Карлсон після інтерв’ю з диктатором РФ: "Путін не вміє пояснювати та бути послідовним, він проводить багато часу у власному світі"
Американський пропагандист Такер Карлсон після інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що йому знадобиться рік, щоб вирішити, що він думає про розмову з главою Кремля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
За словами пропагандиста, Путін "не той, хто дає багато інтерв'ю".
"Він не вміє пояснювати. Але він явно проводить багато часу у світі, де йому не потрібно пояснювати", - зазначив Карлсон.
Він також вважає, що Путін не висловлював свою позицію послідовно.
"Я не зовсім впевнений, що я думаю про інтерв'ю. Мені знадобиться рік, щоб вирішити, що це було", - сказав пропагандист.
Топ коментарі
+75 Dmitry Begemotovich
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+27 Gary Grant
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+22 IN UA #422687
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Получил хорошие деньги сейчас, а что там будет через год, никто сказать не может.
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***** на ісповєді повєдал карлуші що - Україну основал вже не лєнін , а сталін .
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Театр Абсурда...
И не жалко ему года своей жизни на обдумывание ТАКОГО ГОВНА?
Еханый
Вот ЭТО называется громким словом
Американская журналистика?
Тьфу, стыдоба.....
- краткое и самое исчерпывающее содержание двухчасового интервью *****, президента мира из шестой палаты