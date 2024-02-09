Еквадор все ще розглядає передачу Україні застарілої військової техніки РФ в обмін на нову американську, - Держдеп США

Еквадор розглядає можливість відправлення старої російської військової техніки до Сполучених Штатів, щоб потім її можна було передати Україні.

Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Південної Америки Кевін Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Я розумію, що уряд Еквадору все ще вивчає це питання… Це угода, спрямована на передачу обладнання українському уряду, який бореться проти російського вторгнення на свою територію", - сказав Салліван.

У січні президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив, що його країна погодилася обміняти російську військову техніку, яка стала "металобрухтом", на нову американську зброю вартістю близько 200 мільйонів доларів.

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Зазначається, що Еквадор може відправити до США шість військових гелікоптерів РФ, далекобійні ракетні установки та системи протиповітряної оборони. За даними місцевих ЗМІ, зброя датується 1990-ми роками.

В обмін на це Еквадор хоче отримати сучасну зброю для протистояння потужним бандам наркоторговців, які тримають країну в напрузі.

"Ми припускаємо, що таке необачне рішення було ухвалено еквадорською стороною під сильним тиском зовнішніх зацікавлених сторін", - заявила минулого тижня прессекретарка Росії Марія Захарова, додавши, що за контрактом Кіто зобов’язаний "не передавати це обладнання третій стороні" без згоди Росії.

"Якби це був "металобрухт", навряд чи Вашингтон запропонував би в обмін сучасні транспортні засоби значної вартості", - додала вона.

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