Після інтерв’ю Карлсону Путін втратив шанс на підтримку консерваторів США, - The Washington Post

Інтерв’ю Путіна Карлсону могло стати порятунком для обох, проте замість виправдань розмова повернула у несподіване русло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Зокрема зазначається, що Путін мав шанс виправдати повномасштабне вторгнення ЗС РФ на територію України в очах американських консерваторів, а Карлсон міг би підвищити свою релевантність після звільнення з Fox News та просунути власну медіакомпанію.

Проте російський диктатор замість того, щоб пояснити причини вторгнення занурився в історію. Він почав розповідати про відносини між країнами, зосередившись на часах цілі століття тому. В результаті між політиком та журналістом почалася суперечка, адже Карлсон пробував зупинити екскурс у глибоке минуле.

"Карлсон був стороннім спостерігачем протягом більшої частини свого власного інтерв’ю, вставляючи лише короткі репліки. Він також не запитав російського президента про низку складних тем, від російських звірств в Україні до нападів Путіна на своїх опонентів", - зазначає видання.

Журналісти The Washington Post прогнозують, що "неоднозначна розповідь" Путіна навряд знайде відгук серед консервативної аудиторії Карлсона в США. Окрім того, запитання щодо низки "складних тем" так і не пролунали. Зокрема, йдеться про воєнні злочини ЗС РФ та внутрішні репресії у Росії.

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Путін використав інтерв’ю, щоб зобразити РФ як країну, що діє в межах самооборони. Він виставив противниками НАТО та ЦРУ. У ЗМІ наголошують, що розмову з ним розкритикували навіть деякі союзники Карлсона - за відсутність "повної перспективи".

Що відомо про інтерв'ю Путіна

Інститут вивчення війни проаналізував інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна "американському Соловйову" і дійшов до висновку, що президент РФ використав його для поширення брехні, перекручування історії і для того, щоб виставити Росію жертвою, а не агресором, як це є насправді.

Аналітики підкреслюють, що ця триваюча інформаційна операція має на меті приховати очевидний факт, що Росія розпочала агресивну війну проти свого сусіда у 2022 році, щоб заплутати пам'ять Заходу про те, що сталося насправді.

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Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон колишній ведучий телеканалу Fox News. Він був надзвичайно впливовим на посаді ведучого нічного політичного ток-шоу у 2016-2023 роках. Після свого звільнення запустив шоу у соцмережі X (раніше Twitter). У своєму ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС.

Є прихильником Володимира Путіна. Неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про "американські біолабораторії в Україні", кілька разів "захищав" президента Путіна після повномасштабного вторгнення.

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У Росії Карлсона часто називають "авторитетним джерелом новин", особливо коли йдеться про війну в Україні. У вересні 2023 року канал новин "Россия 24" навіть почав транслювати довгі уривки його шоу "Такер на Х", дубльовані російською мовою.

Карлсон є фанатом республіканця та кандидата у президенти Дональда Трампа.