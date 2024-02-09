Для навчання українських пілотів на F-16 у США достатньо коштів, - голова Нацгвардії Гокансон
Національна гвардія США має достатньо коштів для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, навіть попри те, що у Штатів закінчуються гроші для постачання додаткового озброєння та допомоги Києву.
Про це заявив глава Національної гвардії США генерал Ден Гокансон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АР.
За його словами, брак фінансування означає, що США не змогли надіслати Україні жодних нових пакетів озброєнь, попри бомбардування з боку Росії. Але тренування льотчиків вдалося продовжити.
"У нас є ресурси для продовження вже розпочатої підготовки й для завершення першого траншу цього року", - зазначив він.
Однак, за словами генерала, якщо США вирішить збільшити цей транш - "знадобляться ресурси для підготовки додаткових льотчиків і наземного персоналу".
Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив у серпні, що США розпочнуть підготовку українських пілотів на F-16 в межах багатонаціональних зусиль з надання Україні сучасних винищувачів. Навчання пілотів розпочалося у жовтні на базі Національної гвардії США "Морріс Ейр".
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