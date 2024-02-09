Україна має подякувати Трампу за надання Javelin. Київ працюватиме з ним, якщо його оберуть президентом США, - Маркарова
Київ працюватиме з тим президентом США, якого обере американський народ, включно й з чинним кандидатом Дональдом Трампом. Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin.
Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За її словами, Україна має подякувати Дональду Трампу за надання протитанкових ракетних комплексів Javelin під час його каденції.
Вона наголосила, що питання у демократії й Україна працюватиме з президентом, якого обере американський народ.
"Боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за демократію та цінності, які ми поділяємо, - вона була, і ми будемо дуже старанно працювати, щоб вона була двопартійною. Це загальноамериканська проблема", - наголосила Маркарова.
Посол додала, що Україна "має зробити все можливе, щоб США залишалися сильними й продовжували нас підтримувати".
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Диплосвиноматка від Бога!
А звідки у нас тоді 2 роки бралися снаряди, арта і бага-багато іншого? Трамп надавав? Ні.
Байден просить щоб поголосували за пакет допомоги Україні, а республіканці проти (воду каламутять тампісти, так зване крило "маго"). Це я к у нас - у всьому винен Порошенко.
Коли б у світі все було більш-менш у порядку, то ця халепа великого значення не мала б. Але вже маємо те, що маємо.
Короткий огляд (33 мин.) і враження
/Публий Сир /
Пів. корея, *********** форева?
"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы прекратить войну, - https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-cnn-town-hall/index.html считает он. - Если он будет военным преступником, люди захотят схватить его и казнить, он будет сражаться гораздо упорнее, чем при других обстоятельствах. Это то, что можно обсудить позже".
https://www.currenttime.tv/a/trump-ukraine-russia/32406249.html
А якшо оберуть Трампа, то він про цей епізод не згадає, бо вважає шо лизання його сраки - то нормально, саме собою зрозуміло...
Украина должна была
отказаться от Крыма и НАТО
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/1/7361436/
Хто ще на черзі роздавати територію Україну загарбникам?
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет мне под стать,
Мы станем с ним, рука к руке,
Два круглых дурака:
Один - в дурацком колпаке,
Другой - без колпака!
Для дураков - печальный день:
Все умники страны
Мозги надели набекрень
И стали им равны!
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
Можна собі тільки уявити які посли -послині в інших країнах світу...
Трамп намагається у черговий раз захопити Капітолій при чому у силовий спосіб!!!
-І тут біда не тільки для України - це жах для самої Америки!!!