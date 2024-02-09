Окупанти частіше здійснюють хімічні атаки проти ЗСУ, скидають боєприпаси з хлорпікрином, - Тарнавський

Російські загарбники все частіше здійснюють хімічні атаки проти українських Сил оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За добу 8 лютого росіяни здійснили 6 скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51). Досі протягом тижня було зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога протягом минулої доби становлять 417 окупантів та 35 одиниць озброєння і військової техніки (не враховуючи БПЛА).

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"Зокрема, це 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника.

Нейтралізовано або знищено 224 БпЛА різних типів.



Варто відзначити, що росіяни суттєво збільшили застосування дронів-камікадзе - 114 ударів за минулу добу; це найбільший показник з початку лютого", - додав командувач.

Раніше ЗМІ повідомляли, що армія РФ все частіше застосовує отруйний газ проти ЗСУ.

У грудні 2023 року на фронті вперше зафіксували використання російськими загарбниками нового виду гранат РГ-Во з речовиною задушливої дії.

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