У Нідерландах перебувають 105 тис. українців. Два роки тому було 10 тис., - посол Карасевич
Українців у Нідерландах - сто п’ять тисяч, а не десять тисяч, як було до повномасштабного російського вторгнення.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол України в Нідерландах Олександр Карасевич, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, через такі трагічні обставини, українців у Нідерландах - сто п'ять тисяч, а не десять тисяч, як було до повномасштабного російського вторгнення. Українці активні, згуртовані, намагаються допомагати одне одному і створювати умови для свого розвитку. Я відносно недавно працюю у Нідерландах, десь близько семи місяців. Але те, що я побачив і відчув, - це справді бум самоорганізації українців і неймовірна згуртованість української громади. У кожні вихідні дні відбувається декілька українських заходів, які організовані самими українцями", - сказав він.
Карасевич також зазначив, що, на його думку, багато українців готові повернутися додому.
"Я думаю, що так. Під час кожної моєї поїздки в якесь містечко, регіон я завжди зустрічаюся з українцями. Звісно, я чую різні запитання від громадян. Хтось цікавиться тим, як краще облаштувати своє життя у Нідерландах. Але наразі однозначно більша частина українців хоче повернутись додому, в Україну", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У 2021 році повернувся до МЗС України. Після короткого періоду роботи на посаді директора з питань міжнародних організацій перейшов до Офісу Президента України, де очолив Департамент зовнішньої політики та стратегічного партнерства.
З червня 2023 року - Посол України в Нідерландах.
карасевич, ти вже переписав всіх чоловіків 18-60?
поіменний список викладеш?
Написав листа в консульство з метою вирішити це питання - отримав відвовідь "звертайтеся до місцевих нотаріусів". Ви взагалі для чого в цьому косульстві сидите? Допомагати громадянам які вимушено знаходяться за кордоном? Чи фоточкі на фоні королівського паласу викладати? Ви хоч уявляєте скільки це буде людині коштувати, пане консул? Завірити переклад, потім звернутися до місцевого нотаря, потім апостіліювати документ знов таки в місцевій конторі, потім в Україні вже звернутись до бюро перекладів - чи пан консул думає що українці тут жирують?
Скільки укрвїнців захочуть повернутися зіткнувшись з такою байдужістю Держави до їх потреб? І це лише один приклад.
Висновок: пан консул вміє тіки базікати, замість справжньої допомоги громадянам, такаж нікчема як і мамина бубочка яка його призначила. Ганьба!