Київ доопрацював з ТЦК механізм нарахування 30 тис. мобілізованим - до кінця лютого кошти буде нараховано

Київ доопрацював з ТЦК механізм виплати додаткової одноразової матеріальної допомоги мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень, яку ініціював мер Києва Віталій Кличко. Також місто розширило перелік отримувачів. Перші виплати мають відбутися до кінця лютого.

Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Одноразова матеріальна допомога мобілізованим нараховуватиметься в безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок автоматично – без участі мобілізованого. Утримувачі ж муніципальної картки "Картка киянина" отримають одноразову виплату на свій картковий рахунок. Для цього Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щомісяця надаватиме Департаменту муніципальної безпеки інформацію про мобілізованих", - йдеться у повідомленні.

В Департаменті зазначили, що мобілізовані мають надати до ТЦК та СП копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України та довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку. На підставі цих даних Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА здійснюватиме одноразову адресну матеріальну допомогу. Перші виплати мають відбутися до кінця лютого.

В КМДА також повідомили, що перелік киян, які можуть отримати від міста 30 тисяч, розширено. Відтепер цю виплату можуть отримати також ті мешканці столиці, які підписали контракт.

Важливо: тим, хто мобілізувався до початку лютого, ймовірно необхідно буде надати до свого ТЦК додаткові документи. Отримати консультацію можна за номерами: 044-290-44-37; 044-290-42-01, йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, у столиці запроваджено одноразову додаткову виплату 30 тисяч гривень для киян, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року. Згідно рішення Київради, виплати передбачені для громадян України, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу та перебувають на військовому обліку в районних ТЦК та СП.

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