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Для навчання українських пілотів на F-16 у США достатньо коштів, - голова Нацгвардії Гокансон

f-16

Національна гвардія США має достатньо коштів для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, навіть попри те, що у Штатів закінчуються гроші для постачання додаткового озброєння та допомоги Києву.

Про це заявив глава Національної гвардії США генерал Ден Гокансон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АР.

За його словами, брак фінансування означає, що США не змогли надіслати Україні жодних нових пакетів озброєнь, попри бомбардування з боку Росії. Але тренування льотчиків вдалося продовжити.

"У нас є ресурси для продовження вже розпочатої підготовки й для завершення першого траншу цього року", - зазначив він.

Читайте: Україна отримає винищувачі F-16 уже цього року, - посол в Нідерландах Карасевич

Однак, за словами генерала, якщо США вирішить збільшити цей транш - "знадобляться ресурси для підготовки додаткових льотчиків і наземного персоналу".

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив у серпні, що США розпочнуть підготовку українських пілотів на F-16 в межах багатонаціональних зусиль з надання Україні сучасних винищувачів. Навчання пілотів розпочалося у жовтні на базі Національної гвардії США "Морріс Ейр".

Також читайте: Європейські парламентарі - Конгресу США про допомогу Україні: "Хлопці, прокиньтеся. Чи готові ви перемогти ворога № 1, який діє, як сучасний Гітлер?"

Автор: 

допомога (8343) США (22799) F16 F-16 (673) пілот (82)


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Кошти є, тільки літаків нема. Кацапи КАБами прифронтові міста вже добивають....
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09.02.2024 10:51 Відповісти
Так 100 млн. долларов было выделено еще летом 2022 года,только все в большую политику играли на нашей крови.
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09.02.2024 10:54 Відповісти
Через максимум два три місяці ці підготовлені пілоти разом з літаками та тех.забезпеченням (якого ще немає в Україні) вже напевно будуть воювати та захищати території країн НАТО.
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09.02.2024 10:59 Відповісти
Це політичне рішення. Я вже писав, скільки часу треба на те, щоб навчитись літати на F-16 з абсолютного нуля (підказка - два .....).
Але F-16 політично несумісні с Zєрмаком, від слова "взагалі".
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09.02.2024 11:00 Відповісти
11 березня 1942 року Рузвельт підписав історичний закон.

в європі більше двох років йде страшна кровава війна на тотальне знищення.
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09.02.2024 11:05 Відповісти
В общем ясно что самолёты прибудут когда свинособаки расфигачят кабами всю прифронтоаую зону.Где то в 2025 году.
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09.02.2024 12:46 Відповісти
 
 