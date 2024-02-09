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Кремль може втрутитися у вибори, які заплановані у Молдові на осінь цього року, - Санду

молдова

Президентка Молдови Мая Санду припустила, що Росія може втрутитися у президентські вибори, які Кишинів запланував на осінь 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це пише NewsMaker.

"Ми всі маємо бути пильними. Зброя Кремля - це дезінформація та маніпуляція. Інститути мають бути пильними та використовувати накопичений на попередніх виборах досвід", - сказала Санду.

Вона також пояснила, чому влада вирішила провести вибори й референдум щодо вступу Молдови до ЄС в один день.

"Референдум визначить долю країни на багато років уперед. Ми хочемо, щоби на виборчі дільниці прийшло якнайбільше людей. Знаємо з досвіду, що на президентських виборах - найвища явка виборців", - зазначила політикиня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Молдові провели першу консультацію про майбутній референдум щодо вступу до ЄС

Автор: 

Молдова (2070) росія (65146) Мая Санду (254)


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Майя, надо знать % идиотов среди избирателей. Если их 73- то и без параши справятся.
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09.02.2024 13:30 Відповісти
Майя не спи !!! Нейтралізовуй всіх кацапських шльондр та кротів !
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09.02.2024 13:30 Відповісти
Ватников там до фига..
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09.02.2024 13:30 Відповісти
мая, така рожева поні, шокапець.
шо значить, може? вона втрутиться всіма методами зі всією потужністю.
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09.02.2024 14:10 Відповісти
Беспощная овечка очень боится.
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09.02.2024 16:16 Відповісти
 
 