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Карлсон після інтерв’ю з диктатором РФ: "Путін не вміє пояснювати та бути послідовним, він проводить багато часу у власному світі"

карлсон,такер

Американський пропагандист Такер Карлсон після інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що йому знадобиться рік, щоб вирішити, що він думає про розмову з главою Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За словами пропагандиста, Путін "не той, хто дає багато інтерв'ю".

"Він не вміє пояснювати. Але він явно проводить багато часу у світі, де йому не потрібно пояснювати", - зазначив Карлсон.

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Він також вважає, що Путін не висловлював свою позицію послідовно.

"Я не зовсім впевнений, що я думаю про інтерв'ю. Мені знадобиться рік, щоб вирішити, що це було", - сказав пропагандист.

Читайте також: Путін про війну: "Ми ще не досягнули своїх цілей"

Автор: 

пропаганда (2801) путін володимир (23811)


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Топ коментарі
+75
Даже проплаченный пропагандон не смог внятно объяснить о чем говорил с дебилом?
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09.02.2024 11:25
+27
Трамп послав карлсона з'ясувати ступінь хвороби *****. Сподіваюся він пояснить чубатому в приватній бесіді що ***** зовсім "поїхавше".
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09.02.2024 11:27
+22
Даже Карлсон понял, что у ***** шиза и понять его бред невозможно
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09.02.2024 11:28
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И тут Карлсон понял, что после разговора с малышом никакая банка варенья и тарелка плюшек не смогут вернуть его в нормальное состояние...
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09.02.2024 12:30 Відповісти
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09.02.2024 12:36 Відповісти
Очень грамотный и хитрый ход.
Получил хорошие деньги сейчас, а что там будет через год, никто сказать не может.
При любом раскладе скажет, что, мол, я так и думал.
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09.02.2024 12:36 Відповісти
Карлсон про інтерв'ю з *****

.
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09.02.2024 12:37 Відповісти
він на 8й хвилині втратив ніть і перстав розуміти про що куйло віщало
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09.02.2024 12:42 Відповісти
Там до речі вже наш засновник змінився .
***** на ісповєді повєдал карлуші що - Україну основал вже не лєнін , а сталін .
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09.02.2024 12:54 Відповісти
і вішенка на торті знову Шушкевіч
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09.02.2024 13:08 Відповісти
Маск тут теж пробує розібратись в *********** маячні . 🙃
.
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09.02.2024 13:20 Відповісти
російський диктатор Хутін заявив в інтерв'ю Такеру Карлсону, що батько Зеленського воював із фашистами у Другій світовій війні. Але є нюанс - батько президента України народився у грудні 1947 року.
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09.02.2024 13:29 Відповісти
.
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09.02.2024 13:23 Відповісти
та невже?!?
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09.02.2024 12:44 Відповісти
Даже КарЛсон не смог понять о чем толкует кремлёвский "малыш" ))
Театр Абсурда...
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09.02.2024 12:52 Відповісти
он ждет прихода Трампа, а тот потом скажет что надо думать
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09.02.2024 12:59 Відповісти
Пропеллер откровенно удивил.
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09.02.2024 13:01 Відповісти
Целый год?
И не жалко ему года своей жизни на обдумывание ТАКОГО ГОВНА?
Еханый
Вот ЭТО называется громким словом
Американская журналистика?
Тьфу, стыдоба.....
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09.02.2024 13:10 Відповісти
Потік свідомості психично хворого путина. Це інтервью треба розглядати студентам факультету псіхіатрії як посібник по агресівної шизофренії.
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09.02.2024 13:10 Відповісти
Схоже карсон сам не дуже розумна людина,якщо йому потрібен цілий рік на роздуми.
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09.02.2024 13:10 Відповісти
"абырвалг, признание Америки, слезь с подножки, отлезь гнида, дай папиросочку у тебя брюки в полосочку, итить твою мать - профессор, может это Зинка, я на колчаковских фронтах, не лезь Борменталь, у самих револьверы найдутся...""
- краткое и самое исчерпывающее содержание двухчасового интервью *****, президента мира из шестой палаты
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09.02.2024 13:23 Відповісти
Треба більше такої маячні від путлера, щоб дурь лізла і була видна всьому світу. Хай розуміють а яких руках росія і ядерна зброя. Тільки розпад раші та виключення з її теріторії ядерної зброї принесе спокій і мир у всьму світі.
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09.02.2024 14:04 Відповісти
цікаво з яким саме ****** він балакав,непослідовно) якщо зустрічей було кілька, то інший дублер вже і незнав контекст розмови.
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09.02.2024 14:08 Відповісти
В наші часи, таки не вистачає Борметаля. Ліберализм не почуяв своїх червоних ліній. Увага до кожного! Навіть якщо цей конкретний кожний у своєму, перевернутому до гори дригом вимірі.
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09.02.2024 14:17 Відповісти
Що це було? Мабуть клон.
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09.02.2024 14:44 Відповісти
не удивлюсь , если кому нибудь в США (трампу-маску-спецслужбам) понадобилось передать пуйлу какое то личное сообщение (не по телефону же звонить ), а журналист использовался просто в качесте посыльного.
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09.02.2024 14:52 Відповісти
Включив пропелер ...і нах.й з маском разом... довпойопи !
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09.02.2024 14:57 Відповісти
Та шо тут думать..путька шизик вот и весь диагноз...
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09.02.2024 15:48 Відповісти
Цьому Катару Тарсону нам треба подякувати. Він відкрив таємницю надзвичайної особистої харизми Тупііна. Всі хто з ним ( з Тупіними) мав щастя спілкуватись, в тому числі політичні лідери, пишутть про те що той буквально якось зачаровував. Тепер зрозуміло - кожен хто з Х...м спілкувався просто був *****...й від тієї маячні яку воно несло. Навіть цей нещасний трампіст Такер- а в цього досвід спілкуання з політичними неадекватами має бути багатий - судячи з усього просто в шоці від рівня неадекватності путіна.... Країною дебілів керує упоротий психопат. Не знаю, може так і треба.
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09.02.2024 17:14 Відповісти
Сам я інтерв'ю путіна не дивився, але обурений його пропагандою.
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09.02.2024 17:20 Відповісти
та тебе по регістації бачно
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09.02.2024 17:44 Відповісти
а не до *** чи attention до двох підарасів?
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09.02.2024 17:41 Відповісти
Він ще інтерв'ю у Зе не брав. Ото буде треш
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09.02.2024 21:49 Відповісти
Тупорилий ішак також думав, що все куплено.
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09.02.2024 23:29 Відповісти
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