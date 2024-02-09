Окупанти частіше здійснюють хімічні атаки проти ЗСУ, скидають боєприпаси з хлорпікрином, - Тарнавський
Російські загарбники все частіше здійснюють хімічні атаки проти українських Сил оборони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"За добу 8 лютого росіяни здійснили 6 скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51). Досі протягом тижня було зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами", - йдеться в повідомленні.
Втрати ворога протягом минулої доби становлять 417 окупантів та 35 одиниць озброєння і військової техніки (не враховуючи БПЛА).
"Зокрема, це 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника.
Нейтралізовано або знищено 224 БпЛА різних типів.
Варто відзначити, що росіяни суттєво збільшили застосування дронів-камікадзе - 114 ударів за минулу добу; це найбільший показник з початку лютого", - додав командувач.
Раніше ЗМІ повідомляли, що армія РФ все частіше застосовує отруйний газ проти ЗСУ.
У грудні 2023 року на фронті вперше зафіксували використання російськими загарбниками нового виду гранат РГ-Во з речовиною задушливої дії.
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Де хоч щось з цього приводу на міжнародній арені? Де інтерв'ю найвеличнішої янетряпки західним виданням? Де візити "туриста" дєрьмака і зустрічи з сенаторами, конгресменами, депутатами різних сеймів, палат і т.п.? Де хоча б пресконференція когось з цих сук?
Тиша!
Ну звісно! Це ж може принести користь державі, а ця узеленсько-дєрьмаківська шобла на це в Омані не підписувалась...
Якімось там "червоними лініями" погрожував.
У ного такі ж самі як і у Уйла "червоні лінії" миттевого пересування та зтирання?