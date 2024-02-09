Росія може напасти на одну з країн НАТО протягом 3-5 років, - міністр оборони Данії Поульсен

Протягом трьох-п’яти років Росія може спробувати напасти на одну з країн-членів НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

"Можливості Росії виробляти військову техніку надзвичайно зросли. ... Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. Це не було оцінкою НАТО в 2023 році. Це вже нові знання, які зараз виходять на перший план", - сказав він.

Поульсен зазначив, що безпосередньої загрози для Данії немає, проте Альянс може зіткнутися з гібридними атаками, спрямованими на дестабілізацію ситуації в одній з країн-членів НАТО.

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