Росія може напасти на одну з країн НАТО протягом 3-5 років, - міністр оборони Данії Поульсен
Протягом трьох-п’яти років Росія може спробувати напасти на одну з країн-членів НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
"Можливості Росії виробляти військову техніку надзвичайно зросли. ... Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. Це не було оцінкою НАТО в 2023 році. Це вже нові знання, які зараз виходять на перший план", - сказав він.
Поульсен зазначив, що безпосередньої загрози для Данії немає, проте Альянс може зіткнутися з гібридними атаками, спрямованими на дестабілізацію ситуації в одній з країн-членів НАТО.
Топ коментарі
+5 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар09.02.2024 13:53
+2 Леонід #587957
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+2 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар09.02.2024 13:49
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але, хвилюватися не потрібно. може пронесе якось.
Може і не напасти. Але поважати вас вона точно не буде
Замість розвивати якісь блага цивілізації, робити відкриття, покращувати життя людям, це падло кошти всього світу витрачає на війну!