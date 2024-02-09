Справа про мобілізацію хворого на епілепсію, який помер у перший день несення служби, - на контролі, - омбудсман Лубінець

Одеський обласний ТЦК мобілізував чоловіка з інвалідністю, який хворів на епілепсію, а згодом помер у перший день служби. Його смерть тепер розслідують за фактом непроведення медогляду військовозобов’язаного.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що виявив інформацію про цей випадок під час моніторингу інтернету. За запитом омбудсмана спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла справу на контроль і проведе досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті чоловіка.

Розслідувати будуть непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного та невжиття службовими особами своєчасних і необхідних заходів медичної допомоги.

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Лубінець також звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та дотримання вимог закону щодо проведення мобілізації, військового обліку громадян та проходження ВЛК.

"Наразі хід досудових розслідувань перебуває на моєму постійному контролі", - запевнив омбудсмен.

Нагадаємо, інформація про мобілізацію на Одещині 29-річного чоловіка на ім’я Борис з’явилася в серпні 2023 року. Чоловік начебто пройшов медкомісію за дві години й одразу опинився у військовій частині. Вночі його нудило, а на ранковому шикуванні в чоловіка стався епілептичний напад і він знепритомнів. Лікарі не надали йому кваліфікованої допомоги. Згодом у нього стався ще один напад, і лікарі констатували смерть.

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Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що документи про здоров'я та придатність чоловіка до військової служби військкомат отримав від працівників лікарні, де той проходив медичну комісію.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер казав, що Спеціалізована військова прокуратура області розслідує цей інцидент. Тоді його кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України.