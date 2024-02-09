Данілов про відставку Залужного: Одні вважають, що це катастрофа. Інші - що треба влити нову кров. Ні одні, ні інші не мають рації

Ані прихильники, ані противники відставки генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ не мають рації, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов, посаду якого Зеленський пропонував Залужному.

Про це Данілов сказав в інтерв’ю виданню "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

"Одна частина населення вважає, що зараз знімуть Валерія Федоровича, нашого сталевого генерала, і буде катастрофа. Частина інша вважає, що треба зробити заміну, тому що треба влити нову кров, і буде тоді зовсім інша ситуація. Насправді я можу сказати, що ні одні, ні другі не мають рацію взагалі, що відбувається", - сказав секретар РНБО.

Читайте: Звільнення Залужного викликає занепокоєння. Це знаменує новий і вирішальний етап у війні, - The Economist

Він підкреслив, що президент є верховним головнокомандувачем Збройних сил України і має право приймати ті чи інші кадрові рішення.

Данілов нагадав, що зараз першим заступником секретаря РНБО працює генерал-полковник Хомчак, який до певного періоду був головнокомандувачем Збройних сил України.

"Ми маємо розуміти просту річ - мають працювати системи. Якщо у вас є система, ви досягнете результату", - запевнив Данілов.

Також читайте: Білий дім про відставку Залужного: "Ми працюватимемо з будь-ким, хто очолюватиме українське військо"

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський пропонував Залужному після відставки очолити РНБО замість Данілова, але той відмовився від цієї пропозиції.

Відставка Залужного

8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.