Для навчання українських пілотів на F-16 у США достатньо коштів, - голова Нацгвардії Гокансон

Національна гвардія США має достатньо коштів для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, навіть попри те, що у Штатів закінчуються гроші для постачання додаткового озброєння та допомоги Києву.

Про це заявив глава Національної гвардії США генерал Ден Гокансон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АР.

За його словами, брак фінансування означає, що США не змогли надіслати Україні жодних нових пакетів озброєнь, попри бомбардування з боку Росії. Але тренування льотчиків вдалося продовжити.

"У нас є ресурси для продовження вже розпочатої підготовки й для завершення першого траншу цього року", - зазначив він.

Читайте: Україна отримає винищувачі F-16 уже цього року, - посол в Нідерландах Карасевич

Однак, за словами генерала, якщо США вирішить збільшити цей транш - "знадобляться ресурси для підготовки додаткових льотчиків і наземного персоналу".

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив у серпні, що США розпочнуть підготовку українських пілотів на F-16 в межах багатонаціональних зусиль з надання Україні сучасних винищувачів. Навчання пілотів розпочалося у жовтні на базі Національної гвардії США "Морріс Ейр".

Також читайте: Європейські парламентарі - Конгресу США про допомогу Україні: "Хлопці, прокиньтеся. Чи готові ви перемогти ворога № 1, який діє, як сучасний Гітлер?"