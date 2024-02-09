Румунія дозволила швидке розгортання сил НАТО на своїй території в разі серйозних загроз

Румунія дозволила розміщення сил швидкого розгортання НАТО високої готовності на свої території.

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс у листі парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

За його словами, завдяки цьому рішенню Північноатлантична рада може ухвалити рішення про розгортання на території Румунії об'єднаних оперативно-тактичних груп дуже швидкого реагування в разі раптової серйозної кризи безпеки, що загрожує національній незалежності і суверенітету країни "з метою швидкого реагування на кризу і запобігання її ескалації".

Для забезпечення швидкого розгортання цих сил протягом 72 годин необхідне попереднє схвалення їхнього розгортання або транзиту через територію країни, додав румунський лідер.

Парламент Румунії обговорить рішення президента на наступному спільному засіданні найближчими тижнями.

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