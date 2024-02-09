Данілов про відставку Залужного: Одні вважають, що це катастрофа. Інші - що треба влити нову кров. Ні одні, ні інші не мають рації
Ані прихильники, ані противники відставки генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ не мають рації, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов, посаду якого Зеленський пропонував Залужному.
Про це Данілов сказав в інтерв’ю виданню "Бабель", передає Цензор.НЕТ.
"Одна частина населення вважає, що зараз знімуть Валерія Федоровича, нашого сталевого генерала, і буде катастрофа. Частина інша вважає, що треба зробити заміну, тому що треба влити нову кров, і буде тоді зовсім інша ситуація. Насправді я можу сказати, що ні одні, ні другі не мають рацію взагалі, що відбувається", - сказав секретар РНБО.
Він підкреслив, що президент є верховним головнокомандувачем Збройних сил України і має право приймати ті чи інші кадрові рішення.
Данілов нагадав, що зараз першим заступником секретаря РНБО працює генерал-полковник Хомчак, який до певного періоду був головнокомандувачем Збройних сил України.
"Ми маємо розуміти просту річ - мають працювати системи. Якщо у вас є система, ви досягнете результату", - запевнив Данілов.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський пропонував Залужному після відставки очолити РНБО замість Данілова, але той відмовився від цієї пропозиції.
Відставка Залужного
8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.
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чи справді вона така зелена
Луганський ветеринар продовжує їсти лайно з-під Єрмака і намагається кормити ним інших.
А "Україна -як поняття держави зявилося лише в минулому столітті - до того Київська Русь, Велике Князівство Литовське, Річ Посполита, Гетьманщина. І відповідно народ називав себе - русинами, козаками і т. Д
Тому поняттям Україна стосовно подій тисячі років назад користуються невігласи та політики.
Знаєте, бачу як несеться хвиля «деребану» фронтових заслуг і згадую одну дуже важливу деталь:
Київ, Харків, Суми, Чернігов, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та ін. відбили не Сирський, не Залужний, а звичайні хлопці, ціною своїх життів.
Не було би їх - були би інші, не було б нас - була би рашка.
Більше того скажу - забагато героїв з'являються там - де цим героїзмом закриваються пройоби командування .
Наприклад, коли заздалегідь готується оборона, а не не шашлички, то нема потреби жертвувати людьми, які йдуть на героїзм, щоб врятувати столицю.
Героїзм - це останній аргумент, коли у всьому іншому повна срака.
Це вивіска від ОПЗЄ і не більше, якою прикривають чисто особисті та політичні мотиви ЗЄ та Єрмака.
Більшість вважає саме так. І не треба видавати свої марення за дійсність.
Так - звільнення головкома це не катастрофа.
Катастрофа послідує за цим - ручне управління війною ларьочниками та невігласами з ОП.
Зняти Залужного...
Перший -
Залужний економив солдат...
Стримував політикив-
Від м2ясних атак... потужних...
Другий - виходить з першого-
Результат...
Просувів - не ма...
Поступок - не ма...
Парітет сил на фронтах...
Без катастрофічних втрат...
Дійсно, згідно Конституції, він має формальне право призначити головнокомандуючим кого забажає, навіть Лисого з Кварталу. А ми, згідно тієї ж Конституції (див. ст. 5) маєм право відправити його у кільватері руссского воєнного корабля.
Чи є життя на Марсі,чи ні...
"...Ні одні, ні інші не мають рації..."
Насправді треба розвалити ЗСУ, знекровити країну і кинути її під ноги рашистам.
Все чітко вкладається в "систему".
Але чим Данілов не прав, Сирський не нова кров... він вже керував самостійно операціями оборони того же Бахмуту,
Дебальцево що йому приписують я б так однозначно не ставив йому, там постійно Муженко приїзджав в штаб і все контролював.... непонятно чи він самостійно там приймав рішення
В цьому він профі!
"Добути в бою" стане гаслом ЗСУ.
Думаю, любителі/майстри закулісних справ не ризикнули (у страху очі великі) використати в своїх інтересах найвищий у суспільстві рівень довіри до Залужного.
"Идеальные друзья и отличные товарищи" (скорочено, абревіатурою - "ИДИОТ") прийняли явно непопулярне рішення про звільнення Головнокомандувача ЗСУ.
Очевидно, що їм потрібно мати на цій посаді більш поступливу особу.
Думаю, Зеленський, який вільно/невільно прийняв зазначене рішення, - раніше/пізніше, побачить його наслідки.
@Igor_dikinsh
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https://twitter.com/Igor_dikinsh/status/1755854262091895174 3 ч
Его уволили за то, что не хотел воровать с братвой. Если выборы завтра,Залужный делает
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
в одну калитку. Решает вопрос с мобилизацией и оружием, спасает Украину от обвала фронта. Напоминаю: Залужный не поддержал насильственную мобилизацию. Только рекрутинг.
Хоча,подивившись тези інтрві'ю з пуйлом, тіла "другої професії", можна зрозуміти,що " Київ за 3 дня,Україну візьмемо за тиждень" було планом двох Вов(пу+зе) ще з Оману і виправленому у Парижі.
Зараз починається друга частина оновленого плану" сойтись посердине(р.Дніпро)",і початком стала зірвана мобілізація. Обезголовленя керівництва (бо Головком - початок) ЗСУ.
На черзі зростаня втрат ЗСУ і "злив" реальних(переільшених) втрат ЗСУ
@newstop_us
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https://twitter.com/newstop_us/status/1755932253375390095 10 мин
А от вам ще одне оновлення( Якась дивною буде нова армія... Яєць по 17 не буде! По 40?
А може так хотів "мудрий нарід" коли голосував на виборах??
Проллється дуже багато крові. Солдатської.