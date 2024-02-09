Після інтерв’ю Карлсону Путін втратив шанс на підтримку консерваторів США, - The Washington Post
Інтерв’ю Путіна Карлсону могло стати порятунком для обох, проте замість виправдань розмова повернула у несподіване русло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Washington Post.
Зокрема зазначається, що Путін мав шанс виправдати повномасштабне вторгнення ЗС РФ на територію України в очах американських консерваторів, а Карлсон міг би підвищити свою релевантність після звільнення з Fox News та просунути власну медіакомпанію.
Проте російський диктатор замість того, щоб пояснити причини вторгнення занурився в історію. Він почав розповідати про відносини між країнами, зосередившись на часах цілі століття тому. В результаті між політиком та журналістом почалася суперечка, адже Карлсон пробував зупинити екскурс у глибоке минуле.
"Карлсон був стороннім спостерігачем протягом більшої частини свого власного інтерв’ю, вставляючи лише короткі репліки. Він також не запитав російського президента про низку складних тем, від російських звірств в Україні до нападів Путіна на своїх опонентів", - зазначає видання.
Журналісти The Washington Post прогнозують, що "неоднозначна розповідь" Путіна навряд знайде відгук серед консервативної аудиторії Карлсона в США. Окрім того, запитання щодо низки "складних тем" так і не пролунали. Зокрема, йдеться про воєнні злочини ЗС РФ та внутрішні репресії у Росії.
Путін використав інтерв’ю, щоб зобразити РФ як країну, що діє в межах самооборони. Він виставив противниками НАТО та ЦРУ. У ЗМІ наголошують, що розмову з ним розкритикували навіть деякі союзники Карлсона - за відсутність "повної перспективи".
Що відомо про інтерв'ю Путіна
Інститут вивчення війни проаналізував інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна "американському Соловйову" і дійшов до висновку, що президент РФ використав його для поширення брехні, перекручування історії і для того, щоб виставити Росію жертвою, а не агресором, як це є насправді.
Аналітики підкреслюють, що ця триваюча інформаційна операція має на меті приховати очевидний факт, що Росія розпочала агресивну війну проти свого сусіда у 2022 році, щоб заплутати пам'ять Заходу про те, що сталося насправді.
Хто такий Такер Карлсон
Такер Карлсон колишній ведучий телеканалу Fox News. Він був надзвичайно впливовим на посаді ведучого нічного політичного ток-шоу у 2016-2023 роках. Після свого звільнення запустив шоу у соцмережі X (раніше Twitter). У своєму ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС.
Є прихильником Володимира Путіна. Неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про "американські біолабораторії в Україні", кілька разів "захищав" президента Путіна після повномасштабного вторгнення.
У Росії Карлсона часто називають "авторитетним джерелом новин", особливо коли йдеться про війну в Україні. У вересні 2023 року канал новин "Россия 24" навіть почав транслювати довгі уривки його шоу "Такер на Х", дубльовані російською мовою.
Карлсон є фанатом республіканця та кандидата у президенти Дональда Трампа.
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історія ж вчить, що республіканці ненавидять комуністів кегебе, та всяку диктаторську наволоч.
невже трампізм, настільки з'їв мозок?
Чи може Україна для цих "республіканців-консерваторів" лише косметичний привід, аби продовжувати дії в стилі "а баба яга проти" і витискати з Байдена та демократів поступки в купі питань, фактично нічого не віддаючи на обмін? Та нє, не може ж бути, в США ж всі політики кристально чесні!
Но это очень страшно
Когда умные ,талантливые и образованные люди
Оболванивают простых
Малограмотных людей
Оболванивая их
Они становятся богаче
А оболваненные еще беднее
Але щось пішло не так, бо завадила Україна.".
Тож, щиро запропонувало прибрати Україну, щоби не заважала таки зробити цю справу.
(прочитайте http://loveread.ec/view_global.php?id=70618 Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента http://loveread.ec/biography-author.php?author=Uilyam-SHirer Уильям Ширер
http://loveread.ec/read_book.php?id=70618&p=1
А потім була друга світова війна...
https://meduza.io/feature/2024/02/09/u-rossii-net-interesov-v-evrope-v-ukraine-idet-grazhdanskaya-voyna-vse-ravno-my-dogovorimsya
ХУЦПА - «особливо цинічна, підла, зухвала брехня», «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»
У гумористичній книзі https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1 Лео Росте висловлюється думка, що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення.
"Хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота" - суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі...
Ну совок ще можна зрозуміти вони розраховували що Гітлер захопить східну Європу а вони при свої перевазі в танках і авіації нападуть та отримають ту територію ніби визволяючи...
але тоталітарна машина сраколизів тактично програла генералам рейху які на початку діяли самостійно і якби не вмішування Гітлера в плани і неготовність до зими то і б захопила совок....
А захід яким х...м допомагав Гітлеру будувати військову машину?
А бізнес? Гроші не пахнуть.. Гітлер як і Сталін добре знали "логіку і натуру" КАПІТАЛУ.
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB Капитал , - говорит "Quarterly Review", - избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C прибыли или слишком маленькой прибыли, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F природа боится пустоты . Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 Контрабанда и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F торговля рабами убедительно доказывают вышесказанное.
Хто підняв мілітаризовану економіку СССР? КАПІТАЛ!
Совпадение ?
та жовтопикий відсоСІ
можуть зрозуміти
що Фуйлу просто нудно
Симптомы: убивают и едют людёв, апвешиваюцца тряпками цвета каларадскаго жука, кричут шо хочут в пида Рассию шобы стать пида расами и дручить с неким бойкай маисеивым. Считають шо поп гундяй прапишит их в рай, считают шо палковник кгбы вошь мардовских людоедав и ссарь рашискаго гасударства, баяцца сексуального насилия со стороны гейрапейцев, паследователей адольфа шикльгрубера, бениты мусалини и т.п. Склонны потреблять спиртосодержащие жидкасти в неограниченных каличествах в следствии генетического недостатка при расщеплении спирта.
Диагноз не утешительный: атрофирование мосха и масжечка и перемещение иго, как у птерадактиля, в жопу, где в дальнейшем и праисходит мышлительный працесс, стойкий алкоголизм плавно переходящий в белую гарячку красного цвета с ревалюционным буйством.
Методика лечения: при абастрении беспалезна и падлежат нейтрализации; при ремиссии требуют в следствии социопатии в изъятии из общества в агароженные территории, стерилизации с последующей переработкой на удобрения для сельскаго хазяйства. Эффективна в период ремиссии терапия по пол поту, менее эффективна ГУЛАГотерапия по ссалину, внушает оптимизм терапия по чучхэ с переводом мардовских людаедав на растительнае питание свежевзошедшей травой и паследующей абработкай огнеметами и минометами.
Крiзь Алтай летять лелеки,
жовтих дiток приносят....
- iз Китаю ся - в них трафiк,
мабуть рокiв 25.
Пролiтають не лелеки,
iм*я iм - "Союз", "Протон":
Вiд дощiв палив ракетних
не спасе ся вас "соndom".
Sure, в цей кшталт Китай родився,
за Гiбориних часiв,
Sure,над ним "Протон" крутився
тисяч рокiв 27.(iнтернет-пошуковик: статья"Над Байкалом идут ракетные дожди,(https://www.ng.ru/events/2000-10-17/2_children.html На Алтае рождаются желтые дети )...