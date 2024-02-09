Румунія дозволила швидке розгортання сил НАТО на своїй території в разі серйозних загроз
Румунія дозволила розміщення сил швидкого розгортання НАТО високої готовності на свої території.
Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс у листі парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
За його словами, завдяки цьому рішенню Північноатлантична рада може ухвалити рішення про розгортання на території Румунії об'єднаних оперативно-тактичних груп дуже швидкого реагування в разі раптової серйозної кризи безпеки, що загрожує національній незалежності і суверенітету країни "з метою швидкого реагування на кризу і запобігання її ескалації".
Для забезпечення швидкого розгортання цих сил протягом 72 годин необхідне попереднє схвалення їхнього розгортання або транзиту через територію країни, додав румунський лідер.
Парламент Румунії обговорить рішення президента на наступному спільному засіданні найближчими тижнями.
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а будучі членом НАТО, це само собою не розуміється?
це щє потребує спец румуньського дозволення?
і сниться мені ядерна бонба, а на другому боку друга...
"Article 5 provides that if a NATO Ally is the victim of an armed attack, each and every other member of the Alliance will consider this act of violence as an armed attack against all members and will take the actions it deems necessary to assist the Ally attacked."
Тобто, кожний член або членкіня НАТО мають вживати заходів, які вважають потрібнимі. Це може бути, наприклад, дуже потужне занепокоєння.
ТРЕБА , БЛИН, визначитись ЩО Е СЕРЬОЗНА ЗАГРОЗА- одна ракета і смерть одного громадянина, чи зруйноване сіло і смерть 10 селян, чи зруйнована багатоповерхівка у місті і смерть 10 мешканців, чи зруйноване місто
не доопрацьовуе НАТО деталі , тому і проблеми