Україна має подякувати Трампу за надання Javelin. Київ працюватиме з ним, якщо його оберуть президентом США, - Маркарова

Київ працюватиме з тим президентом США, якого обере американський народ, включно й з чинним кандидатом Дональдом Трампом. Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За її словами, Україна має подякувати Дональду Трампу за надання протитанкових ракетних комплексів Javelin під час його каденції.

Вона наголосила, що питання у демократії й Україна працюватиме з президентом, якого обере американський народ.

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"Боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за демократію та цінності, які ми поділяємо, - вона була, і ми будемо дуже старанно працювати, щоб вона була двопартійною. Це загальноамериканська проблема", - наголосила Маркарова.

Посол додала, що Україна "має зробити все можливе, щоб США залишалися сильними й продовжували нас підтримувати".

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