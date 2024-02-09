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Ексгенералу часів Януковича Ганжі, який очолив "філію" ФСБ в окупованому Мелітополі, заочно повідомлено про підозру, - СБУ

ганжа,сергій

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала нові злочини зрадника Сергія Ганжи – колишнього високопосадовця СБУ за часів Януковича. Він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, шо з 2014 року Ганжа переховувався в Росії, а на початку повномасштабного вторгнення РФ допомагав окупантам у поширенні кремлівського режиму. Для цього він прибув до тимчасово захопленого Мелітополя, де його призначили керівником так званої "государственной службы безопасности Запорожской области".

Це псевдоутворення було підконтрольне російському ФСБ і виконувало її завдання щодо придушення руху опору в регіоні.

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Перебуваючи на "посаді" карального органу, Ганжа організовував масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів.

За наявними даними, людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань, а потім доправляли до російських катівень. У застінках до потерпілих застосовували жорстокі тортури. Таким чином рашисти намагалися залякати мешканців регіону та схилити їх до співпраці з окупантами.

На підставі зібраних доказів Ганжі заочно повідомлено про додаткову підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше колишньому посадовцю СБУ було повідомлено про підозру в організації насильницької протидії акціям протесту у 2014 році та у державній зраді.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

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Автор: 

Мелітополь (770) СБУ (12812) Янукович Віктор (10779) колабораціонізм (1158) підозра (767)


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09.02.2024 13:21 Відповісти
Агєнт 00
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09.02.2024 13:21 Відповісти
А от став би адвокатом, як Баканов та Рєзніков - і все було б добре.

Я вже не кажу про кар'єру ригів Єрмака, Татарова, Смірнова, Подоляка в ОПЗЄ.
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09.02.2024 13:24 Відповісти
А що з СБУшніками часів .... зеленського ? ВсЬо прАстілі ? ! Чи в ОПіс дЄрмака на посади радників ?
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09.02.2024 13:32 Відповісти
Ну і фамілія у чувака...
Кожен з нас щось може, ганджа допоможе)))
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09.02.2024 13:40 Відповісти
Брат-близнюк Діани Гурцкої чи шо?... Сліпенький геть!
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09.02.2024 14:01 Відповісти
Йому насрать на кривляння так званих правоохоронних органів України. Бо він реально знає їхню гнилу, антинародну і антиукраїнську природу...
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09.02.2024 15:41 Відповісти
Та он в Крыму с 2014 жил и брат его Валерчик Ганжа там на подтанцовке!
Для ГУР - через его брата вы его и вычислите, и ликвидируйте !!!
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09.02.2024 15:41 Відповісти
 
 