Садат (УДК) , було поставлено 16 вересня 2016 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-22 [22]
показати весь коментар
09.02.2024 11:55 Відповісти
Бабло рулит. Отлистал французам, для расторжения сделки.
Я уверяю что расторжение контракта на постройку кораблей для России (с выплатой неустоек и финансовыми убытками) было чисто ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ проведённым ПОЛИТИКАМИ. Экономические интересы и контракты были
показати весь коментар
09.02.2024 12:29 Відповісти
Поцілуйте у дупу Меркель, яка і здала Україну і Європу. Путінська шалава
показати весь коментар
09.02.2024 09:26 Відповісти
Головне шоб Захід не опустив руки
показати весь коментар
09.02.2024 09:28 Відповісти
Остаточна поразка України означатиме, що російська армія НЕ стоятиме на кордоні Європи, а російська армія піде далі захоплювати країни Європи. Вона принесе країнам Європи голод, руйнування, смерть, знищення європейської цивілізації. В Україні рішається судьба Європи. Тому допомагайте Україні в цій війні.
показати весь коментар
09.02.2024 09:29 Відповісти
коли країною керують ухилянти, корупціонери, шпигуни, зрадники
та просто моральні підараси, перемоги не бачити
не дивлячись на мужність та відвагу воїнів.
до того ж поведінка світу є неадекватною.
показати весь коментар
09.02.2024 09:32 Відповісти
Ні
не буде стояти
а піде далі...
а коли прилетить ракета у Відень або Прагу
всі побіжеть до Атлантики тапопливуть до трампа
показати весь коментар
09.02.2024 09:47 Відповісти
Трамп - ізоляціоніст і потопить ті кораблі ще до того як вони доплиауть до США.
показати весь коментар
09.02.2024 19:55 Відповісти
На кордоні Європи стоятиме не просто російська армія, а російська армія з примусово мобілізованими українцями. Всі хто не хотів захищати Україну будуть примусово воювати проти Європи. А в Європі нікому буде воювати, бо власна шкура їм дорожче. А торгівля на крові з ворогом буде ще гірша, ніж у нас
показати весь коментар
09.02.2024 09:56 Відповісти
Бо так вже було під час 2СВ і так є зараз на окупованих українських територіях!!!
показати весь коментар
09.02.2024 19:53 Відповісти
У коментарях баґато кажут' за поразку. Я вас дуже жалію, і сліози на очах.
показати весь коментар
09.02.2024 09:56 Відповісти
а я вже навіть хочу з автоматом в руках зайти десь до офісу банку у Відні у складі якоїсь армії і спитати: "ну що, ска, блд?"
показати весь коментар
09.02.2024 10:06 Відповісти
нєнє!
одного банку на всю армію не вистачить. і не треба нічого казати.
тихенько зайшов, тихенько вийшов. і тобі добре, і банку не так накладно.
показати весь коментар
09.02.2024 10:12 Відповісти
Стоятиме не кордоні? - Мабуть Карлсон прилетів. За таких дій Евроспільноти та Америки *** ложив ***** на НАТО, Америку і Евроспільноту, не треба жувать соплі, особливо з критичною зброєю, рішуча відсіч і згуртованість морально давить ворога який тягне на Гітлера №1, бо такий він і є. Хйло ніколи нічого ніде не будував, не будує і не збудує, він є руйнівник, до того ж номер один, так він поданий пророками світу. Сатана ніколи, ні за яких обставин не з,явився б в Америці чи Китаї, - тільки в рашці!!! Так тому, що за дуальності БОГ БАГАТИЙ (БАТЬКІВСТВО!!!) антибог з голою сракою, але ж і з великою купою голодранців в яких очі горять загарбати чуже, бо ані мізків, ані рук. Якби негр міг побудувати Америку, то він давно б вже збудував Африку, так і з іншими світу близькими по суті негра. АРХ М
показати весь коментар
09.02.2024 10:10 Відповісти
На кордоні 1991 року?
показати весь коментар
09.02.2024 10:10 Відповісти
Вона не стоятиме, ідіоти. Вона підсилиться українцями і попреться далі, як сарана. І пожре вашу зажрату Європу, бо обісцяне НАТО буде роками радитися, коли як і чи застосовувати 5 статтю, а в США буде Трамп. Коли ви списали Україну, ви списали своє майбутнє.
показати весь коментар
09.02.2024 11:15 Відповісти
Саме так і буде.
показати весь коментар
09.02.2024 19:51 Відповісти
досить цього ліберального кіздежу- де реальна зброя..., а не мізерні подачки..., а "партнери"...
показати весь коментар
09.02.2024 12:54 Відповісти
Ще не весь застарілий мотлох повишкрябували з натівських загашників.
показати весь коментар
09.02.2024 19:50 Відповісти
Гірше того - зраджені Європою і США українці будуть кістяком військ вторгнення путіна у Європу. Так працює алгоритм війни. Це вже було під час 2СВ, так є і зараз на окупованих українських територіях!!!

Тому тільки європейські і американські політики-самогубці можуть відстоювати тезу про те, що він зупиниться на східному кордоні НАТО якщо кремлівському шизофреніку здати Україну, щоб він заспокоївся
показати весь коментар
09.02.2024 19:49 Відповісти
Остаточна поразка України?? то есть она уже есть, но пока не остаточна?
показати весь коментар
10.02.2024 01:43 Відповісти
 
 