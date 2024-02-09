Рашисти активізували застосування дронів. Вчора нейтралізовано та знищено 224 БПЛА, - Тарнавський

Російські окупанти на Таврійському напрямку активізували застосування дронів різних типів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"На Таврійському напрямку ворог активізував застосування дронів різних типів.



8 лютого нашими оборонцями нейтралізовано або знищено 224 безпілотні літальні апарати - найбільше цього тижня", - йдеться в повідомленні.

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