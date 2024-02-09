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Еквадор все ще розглядає передачу Україні застарілої військової техніки РФ в обмін на нову американську, - Держдеп США

еквадор

Еквадор розглядає можливість відправлення старої російської військової техніки до Сполучених Штатів, щоб потім її можна було передати Україні.

Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Південної Америки Кевін Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Я розумію, що уряд Еквадору все ще вивчає це питання… Це угода, спрямована на передачу обладнання українському уряду, який бореться проти російського вторгнення на свою територію", - сказав Салліван.

У січні президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив, що його країна погодилася обміняти російську військову техніку, яка стала "металобрухтом", на нову американську зброю вартістю близько 200 мільйонів доларів.

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Зазначається, що Еквадор може відправити до США шість військових гелікоптерів РФ, далекобійні ракетні установки та системи протиповітряної оборони. За даними місцевих ЗМІ, зброя датується 1990-ми роками.

В обмін на це Еквадор хоче отримати сучасну зброю для протистояння потужним бандам наркоторговців, які тримають країну в напрузі.

"Ми припускаємо, що таке необачне рішення було ухвалено еквадорською стороною під сильним тиском зовнішніх зацікавлених сторін", - заявила минулого тижня прессекретарка Росії Марія Захарова, додавши, що за контрактом Кіто зобов’язаний "не передавати це обладнання третій стороні" без згоди Росії.

"Якби це був "металобрухт", навряд чи Вашингтон запропонував би в обмін сучасні транспортні засоби значної вартості", - додала вона.

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Автор: 

зброя (7461) допомога (8343) США (22799) Еквадор (29) техніка (1826)


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Топ коментарі
+15
Обміняти металобрухт на нову техніку? І вони ще думають? Тільки в мене питання, чому США готове віддати свою нову техніку еквадору а не Україні? І що прям без прийняття закону про стіну от так готові ?
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09.02.2024 10:43
+13
******* озброєння - Еквадору, а воюючій за власне життя Україні, яку 30 років кидали через **й із вступом до НАТО і власноруч на*бали на ядернуз зброю - застарілмй брухт. Все логічно..... ПЗДЦЬ!!
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09.02.2024 10:49
+13
Вже очевидно що США ні хрена не хоче робити для перемоги України. Стратегія лише послабити засрашку та замутити якісь перемовини.
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09.02.2024 10:49
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Обміняти металобрухт на нову техніку? І вони ще думають? Тільки в мене питання, чому США готове віддати свою нову техніку еквадору а не Україні? І що прям без прийняття закону про стіну от так готові ?
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09.02.2024 10:43 Відповісти
No comment 🤦🤦🤦
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09.02.2024 10:47 Відповісти
Тому що нова техніка проти наркоторговців це легкі турбогвинтові штурмовики з 20 мм гарматою та некерованими 70 мм ракетами "Гідра", та легкі гвинтокрили типу Bell 212 / UH-1N Twin **** з тими ж ракетами і кулеметом. Проти регулярної армії користі з них ніякої. Та збиті ПВО вони будуть за секунди-хвилини. А "металобрухтом" 90-х ми на зараз і воюємо. Є БК та спеціалісти. Тільки не вистачає чого "металобрухту". Постійно є втрати, а совєтскіє "залишки" Укроборонпром всі попродавав в 90-х - 2000-х. В той же Еквадор, да і по всьому "третьему" світу.
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09.02.2024 11:11 Відповісти
А банани ? -- рашка буде дутись
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09.02.2024 10:47 Відповісти
що тут еквадору думати, росія вже перемикнулась на банани з індії...
брікс то сила....вони серотоніном своїх бананів можуть регулювати настрій половини планети
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09.02.2024 10:51 Відповісти
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09.02.2024 10:49 Відповісти
******* озброєння - Еквадору, а воюючій за власне життя Україні, яку 30 років кидали через **й із вступом до НАТО і власноруч на*бали на ядернуз зброю - застарілмй брухт. Все логічно..... ПЗДЦЬ!!
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09.02.2024 10:49 Відповісти
Вже очевидно що США ні хрена не хоче робити для перемоги України. Стратегія лише послабити засрашку та замутити якісь перемовини.
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09.02.2024 10:49 Відповісти
які переговори, коли зе готовий емоційно продовжувати войну?...

от вже і генерал із суздаля замінив генерала із звягеля
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09.02.2024 10:55 Відповісти
Інфантильний нарко-імбецил не розуміє, що для продовження війни потрібна армія, зброя і **********, а не хрипаті відосики. Через півроку "контрнаступів"мясника Мирського, воно буде підписувати капітуляцію, бо просре усю армію.
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09.02.2024 11:20 Відповісти
Еквадору нове Україні металобрухт це все що треба знати про наших союзників ! підла мерзота ! хтось іще сподівається звільнити окуповане ?
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09.02.2024 11:01 Відповісти
Все правильно, Еквадору треба високотехнологічна американська зброя для боротьби з бандами наркоторговців, натомість потужні партнери і союзники України нададуть їй застарілу техніку радянського виробництва щоб протистояти навалі орди.
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09.02.2024 11:01 Відповісти
Все как бы логично. США передаст Эквадору новое, они нам старое, металлоломное. У Эквадора видимо нет возможности выпускать свое вооружение, а у нас есть, вот и нужно было запасаться как минимум с 2005 года, после оранжевой, а так только и жили сказками и мечтами, когда же мы будет в ЕС и НАТО.
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09.02.2024 11:25 Відповісти
Не возмущайтесь. Новое передают тем, кому доверяют.
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09.02.2024 11:37 Відповісти
Весь металолом в Україну.Це щоб наших солдат більше загинуло чи як?Логіки взагалі немає,нахрена еквадору зараз новенька техніка?там що русо фашисто стоять на кордоні- ну *** реально заграли з своєю політикою дурноватою.Те саме болгари віддають бтр 70-х років а собі новенькі отримують взамін.Я бачу всі хочуть повоювати на новій техніці проти нацистів!
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09.02.2024 11:59 Відповісти
На лицо саботаж. Это уже ни в какие ворота. Типа воюйте лохи совковым дерьмом.
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09.02.2024 12:41 Відповісти
Нобоа сам назвал эту "технику" металлоломом. Почему Байден не может передать американскую напрямую Украине. Чтобы не портить имидж американскому оружию? Иначе как объяснить этот маразм.
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09.02.2024 12:57 Відповісти
нам мотлох,а їм нову,нормально придумали
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09.02.2024 21:10 Відповісти
 
 