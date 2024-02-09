Ситуація в Авдіївці дуже складна, окупанти вже на околицях міста, - голова МВА Барабаш

Російські загарбники не припиняють спроб оточити Авдіївку, намагаються штурмувати в лобову й відрізати Авдіївський коксохім від міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів Керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш

"Окупанти намагаються реалізувати свої плани щодо оточення міста з південного та північного напрямків. Водночас намагаються штурмувати в лобову й відрізати Авдіївський коксохім від міста. Потужно тиснуть саме біля коксохіму", - повідомив Барабаш.

Він додав, що росіяни хочуть відрізати стару частину міста та підтвердив, що окупанти вже на околицях міста. Однак ЗСУ намагаються їх вибити

"Сили ворога в рази більші. Однак Авдіївка не пала, як пишуть деякі телеграм-канали. Такого немає. Якщо так хтось заявляє, то це, у першу чергу, неповага до захисників, які боронять це місто. До того, щоб "все пропало", ще дуже далеко", – наголосив Барабаш.

Станом на ранок 9 лютого в Авдіївці перебувають 935 цивільних.

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