Справа про мобілізацію хворого на епілепсію, який помер у перший день несення служби, - на контролі, - омбудсман Лубінець
Одеський обласний ТЦК мобілізував чоловіка з інвалідністю, який хворів на епілепсію, а згодом помер у перший день служби. Його смерть тепер розслідують за фактом непроведення медогляду військовозобов’язаного.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що виявив інформацію про цей випадок під час моніторингу інтернету. За запитом омбудсмана спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла справу на контроль і проведе досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті чоловіка.
Розслідувати будуть непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного та невжиття службовими особами своєчасних і необхідних заходів медичної допомоги.
Лубінець також звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та дотримання вимог закону щодо проведення мобілізації, військового обліку громадян та проходження ВЛК.
"Наразі хід досудових розслідувань перебуває на моєму постійному контролі", - запевнив омбудсмен.
Нагадаємо, інформація про мобілізацію на Одещині 29-річного чоловіка на ім’я Борис з’явилася в серпні 2023 року. Чоловік начебто пройшов медкомісію за дві години й одразу опинився у військовій частині. Вночі його нудило, а на ранковому шикуванні в чоловіка стався епілептичний напад і він знепритомнів. Лікарі не надали йому кваліфікованої допомоги. Згодом у нього стався ще один напад, і лікарі констатували смерть.
Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що документи про здоров'я та придатність чоловіка до військової служби військкомат отримав від працівників лікарні, де той проходив медичну комісію.
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер казав, що Спеціалізована військова прокуратура області розслідує цей інцидент. Тоді його кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України.
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Страждалець флюгерний…, куди вітер, туди й дим…
Співпадіння, чи як і лубинець ..
оце я понімаю, ефективна робота.
Було б м'ясо розумне - то запустило б декілька ракет хаймарс чи штормшадоу по ОП.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група
На якому контролі? Один дзвінок Умєрова і про "права людини" ти навіть не декларуватимеш.
а в реальності там і командира частини треба притягнути до відповідальності якщо при прибуттю в частину мобілізований скаржився на хворобу.... в частинах де толкові командири таких бійців одразу відправляють назад... і тцк потім катаються і шукають хто таких візьме... про це вже військові навіть в інтерв'ю розповідають
тут недавно військовий давав інтерв'ю що бійці перешкоду не перелізли і штурм зірвався.... додаємо швидку підготовку за час якої неможливо бійця навчити нормально....
а воюємо проти набагато молодших та в реальності краще підготовлених орків у яких ще й перевага в живій силі техніці та авіації....
тому і втрати такі що ніякого поповнення нехватає
Над внутрішніми ворогами перемога теж буде, як наслідок Перемоги над рашистами.
А какістократія зараз поступово перемагає у всьому світі. Перемогти рашистів ми ще можемо, а какістократію непереможна, тому що вона опирається на більшість
В погоні за планом гребете всіх, косих і хромих,бо своїх да ваших давно за кордон повивозили.
Дохтор был дюже вумный небось ,5 Дипломов и все куплены.
Не знал,что лаборатории за 1 час уже анализы выдают.
Или там обследуют так:"2 ноги,2 руки,годен"?
https://streamable.com/91op3u
ст 115 умисне вбивство. Довести нереально. Людини нема, а хтось премію просто не получить. Шкода
За что война? За Россию н. 2?
Журналисты! Возьмите на карандаш эту историю. Всё причастные к смерти парня должны сесть за УМЫШЛЕННОЕ ГРУППОВОЕ убийство по зговору.
Сволота!