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Україна має подякувати Трампу за надання Javelin. Київ працюватиме з ним, якщо його оберуть президентом США, - Маркарова

трамп

Київ працюватиме з тим президентом США, якого обере американський народ, включно й з чинним кандидатом Дональдом Трампом. Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За її словами, Україна має подякувати Дональду Трампу за надання протитанкових ракетних комплексів Javelin під час його каденції.

Вона наголосила, що питання у демократії й Україна працюватиме з президентом, якого обере американський народ.

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"Боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за демократію та цінності, які ми поділяємо, - вона була, і ми будемо дуже старанно працювати, щоб вона була двопартійною. Це загальноамериканська проблема", - наголосила Маркарова.

Посол додала, що Україна "має зробити все можливе, щоб США залишалися сильними й продовжували нас підтримувати".

Читайте також: Трамп може завершити війну в Україні за 24 години, - Дуда

Автор: 

США (22799) Трамп Дональд (5619) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+67
скажіть мені будь-ласка - а це не втручання української влади (в особі посла) у виборчий процес в США у вигляді агітації за певну кандидатуру?
Причому агітації недолугої; оскільки Трамп виконав Закон, прийнятий ще Конгресом з-за Обами; і надав невеличку партію Джавелінів з умовою їх незастосування у війні та зберігання на Яворівському полігоні...
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09.02.2024 14:14
+57
Ці шавки виконують наказ фсбшного завгоспа- ларЬочника, по знищенню міжнародної підтримки України.
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09.02.2024 14:16
+49
послиця, за протоколом, не має своєї думки. вона виконує директиви міністра кулеби.
кулеба, це той, що на табуретці, біля єрмака сидить.
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09.02.2024 14:17
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вже не розумієш кому й за що дякувати..., поки нічого немає. ні допомоги, ні снарядів, санкції діряві, це поки сильно нікого з тих, хто їх накладав, не хвилює, а дякувати вже нам, не передякувати...
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09.02.2024 14:52 Відповісти
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09.02.2024 14:57 Відповісти
зелені недоумки, академіки трускавецьких академій, обісруться за що не візьмуться, коли вже ви всі підете на...пуйла
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09.02.2024 15:05 Відповісти
Краще помовчала чи вони хочуть проблем ще з демократами ,не вмішуйтесь в американські вибори ,до речі ще не факт що верховний суд допустить Трампа до виборів.
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09.02.2024 15:06 Відповісти
Bred. Trump dlia ukraini luchshe, i supreme court na ego storone tozhe. I s nim ochen vse prosto. Ego prosto nuzhno hvalit'!
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09.02.2024 15:50 Відповісти
Тупорила зепрокацаплена курка
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09.02.2024 15:09 Відповісти
Байден ще живий та виграє праймеріз , а ця афца вже перевзулась та згадала про якісь Джавеліни.

Диплосвиноматка від Бога!
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09.02.2024 15:10 Відповісти
ручной подсвинок Елдака маркарова... пойдет на Х,,,Й следом за бениным, Оманским Нариком и Елдаком...
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09.02.2024 15:18 Відповісти
Можна подякувати Трампу, якщо він дасть команду своїм підопічним розблокувати допомогу Україні, щоб вона якнайшвидше потрапила куди найбільше потрібно і зберегла найбільшу кількість життів.
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09.02.2024 15:18 Відповісти
Ви шо не чули що кажуть його підопічні - «ні цента Україні». Тільки таку команду він може їм дати.
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09.02.2024 15:21 Відповісти
Якщо маркарова таке видала, значить їй шепнув про це Трамп через своїх підопічних. Якщо це є умовою голосування за допомогу Україні від Мага, то чому б і ні
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10.02.2024 01:45 Відповісти
Кловани лизнули клована.
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09.02.2024 15:21 Відповісти
вгодована кобила труси переодила
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09.02.2024 15:22 Відповісти
Иди в жопу.... дипломаты херовы....
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09.02.2024 15:23 Відповісти
Іноді краще мовчати! БЛД...
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09.02.2024 15:38 Відповісти
та ты уже наработала...дипломачиня....
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09.02.2024 15:41 Відповісти
,,Ні ума ні фантазії"
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09.02.2024 15:42 Відповісти
Они все там *бнутые ? Просто слов нет....
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09.02.2024 15:54 Відповісти
Хоть кто то адекватный. Потому что только ТРАМП спасет Украину!!!
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09.02.2024 16:02 Відповісти
Якщо програє вибори.
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09.02.2024 16:17 Відповісти
Скоріш за все демократи програють
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09.02.2024 16:19 Відповісти
Ви думаєте, що американці настільки тупі та недалекоглядні, що знову оберуть майбутнього зека, злодія та шахрая?
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09.02.2024 16:29 Відповісти
Ну пока видно тупых украинцев, а не американцев, которым байден ссыт в лицо, не дает помощи, не реализовал ленд лиз, а они за него тулят еще и ТРАМПА обижают, который выиграет и на которого одна надежда.
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09.02.2024 19:01 Відповісти
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09.02.2024 20:23 Відповісти
Звідки в такі істоти іноді вилазите і таку дурню пишите?
А звідки у нас тоді 2 роки бралися снаряди, арта і бага-багато іншого? Трамп надавав? Ні.
Байден просить щоб поголосували за пакет допомоги Україні, а республіканці проти (воду каламутять тампісти, так зване крило "маго"). Це я к у нас - у всьому винен Порошенко.
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09.02.2024 22:05 Відповісти
Так это вы дурню тупую пишите все время. Виноваты не МАГА а дерьмократы, башкой надо думать. Если дед хочет помочь, почему он не даст 4.5 миллиарда которые у него в PDA? Чего дерьмократы не хотят исполнять закон по депортации преступников нелегалов? Дерьмократы ненавидять США и Украину.
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10.02.2024 00:04 Відповісти
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10.02.2024 01:21 Відповісти
Ану повтори: путін - *****!
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10.02.2024 01:57 Відповісти
Путін *****, а ***** ще Байден та корисні ідіоти допомагають ))) А ну скажи кто в Сенаті США рулить дерьмократи чи республіканці?
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10.02.2024 08:27 Відповісти
Там давно вже ніхто не "рулить". У Штатах вже багато років криза еліт. І серед "демократів", і серед "республіканців". Чому я так думаю? Дуже просто.За нормальних умов такі "діячі", як Буш молодший, Обама чи Трумп в жодному разі не очолили б країну. А оскільки притомного лідера нема, а є криза, то керують країною нікчеми та фріки.
Коли б у світі все було більш-менш у порядку, то ця халепа великого значення не мала б. Але вже маємо те, що маємо.
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10.02.2024 20:15 Відповісти
"дерьмократы" - кацап детектед убейся об стену (пропа)гандон лишнехромосомный!
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10.02.2024 10:20 Відповісти
Дерьмократ детектед. За называнием кого то кацапом - в спам скотиняка тупая.
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10.02.2024 12:21 Відповісти
Нагадайте хто продав єдиний авіаносець Китаю, а росії віддав купу зброї за знижечки на газ? Американці? Чи хтось інший?
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25.02.2024 21:00 Відповісти
Ми маємо "подякувати" Макаровій що в нас нема лендлізу. Хоча це не тільки її "заслуга"
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09.02.2024 16:18 Відповісти
Ця наша Маланка в посольстві України в США якось по хуторски розпускає язика, - вєтєрок світерок, -Україна має подякувати Трампу за надання Javelin. Київ працюватиме з ним, якщо його оберуть президентом США. Якась суміш "свідомості" з компліментарністю Трампу ще при діючому президенті Байдену...
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09.02.2024 16:23 Відповісти
Я думал она поумнее будет.
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09.02.2024 16:36 Відповісти
Це вона вумна як красти із банків.
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09.02.2024 17:01 Відповісти
If Trump wins, all Ukraine will be sold to Putin at the steep discount. Markarova is on crack.
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09.02.2024 16:47 Відповісти
Тільки він з вами не працюватиме!
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09.02.2024 16:48 Відповісти
Елдаковское Животное, поблагодари за то что он срывает помощь Украине, а в это время гибнут люди и гражданские и военные, а это тупорылое существо такое же как и бенин Оманский Нарик вешает лапшу быдле как и здесь на едином гавнофоне...
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09.02.2024 17:00 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=0hZb0QzEC4Q Сергей Любарский: Большое интервью ни о чем. Такер Карлсон дискредитировал себя как журналист, превратившись в пуделя.
Короткий огляд (33 мин.) і враження
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09.02.2024 17:25 Відповісти
Ничего удивительного,что Маркарова выглядит проституткой.Все политики таковы.Трампу надо доносить,что то вооружение,которое предоставляется Украине - это в интересах США И не надо благодарить за естественные поступки со стороны демократических стран для своей же защиты.
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09.02.2024 17:29 Відповісти
Помовч, дурепо, і без тебе нудно.
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09.02.2024 17:32 Відповісти
Яка глибока мисль ну дуже розумна жінка в команді недорумка янелохаалетряпки
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09.02.2024 17:52 Відповісти
Молчанье для глупца - замена мудрости.
/Публий Сир /
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09.02.2024 17:53 Відповісти
Чесно кажучи я останнім часом вже не так комплексую стосовно нашої коррупції. Тобто це погано але коли про нашу коррупцію говорить Трамп із всіма його кримінальними справами, то щось вже нема такого сорому, а навпаки, прохання подивитися на себе. Уявіть ситуацію, приїджає до нашого президента делегація, припустимо з Іраку, і хоче купити Стугни, а наш президент такий ну я незнаю, ви якість стрьомні типи. А потім, подумавши, " А знаєте у мене є хороший знайомий, хороший такий чувачок, але у нього на складах повно вугілля яке ніхто не купує, купіть це вугілля і я вам дозволю купити Стугни" . Думаю якби про таку історію пронюхали наші журналісти то було б одразу резонансне розслідування із купою графіків, чиє то вугілля і чому нашому президенту так вигідно його втюхати. Проте коли те ж саме проводить із нами Трамп коли ми хочемо купити Джавеліни, ми мовчимо і навіть радіємо, і американська пресса сприймає це як нормальну справу.
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09.02.2024 18:08 Відповісти
Лізуть поперед батька в пекло
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09.02.2024 18:10 Відповісти
О, ёптить... У Маркаровой голос прорезался. В связи с тем, что тов. М. никогда не делала заявлений, которые ей прямо не поручали бы сделать (всё остальное время она молчит, как рыба в пироге, не будучи в состоянии родить какой-либо собственной мысли), следует прийти к выводу, что до великого геополитика Зеленского дошло, что у Байдена выборы выиграет даже и табуретка (а уж Трамп - тем более). Т.е. надо, выражаясь словами тов. Ленина, "налаживать мирное сожительство" с Трампом. А всё то дерьмо, которое Зеленский публично кидал в сторону Трампа - сделать вид, что его и не было...
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09.02.2024 18:23 Відповісти
...а співучасть у штурмі Капітолію Трампа ще ніхто не забув, i вiн поки що на свободi
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09.02.2024 18:31 Відповісти
Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin. Джерело: А арахамія хіба ще не "дякував" йому ?
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09.02.2024 18:35 Відповісти
А Дєрмак?
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10.02.2024 00:36 Відповісти
після такого допису мене бентежить лише одне: а чи не маю я особисто та всі мої нащадки вічно дякувати пані Маркаровій за її виказану мудрість і мою недолугість?
Пів. корея, *********** форева?
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09.02.2024 18:39 Відповісти
Нарештi почув якесь розумне висловлювання вiд когось з укр. влади. Перший раз за весь час. А Шарiкови яки брешуть на Трампа та потiм чекають вiд нього допомоги - зе вразець не тiльки недальнобачностi, але самe повного браку мислення.
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09.02.2024 18:43 Відповісти
Трамп отказался называть Путина военным преступником и пообещал в случае победы на выборах прекратить войну в Украине за 24 часа

"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы прекратить войну, - https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-cnn-town-hall/index.html считает он. - Если он будет военным преступником, люди захотят схватить его и казнить, он будет сражаться гораздо упорнее, чем при других обстоятельствах. Это то, что можно обсудить позже".

https://www.currenttime.tv/a/trump-ukraine-russia/32406249.html
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10.02.2024 00:04 Відповісти
Якого біса Маркарова втручається у вибори США ?

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09.02.2024 18:49 Відповісти
Готовнiсть спiвпрацювати - це не втручання в вибори. А ось матюги та обвинувачення в усiх смiртних грiхал - це таки втручання!
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09.02.2024 20:16 Відповісти
Ту *********** маркарову давно пора судити....обанкротила свійбанк в україні і КПП инула людей....стала міністорм фінансів в україні ...потім дивом в 18 купує квартиру 300 квадратів у сша...потім зе клоун звільняє її з міністра ...вона бистринько продала хату біля київа ісвсша...оказалось,а вона як і япесько мають гомадянство сша....о чуду...то ми тримали міністром чужого громадянина....а тепер ще й її зелятрудоустроїв ,канешно по запиту американської сторони....доречі сша їх з робить примером....соплишмигаль своє вже досиджує....і кошти напевно зайдуть разом з новим примером....так ось...реагуючу на пости маркарової і як вона любить україну...сксжу прямо- вона україну любить тільки як грязну корупційну територію ,з тупими людьми за рахунок яких можна гарно збагатитись і конешно жити в сша....здизати за україну вона не хоче.....
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09.02.2024 18:56 Відповісти
Пристрелил бы его кто-нибудь там, пока не поздно.
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09.02.2024 19:19 Відповісти
Ага. Я помню как Трамп *давал* нам ети аж 100 штук несчасных джавелинов. Когда его обступили его же однопартийцы и буквально за руки держали чтобы он подписал етот документ.
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09.02.2024 20:11 Відповісти
Угу. А те що Абамка пiдтримувас ембарго проти нас, це нормально, я вважаю?
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09.02.2024 20:17 Відповісти
Вашинктонська ларьчниця ДУЖЕ любить лизвти жОПу дЄрмака.
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09.02.2024 20:35 Відповісти
А потім бац і не виберуть Трампа. І як пані посол буде пояснювати Байдену нафіга вона лизала сраку його опоненту?
А якшо оберуть Трампа, то він про цей епізод не згадає, бо вважає шо лизання його сраки - то нормально, саме собою зрозуміло...
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09.02.2024 21:32 Відповісти
що фінанси, що зовнішня політики - все провал. що дають - беремо, що не дають скиглимо, ось і весь шлях до перемоги!
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10.02.2024 01:17 Відповісти
трамп должен подякувати нам, за переачу ядерного арсенала, 3-го в мире по количесву и мощности!
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09.02.2024 21:51 Відповісти
До чого тут цей рижий мудак і джавеліни? Може сенат нам передав, а не цей мудак.
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09.02.2024 22:00 Відповісти
дякую догори срак*ю
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09.02.2024 22:12 Відповісти
трамп має подякувати московським шльондрам за золотий дощ і фсб-шникам за те що зняли все на відео
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09.02.2024 22:20 Відповісти
Навіщо отаке язиком ляпати? Краще б в неї стався інсульт.
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09.02.2024 22:39 Відповісти
Трамп заявил, что во избежание войны

Украина должна была

отказаться от Крыма и НАТО

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/1/7361436/
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10.02.2024 00:08 Відповісти
Трамп, Маркарова, Орбан, Дуда(!!!)

Хто ще на черзі роздавати територію Україну загарбникам?
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10.02.2024 00:10 Відповісти
Тот, кто решится по кускам
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет мне под стать,

Мы станем с ним, рука к руке,
Два круглых дурака:
Один - в дурацком колпаке,
Другой - без колпака!

Для дураков - печальный день:
Все умники страны
Мозги надели набекрень
И стали им равны!
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10.02.2024 00:17 Відповісти
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10.02.2024 00:31 Відповісти
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10.02.2024 00:32 Відповісти
Трамп відкрив другий фронт против України, позбавивши нас можливості ефективно опиратися світовому злу, ставши на бік осі зла....Росія-Іран-Північна Корея - Трамп (республіканці)- Китай. І все для того щоб цього злочинця не посадили за май же 100 пунктів обвинувачення...сподіваємось на Верховний Суд США))
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10.02.2024 00:49 Відповісти
contra spen spero
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10.02.2024 01:07 Відповісти
А ще, Маркарова, подякуй свому куратору з фсб козирю-єрмаку, який успішно намагається знищити Україну, так званий президент в курсі!
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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10.02.2024 00:58 Відповісти
шавка.
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10.02.2024 06:23 Відповісти
Оце, б.. ь, вершина дипломатії. Трускавецькі курси нічого іншого не могли породити. При владі невігласи і зрадники
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10.02.2024 06:36 Відповісти
Скільки штук?? А скільки привезла Великобританія та вже Байден напередодні широкомасштабного вторгнення?? Маркарова веселенька ...
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10.02.2024 07:33 Відповісти
Боже праведний! І отаке, ніби з п'яного хутора, але з язиком який не зв'язаний з мізками і здоровим глуздом, є представником України в США - обличчя і уособлення країни, яка веде війну і потребує розуміння, співчуття, допомого - порятунку!

Можна собі тільки уявити які посли -послині в інших країнах світу...
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10.02.2024 09:19 Відповісти
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10.02.2024 12:41 Відповісти
На американців чекає застосування москальської технології виборів......
Трамп намагається у черговий раз захопити Капітолій при чому у силовий спосіб!!!
-І тут біда не тільки для України - це жах для самої Америки!!!
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10.02.2024 13:15 Відповісти
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