Ексгенералу часів Януковича Ганжі, який очолив "філію" ФСБ в окупованому Мелітополі, заочно повідомлено про підозру, - СБУ
Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала нові злочини зрадника Сергія Ганжи – колишнього високопосадовця СБУ за часів Януковича. Він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, шо з 2014 року Ганжа переховувався в Росії, а на початку повномасштабного вторгнення РФ допомагав окупантам у поширенні кремлівського режиму. Для цього він прибув до тимчасово захопленого Мелітополя, де його призначили керівником так званої "государственной службы безопасности Запорожской области".
Це псевдоутворення було підконтрольне російському ФСБ і виконувало її завдання щодо придушення руху опору в регіоні.
Перебуваючи на "посаді" карального органу, Ганжа організовував масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів.
За наявними даними, людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань, а потім доправляли до російських катівень. У застінках до потерпілих застосовували жорстокі тортури. Таким чином рашисти намагалися залякати мешканців регіону та схилити їх до співпраці з окупантами.
На підставі зібраних доказів Ганжі заочно повідомлено про додаткову підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
Раніше колишньому посадовцю СБУ було повідомлено про підозру в організації насильницької протидії акціям протесту у 2014 році та у державній зраді.
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.
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Я вже не кажу про кар'єру ригів Єрмака, Татарова, Смірнова, Подоляка в ОПЗЄ.
Кожен з нас щось може, ганджа допоможе)))
Для ГУР - через его брата вы его и вычислите, и ликвидируйте !!!