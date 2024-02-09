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Новини Війна
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Рашисти активізували застосування дронів. Вчора нейтралізовано та знищено 224 БПЛА, - Тарнавський

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Російські окупанти на Таврійському напрямку активізували застосування дронів різних типів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"На Таврійському напрямку ворог активізував застосування дронів різних типів.

8 лютого нашими оборонцями нейтралізовано або знищено 224 безпілотні літальні апарати - найбільше цього тижня", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" знищено на Таврійському напрямку, - Тарнавський

Знищення дронів РФ

Автор: 

дрони (4695) Тарнавський Олександр (277)


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Кацапи БпЛА штампують, а наші зелені тварі тільки якісь детальні плани на 24 рік придумують.
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09.02.2024 13:09 Відповісти
детальні плани розкрадання на усьому, до "О"
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09.02.2024 13:48 Відповісти
 
 