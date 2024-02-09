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Новини Війна
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Росія може напасти на одну з країн НАТО протягом 3-5 років, - міністр оборони Данії Поульсен

поульсен

Протягом трьох-п’яти років Росія може спробувати напасти на одну з країн-членів НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

"Можливості Росії виробляти військову техніку надзвичайно зросли. ... Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. Це не було оцінкою НАТО в 2023 році. Це вже нові знання, які зараз виходять на перший план", - сказав він.

Поульсен зазначив, що безпосередньої загрози для Данії немає, проте Альянс може зіткнутися з гібридними атаками, спрямованими на дестабілізацію ситуації в одній з країн-членів НАТО.

Читайте: Україна та Данія підписали декларацію про посилення розвитку медичного партнерства, - МОЗ

Автор: 

Данія (769) НАТО (6441) росія (65146)


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Топ коментарі
+5
Не МОЖЕ, а нападе. Якщо Захід окрім стурбованості нічим Україні не допоможе.
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09.02.2024 13:53
+2
Ще е час щоб спільно розчавити цю потвору.
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09.02.2024 13:46
+2
корейськими бомбами, та іранськими дронами та йєменськими ракетами.

але, хвилюватися не потрібно. може пронесе якось.
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09.02.2024 13:49
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А чому Ви так вирішили? Данці вже сьогодні кричать і готуються до війни, а не на шашлики. Данців всього 5,5 мільйонів населення, менше за те число українців, які втекли від війни і сьогодні вони навіть більше за уряд України допомагають ЗСУ і відбудовувати зруйновані міста, особливо Миколаїв. Чи вони мають йти воювати за українців, а ми будемо будувати дороги і поїдемо до них жити, поки вони здолають нашого ворога?
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09.02.2024 14:00 Відповісти
Може й зможе.. а може і не буде..
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09.02.2024 13:44 Відповісти
Ще е час щоб спільно розчавити цю потвору.
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09.02.2024 13:46 Відповісти
корейськими бомбами, та іранськими дронами та йєменськими ракетами.

але, хвилюватися не потрібно. може пронесе якось.
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09.02.2024 13:49 Відповісти
жуйте шашлики, все буде банзай
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09.02.2024 13:51 Відповісти
Не МОЖЕ, а нападе. Якщо Захід окрім стурбованості нічим Україні не допоможе.
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09.02.2024 13:53 Відповісти
росія може і раніше напасти. Їй пох
Може і не напасти. Але поважати вас вона точно не буде
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09.02.2024 13:53 Відповісти
Главное оружие рф это тупое пушечное мясо.
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09.02.2024 13:56 Відповісти
А якщо це трапиться вже цього року, що ви будете робити? відступати до ла-маншу в тунель на острови бритів?
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09.02.2024 13:56 Відповісти
Помилка в термінах : 3-5 місяців
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09.02.2024 13:59 Відповісти
Я би дав місяців 9, може 10, максимум 11-12, но ні як не 3 роки.
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09.02.2024 14:11 Відповісти
Десь в "проміжности" між виборами в США та інаугурацієй Трампа. 80/20
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09.02.2024 15:50 Відповісти
куйло ,гібридно, давно вже напав і на США І НА ЄС і в тому числі на НАТО...
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09.02.2024 14:12 Відповісти
Й*бана русня! Путіна потрібно об"явити терористом та міжнародним злочинцем та ліквідувати.
Замість розвивати якісь блага цивілізації, робити відкриття, покращувати життя людям, це падло кошти всього світу витрачає на війну!
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09.02.2024 14:21 Відповісти
Скоріше б вже!!!
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09.02.2024 15:05 Відповісти
Хіба війна вже закінчилась, чи всі свинособаки в рашці видохли? Все по плану Жириновського, аж до Індійського океану, не сподобалось їм в Чорному морі лапи мить, - море "...НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ...". АРХ М
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09.02.2024 16:27 Відповісти
 
 