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Київ доопрацював з ТЦК механізм нарахування 30 тис. мобілізованим - до кінця лютого кошти буде нараховано

кмда,виплати

Київ доопрацював з ТЦК механізм виплати додаткової одноразової матеріальної допомоги мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень, яку ініціював мер Києва Віталій Кличко. Також місто розширило перелік отримувачів. Перші виплати мають відбутися до кінця лютого.

Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Одноразова матеріальна допомога мобілізованим нараховуватиметься в безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок автоматично – без участі мобілізованого. Утримувачі ж муніципальної картки "Картка киянина" отримають одноразову виплату на свій картковий рахунок. Для цього Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щомісяця надаватиме Департаменту муніципальної безпеки інформацію про мобілізованих", - йдеться у повідомленні.

В Департаменті зазначили, що мобілізовані мають надати до ТЦК та СП копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України та довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку. На підставі цих даних Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА здійснюватиме одноразову адресну матеріальну допомогу. Перші виплати мають відбутися до кінця лютого.

Виплати мобілізованим

В КМДА також повідомили, що перелік киян, які можуть отримати від міста 30 тисяч, розширено. Відтепер цю виплату можуть отримати також ті мешканці столиці, які підписали контракт.

Важливо: тим, хто мобілізувався до початку лютого, ймовірно необхідно буде надати до свого ТЦК додаткові документи. Отримати консультацію можна за номерами: 044-290-44-37; 044-290-42-01, йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, у столиці запроваджено одноразову додаткову виплату 30 тисяч гривень для киян, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року. Згідно рішення Київради, виплати передбачені для громадян України, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу та перебувають на військовому обліку в районних ТЦК та СП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київрада закладає 60 мільйонів гривень до кінця 2024 року на додаткові виплати мобілізованим киянам, - Кличко

Автор: 

виплати (1041) КМДА (2370) Київ (19463) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+3
Скасована дурнями 30тка тримала людей в армії.
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09.02.2024 13:58
+2
пікалов же теж отримає гроші? він же служить.
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09.02.2024 14:00
+2
сьогодні немає стимулу навіть в тернополі сидіти. за 2роки зарплати в цивільному секторі зросли на 40проц. майже зрівнялись з мінімалкою у військових. в чом смисл іти служити?
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09.02.2024 14:05
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Скасована дурнями 30тка тримала людей в армії.
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09.02.2024 13:58 Відповісти
Єто смотря каких. Если человек в Тернопольской области на продуктовом складе сидит - то он и без тридцатки себя хорошо чувствует, и еще ни один не уволился по собственному желанию и рапорт о переводе на фронт - где платят "сотку" - не написал.
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09.02.2024 14:02 Відповісти
сьогодні немає стимулу навіть в тернополі сидіти. за 2роки зарплати в цивільному секторі зросли на 40проц. майже зрівнялись з мінімалкою у військових. в чом смисл іти служити?
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09.02.2024 14:05 Відповісти
Идти служить на склад в Тернополе чтобы не уехать в окоп под Авдеевкой. 3\4 тех кто сидит на таких должностях в глубоком тылу - будут там сидеть даже если им вообще не платить. А некоторые еще будут и доплачивать.
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09.02.2024 14:31 Відповісти
Ага щаз, термин сзч не на ровном месте появился, в тыловики даже на полном пансионе людей набрать не могут из-за низких зп, и то что даже работая на шабашках можно иметь столько же и больше.
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09.02.2024 14:49 Відповісти
пікалов же теж отримає гроші? він же служить.
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09.02.2024 14:00 Відповісти
В може він сотку отримує
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09.02.2024 14:32 Відповісти
ему сотку платят, он же своей ряхой фронт на сцене, телеке и корпоративах держит!!!
Не зря же Герой-орденоносец!!!
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09.02.2024 16:48 Відповісти
Що не день то черговий зевисер,прямо якась нескінченна радість''танцють усі''!
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09.02.2024 15:12 Відповісти
"яку ініціював мер Києва Віталій Кличко."

Спробуйте не тільки читати, а і зрозуміти прочитане.
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09.02.2024 16:43 Відповісти
"автоматично - без участі мобілізованого."

"мобілізовані мають надати до ТЦК та СП копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України та довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку."

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09.02.2024 16:41 Відповісти
 
 