Карлсон після інтерв’ю з диктатором РФ: "Путін не вміє пояснювати та бути послідовним, він проводить багато часу у власному світі"

Американський пропагандист Такер Карлсон після інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що йому знадобиться рік, щоб вирішити, що він думає про розмову з главою Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За словами пропагандиста, Путін "не той, хто дає багато інтерв'ю".

"Він не вміє пояснювати. Але він явно проводить багато часу у світі, де йому не потрібно пояснювати", - зазначив Карлсон.

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Він також вважає, що Путін не висловлював свою позицію послідовно.

"Я не зовсім впевнений, що я думаю про інтерв'ю. Мені знадобиться рік, щоб вирішити, що це було", - сказав пропагандист.

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