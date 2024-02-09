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Новини
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Румунія дозволила швидке розгортання сил НАТО на своїй території в разі серйозних загроз

румунія

Румунія дозволила розміщення сил швидкого розгортання НАТО високої готовності на свої території.

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс у листі парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

За його словами, завдяки цьому рішенню Північноатлантична рада може ухвалити рішення про розгортання на території Румунії об'єднаних оперативно-тактичних груп дуже швидкого реагування в разі раптової серйозної кризи безпеки, що загрожує національній незалежності і суверенітету країни "з метою швидкого реагування на кризу і запобігання її ескалації".

Для забезпечення швидкого розгортання цих сил протягом 72 годин необхідне попереднє схвалення їхнього розгортання або транзиту через територію країни, додав румунський лідер.

Парламент Румунії обговорить рішення президента на наступному спільному засіданні найближчими тижнями.

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Автор: 

НАТО (6441) Румунія (1160) Йоганніс Клаус (63)


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Топ коментарі
+2
Ну так відома "5та стаття" передбачає тільки консультації, а не автоматичний вступ у війну.

"Article 5 provides that if a NATO Ally is the victim of an armed attack, each and every other member of the Alliance will consider this act of violence as an armed attack against all members and will take the actions it deems necessary to assist the Ally attacked."

Тобто, кожний член або членкіня НАТО мають вживати заходів, які вважають потрібнимі. Це може бути, наприклад, дуже потужне занепокоєння.
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09.02.2024 12:04
+1
є, але другий варіант їм логічно не подобається
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09.02.2024 11:48
+1
а що та Угорщина? чи дозволить вона швидке розгортання сил нато на свої території?, чи буде вкотре волати, що вони не бачать ніякої небезпеки від своїх друзів на росії...
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09.02.2024 11:51
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А у них разве есть еще выбор?
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09.02.2024 11:47 Відповісти
є, але другий варіант їм логічно не подобається
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09.02.2024 11:48 Відповісти
Починають просинатись.
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09.02.2024 11:50 Відповісти
а що та Угорщина? чи дозволить вона швидке розгортання сил нато на свої території?, чи буде вкотре волати, що вони не бачать ніякої небезпеки від своїх друзів на росії...
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09.02.2024 11:51 Відповісти
пацани, я шось не розумію
а будучі членом НАТО, це само собою не розуміється?
це щє потребує спец румуньського дозволення?
і сниться мені ядерна бонба, а на другому боку друга...
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09.02.2024 11:53 Відповісти
Ну так відома "5та стаття" передбачає тільки консультації, а не автоматичний вступ у війну.

"Article 5 provides that if a NATO Ally is the victim of an armed attack, each and every other member of the Alliance will consider this act of violence as an armed attack against all members and will take the actions it deems necessary to assist the Ally attacked."

Тобто, кожний член або членкіня НАТО мають вживати заходів, які вважають потрібнимі. Це може бути, наприклад, дуже потужне занепокоєння.
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09.02.2024 12:04 Відповісти
Діявол ховается у деталях
ТРЕБА , БЛИН, визначитись ЩО Е СЕРЬОЗНА ЗАГРОЗА- одна ракета і смерть одного громадянина, чи зруйноване сіло і смерть 10 селян, чи зруйнована багатоповерхівка у місті і смерть 10 мешканців, чи зруйноване місто

не доопрацьовуе НАТО деталі , тому і проблеми
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09.02.2024 11:56 Відповісти
Та всі недопрацьовують. "Аццьі-аснаватели" США залишили стількі дирок у законодавстві, статут НАТО, ООН, Конституція України. А зараз прийшов час платити по рахункам за неспроможність прорахувати варіанти майбутнього, бо людожери це помітили і користуються.
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09.02.2024 12:08 Відповісти
Угорщин та польскі фермери все заблокують.
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09.02.2024 12:16 Відповісти
та ви самі собі все заблокуєте...
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09.02.2024 12:31 Відповісти
 
 