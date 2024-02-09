У Нідерландах перебувають 105 тис. українців. Два роки тому було 10 тис., - посол Карасевич

Українців у Нідерландах - сто п’ять тисяч, а не десять тисяч, як було до повномасштабного російського вторгнення.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол України в Нідерландах Олександр Карасевич, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, через такі трагічні обставини, українців у Нідерландах - сто п'ять тисяч, а не десять тисяч, як було до повномасштабного російського вторгнення. Українці активні, згуртовані, намагаються допомагати одне одному і створювати умови для свого розвитку. Я відносно недавно працюю у Нідерландах, десь близько семи місяців. Але те, що я побачив і відчув, - це справді бум самоорганізації українців і неймовірна згуртованість української громади. У кожні вихідні дні відбувається декілька українських заходів, які організовані самими українцями", - сказав він.

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Карасевич також зазначив, що, на його думку, багато українців готові повернутися додому.

"Я думаю, що так. Під час кожної моєї поїздки в якесь містечко, регіон я завжди зустрічаюся з українцями. Звісно, я чую різні запитання від громадян. Хтось цікавиться тим, як краще облаштувати своє життя у Нідерландах. Але наразі однозначно більша частина українців хоче повернутись додому, в Україну", - сказав він.

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