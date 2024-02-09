Міжнародні поліцейські сили на основі цифрових даних розшукали 8 українських дітей, депортованих Росією

Під час хакатону, організованого поліцією Нідерландів і Європолом, міжнародні поліцейські сили на основі цифрових даних змогли розшукати вісьмох українських дітей, яких викрали та депортували російські війська. Інформацію про цих дітей вони передали українській владі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

В хакатоні взяли участь близько 60 слідчих із 23 країн, включно з Нідерландами, Австрією, Німеччиною та Швецією.

Вони використовували супутникові знімки, передове розпізнавання облич і геолокацію - визначення точного місця розташування зображень за допомогою супутникових знімків та інших методів - щоб спробувати знайти українських дітей, викрадених після вторгнення Росії.

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Це був перший випадок, коли міжнародні фахівці в галузі цифрових відкритих джерел так тісно співпрацювали на тему викрадення дітей в Україні, розповів Вінсент Сіллессен із групи з боротьби з міжнародними злочинами голландської поліції.

"Від початку війни в лютому 2022 року тисячі українських дітей були викрадені росіянами зі звичного середовища. Це можна розглядати як воєнний злочин. Оскільки в нас немає фізичного доступу до Росії, ми намагалися знайти цих дітей і злочинців на основі цифрових джерел", - сказав він.

Він додав, що правоохоронці не очікували, що хакатон одразу принесе результати.

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"Ми не очікували, що цей перший спільний хакатон одразу принесе результати. Переважно ми хотіли повчитися одне в одного й обмінятися навичками, але наші співробітники одразу підхопили ідею. З огляду на успіх, ми хочемо проводити такі заходи частіше. Ми прагнемо проводити його хоча б раз на рік", - сказав Сіллессен.

Поліція повідомила, що серед знайдених дітей є сироти, насильно переміщені на окуповану Росією територію. Вони перебувають у різних місцях, а також використовуються в російських пропагандистських цілях.

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За словами Сіллессена, інформація про дітей була передана українській владі.

"Ми працюємо з колегами в Україні, і тепер поліція має поділитися інформацією з членами сімей і почати кримінальне розслідування щодо можливих злочинців. Ми сподіваємося, що українці зможуть щось із цим зробити. На підставі цієї інформації вони зможуть повернути цих дітей. Але, не знаючи, де перебувають ці діти, ви не можете почати переговори", - додав він.