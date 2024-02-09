УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10768 відвідувачів онлайн
Новини Війна
861 7

Окупанти частіше здійснюють хімічні атаки проти ЗСУ, скидають боєприпаси з хлорпікрином, - Тарнавський

рф,росія,окупанти,арміярф,окупант,рашисти

Російські загарбники все частіше здійснюють хімічні атаки проти українських Сил оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За добу 8 лютого росіяни здійснили 6 скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51). Досі протягом тижня було зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога протягом минулої доби становлять 417 окупантів та 35 одиниць озброєння і військової техніки (не враховуючи БПЛА).

Також читайте: Російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" знищено на Таврійському напрямку, - Тарнавський

"Зокрема, це 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника.
Нейтралізовано або знищено 224 БпЛА різних типів.

Варто відзначити, що росіяни суттєво збільшили застосування дронів-камікадзе - 114 ударів за минулу добу; це найбільший показник з початку лютого", - додав командувач.

Раніше ЗМІ повідомляли, що армія РФ все частіше застосовує отруйний газ проти ЗСУ.

У грудні 2023 року на фронті вперше зафіксували використання російськими загарбниками нового виду гранат РГ-Во з речовиною задушливої дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти активізували застосування дронів. Вчора нейтралізовано та знищено 224 БПЛА, - Тарнавський

Автор: 

хімічна зброя (346) Тарнавський Олександр (277)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нам не можна....гуманізьм...демократія...порушення конвенцій...
показати весь коментар
09.02.2024 13:24 Відповісти
В армії дихав хлорпікріном, дуже неприємна отрута! 😷
показати весь коментар
09.02.2024 13:25 Відповісти
нах ти нею дихав ? приход ловив ?
показати весь коментар
09.02.2024 14:57 Відповісти
Навчання, по захисту від хброї масового знищення! Спробуй, тобі такий приход сподобаєтьця!
показати весь коментар
09.02.2024 15:17 Відповісти
Кулєба-а-а-а! Бубочка-а-а-а! Де термінове скликання РадБезу ООН стосовно застосування хімічної зброї???
Де хоч щось з цього приводу на міжнародній арені? Де інтерв'ю найвеличнішої янетряпки західним виданням? Де візити "туриста" дєрьмака і зустрічи з сенаторами, конгресменами, депутатами різних сеймів, палат і т.п.? Де хоча б пресконференція когось з цих сук?

Тиша!
Ну звісно! Це ж може принести користь державі, а ця узеленсько-дєрьмаківська шобла на це в Омані не підписувалась...
показати весь коментар
09.02.2024 13:31 Відповісти
Джо Байден минулого року, щось там "попереджав" Уйла та усю Рашку від застування хімічної зброї.
Якімось там "червоними лініями" погрожував.
У ного такі ж самі як і у Уйла "червоні лінії" миттевого пересування та зтирання?
показати весь коментар
09.02.2024 14:50 Відповісти
Хто заважає УКРАЇНІ скидати БК разом з хлорпікрином по усіх ворожим позиціям ...???!!!
показати весь коментар
09.02.2024 16:20 Відповісти
 
 