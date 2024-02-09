Ситуація в Авдіївці дуже складна, окупанти вже на околицях міста, - голова МВА Барабаш
Російські загарбники не припиняють спроб оточити Авдіївку, намагаються штурмувати в лобову й відрізати Авдіївський коксохім від міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів Керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш
"Окупанти намагаються реалізувати свої плани щодо оточення міста з південного та північного напрямків. Водночас намагаються штурмувати в лобову й відрізати Авдіївський коксохім від міста. Потужно тиснуть саме біля коксохіму", - повідомив Барабаш.
Він додав, що росіяни хочуть відрізати стару частину міста та підтвердив, що окупанти вже на околицях міста. Однак ЗСУ намагаються їх вибити
"Сили ворога в рази більші. Однак Авдіївка не пала, як пишуть деякі телеграм-канали. Такого немає. Якщо так хтось заявляє, то це, у першу чергу, неповага до захисників, які боронять це місто. До того, щоб "все пропало", ще дуже далеко", – наголосив Барабаш.
Станом на ранок 9 лютого в Авдіївці перебувають 935 цивільних.
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Яких вам ще доказів доказів не вистачає, блд?
а от конна атака буба-cирський-буданов вісьма сотнями виправе сітуацію...
Головне для них, теліпати отією єрундою, перед ЗМІ !!,
Ця ситуація була тиждень тому. Зараз вже не "намагаються". На жаль.
А винен у всьому буде Залужний.
2 Уся відповідальність за перебіг військових дій лежить на головкомі,якщо не має снарядів і аптечок це вина міністра оборони і його помічників , але якщо не вириті окопи і бліндажі, погано спланована операція чи неправильно розподілена військова техніка у війську вина головкома .Так не головком відповідає,чи кожен солдат навчений і нагодований ,чи правильно вириті дзоти і бліндажі, але головком визиває на килим генералів і може доступною мовою пояснити як курва потрібно робити.
Якщо головкому заважали працювати,що очевидно то він мав би застосувати усі наявні засоби для врегулювання ситуації, якщо потрібно то вихід до народу напряму через засоби масової інформації або власноруч через відеоролик чи соціальні мережі.
Якщо цього нічого не робити то це просто замовчування проблеми і ти так само несеш відповідальність.Бо ти головком і ти відповідаєш за сотні тисяч людей.
Поїхали далі, так званий наступ 2023 року ,що по суті був провальним, несе відповідальність головком в тому числі, якщо ти не погоджується з планом,а тебе тягнуть у ту саму прірву політичних рішень,то публічно маєш заявити,я не погоджуюсь брати на себе відповідальність за виконання цієї операції,бо потрібно перше третє десяте, літаків,атакамси, резерви до прикладу, але ж нічого такого не було заявлено
Їдемо далі, головком не має важілів, щоб вирити українську лінію суровікіна? А якщо ситуація настільки паскудна,що головкому не дозволяється дати розпорядження де рити лопатами то поперше де реакція головкома на цей звиздець ,а по друге навіщо потрібен взагалі головком, якщо він повністю залежить від чужих рішень ,як на справді я не знаю
Їдемо далі,головком не може об'яви ти політичні рішення як воєнний стан, але курва, невже головком не міг дати команду взірвати мости на півдні?!!!! Невже головком не знав яка катастрофа насувається???!!!! Якщо ж йому знову ж таки не давали це зробити, невже неможливо було застосувати свою силу,послати на південь досвідчених генералів, щоб вони зробили кузькіну мать кацапам , якщо все марно де розлос????!!!!
Так і так сбу або військові або сам пан єрмак не дають мені вберегти південь!!!!!!!!
Просто тиша....
Про те що,військові всупереч єрмако марафону повинні були знайти мужність і силу зібратися і сказати,любі українці, наприклад, нажаль ми далекі від перемоги і в нас сильний та підлий ворог,ми повинні згуртуватися та робити все можливе і неможливе для збереження держави,заради наших дітей тощо,так хтось помре, але в нас не має іншого виходу!
Де **** подібні заяви, натомість ми знищили мільйон і один кацап, мільйон і один танк...
Перебільшую, але ж все таки??!!! Навіть якщо цифри втрат ворога близькі до реальних, народ повинен розуміти, яка ціна цих здобутків ,що ми поклали сто людей , щоб знищити п'ятдесят орків,а не Рембо бігає і один знищує сотні ворогів....
Резюмую ,Залужний при всій моїй повазі та довірі до цієї людини,розділяє повну відповідальність за все що коїться та коїлось на полях російсько української війни 2022-2024роках