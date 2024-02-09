Фінляндія надала новий пакет військової допомоги Україні на близько 190 млн євро

Фінляндія надала Україні 22-й пакет військової допомоги вартістю близько 190 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Фінляндії.

"Додаткова допомога враховувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Детальний зміст, спосіб доставки чи графік допомоги не повідомлятимуться з міркувань безпеки, зазначили у Міністерстві.

Пакет допомоги також включає продукцію, яку було закуплено у фінських виробників. Для її придбання виділили окреме фінансування у розмірі 30 мільйонів євро.

"У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати й для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів", - сказав міністр оборони країни Антті Хаккянен.

За його словами, наразі Фінляндія готує довгостроковий план підтримки України.

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