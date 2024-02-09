Фінляндія надала новий пакет військової допомоги Україні на близько 190 млн євро
Фінляндія надала Україні 22-й пакет військової допомоги вартістю близько 190 млн євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Фінляндії.
"Додаткова допомога враховувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Детальний зміст, спосіб доставки чи графік допомоги не повідомлятимуться з міркувань безпеки, зазначили у Міністерстві.
Пакет допомоги також включає продукцію, яку було закуплено у фінських виробників. Для її придбання виділили окреме фінансування у розмірі 30 мільйонів євро.
"У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати й для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів", - сказав міністр оборони країни Антті Хаккянен.
За його словами, наразі Фінляндія готує довгостроковий план підтримки України.
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О, дивний новий світ. Фінляндія допомагає на рівні США. При тому різниця в GDP майже 100 разів.
Ні, є це в Польщі. В польщі йде 500 танків за рік від США та Півд. Кореї. Ось це є. А тут реклама продукції. Саме тому США виділила лише один дивізіон Петріотів. Лише 31 танк, лише 150 Бредлі і т.п.
Це невеличка партія кожного типу зброї задля реклами і все. Ми для них полігон і рекламний щит. В рекламу ніхто не вкладається, якщо вона вже свою роботу зробила.
Це в Румунії Хаймарси пів сотні. А нам американці передали десяток і ще майже 10 дала Європа. Це замовлення на сотні мільйонів доларів, навіть не мільярди.
А от з Джавелінами це взагалі смішна тема. Дали декілька сот штук при потребі в 100 000. І всі носяться з ними вже 2 роки. Ось що робить правильний маркетинг =) У підсумку вся робота була на старих рпг, стугні, нлав та карл густав меншою мірою, а зараз фпв дрони їх замінили.
І це все політика витискання конкурентів з ринку. Ти ось думаєш чому США не поставляє нам нову зброю, а пропонує іншим країнам обміняти радянську зброю на їх нову. Під прикриттям *ну ми це передами українцям*. Знаєш чому? Для поставок своєї зброї, її обслуговування в довгострових контрактах. Бо тепер там нема росії, нема китаю. Нема навіть Європи, бо США їх кинула і поки ті в паніці щось намагаються виробити для себе і крихти для нас, США кліпає зброю і захоплює нові ринки, щоб рубать грошенятки на черговій жертві їх кидка.
От зараз вони окучують Еквадор, тиснуть на Турцію здихатись С-400, пропонують Греції Ф-35 лише б вони здихались зброї альтернативного постачальника. І ВСЕ. На пів століття кожна ця країна в залежності від ВПК США. А це інструмент впливу для продавлювання своїх рішень інакше без обслуговування вся ця техніка буде небоєздатною. Геніально?
Саме надані США джавелини допомогли зупинити навалу орків, допомогають і зара.
Багато тексту, але не завжди багато букав то є шось розумне
Беремо 100 тисяч РПГ/ПТРК. 100 000 / 700 / 700 = 0.2 постріла на км фронту в день.
Так що ти просто не в курсі, але ми витратили десятки, сотні тисяч пострілів. І з них декілька сотен пострілів з Джавеліну. Тому нема відео з ними майже, вони були витрачені в перші дні і все. Ти можеш побачити старі типи РПГ на відео штурмів/відбиття атаки нашої піхоти. Ти не побачиш там Джавеліна. Бо їх **** нема.
Збери розум до купи, а його нема, біда.
Хаймарс, ціна - $5.1 млн. Приблизно 60-70млн за всю партію.
Бредлі, ціна - $3.1млн. За 190 штук приблизно 600 млн.
Абрамс М1А2, ціна - $10.7млн. За 31 штуку 330 млн.
M777, ціна - $3 млн. За 142 поставлені це 426 млн.
Striker, ціна $1.2млн. Поставили 90 за 108 млн.
Я можу далі рахувати. Але ж видно, що навіть по дутим цінам американської зброї, тут ледве декілька млрд вийде нашкрябати. А це ще і Б/У!
Ти скажеш ой там же також снаряди. Ок, снаряди зі складів, уявімо нові.
Ціна снаряду з націнками за 2021-22 роки була 2000 доларів. По новим контрактам.
Яка там інфа надходила, що 2.5 млн снарядів надали. Давай одягнемо цю лапшу і повіримо в це.
2.5млн * $2000 = 5млрд. Звичайно ці старі снаряди мали ціну декілька сот за штуку і тому реальні витрати там максимум 1 млрд, але от я спеціально поставив ринкову щоб показати реальну стел з усіма націнками.
Знайшов 50+ ярдів військової допомоги? А ось вона є, в карманах потрібних лоббістів (не корупціонерів ніііііііі, лоббістів).
Люба допомога в т.ч. військова лишень погіршує ситуацію.
В іншій темі плачуть, що біда без Залужного, а в цій чомусь дякують.
Вбійся об стінку, зроби добре діло