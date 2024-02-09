Кремль може втрутитися у вибори, які заплановані у Молдові на осінь цього року, - Санду
Президентка Молдови Мая Санду припустила, що Росія може втрутитися у президентські вибори, які Кишинів запланував на осінь 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NewsMaker.
"Ми всі маємо бути пильними. Зброя Кремля - це дезінформація та маніпуляція. Інститути мають бути пильними та використовувати накопичений на попередніх виборах досвід", - сказала Санду.
Вона також пояснила, чому влада вирішила провести вибори й референдум щодо вступу Молдови до ЄС в один день.
"Референдум визначить долю країни на багато років уперед. Ми хочемо, щоби на виборчі дільниці прийшло якнайбільше людей. Знаємо з досвіду, що на президентських виборах - найвища явка виборців", - зазначила політикиня.
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шо значить, може? вона втрутиться всіма методами зі всією потужністю.