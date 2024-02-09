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Новини Мобілізація
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Справа про мобілізацію хворого на епілепсію, який помер у перший день несення служби, - на контролі, - омбудсман Лубінець

мобілізація

Одеський обласний ТЦК мобілізував чоловіка з інвалідністю, який хворів на епілепсію, а згодом помер у перший день служби. Його смерть тепер розслідують за фактом непроведення медогляду військовозобов’язаного.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що виявив інформацію про цей випадок під час моніторингу інтернету. За запитом омбудсмана спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла справу на контроль і проведе досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті чоловіка.

Розслідувати будуть непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного та невжиття службовими особами своєчасних і необхідних заходів медичної допомоги.

Читайте: Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово

Лубінець також звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та дотримання вимог закону щодо проведення мобілізації, військового обліку громадян та проходження ВЛК.

"Наразі хід досудових розслідувань перебуває на моєму постійному контролі", - запевнив омбудсмен.

Нагадаємо, інформація про мобілізацію на Одещині 29-річного чоловіка на ім’я Борис з’явилася в серпні 2023 року. Чоловік начебто пройшов медкомісію за дві години й одразу опинився у військовій частині. Вночі його нудило, а на ранковому шикуванні в чоловіка стався епілептичний напад і він знепритомнів. Лікарі не надали йому кваліфікованої допомоги. Згодом у нього стався ще один напад, і лікарі констатували смерть.

Також читайте: Законопроєкт про мобілізацію до другого читання змінять та збалансують, - "слуга народу" Чернєв

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що документи про здоров'я та придатність чоловіка до військової служби військкомат отримав від працівників лікарні, де той проходив медичну комісію.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер казав, що Спеціалізована військова прокуратура області розслідує цей інцидент. Тоді його кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України.

Автор: 

смерть (6750) мобілізація (3054) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+36
ТЦК були в підпорядкуванні Сирського. Так, думки вголос.
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09.02.2024 15:58
+36
Покойному то как то до звязды Давида...сученное вымя вся правда в том что в армию пацана сироту лично заталкивал военком и полицейский доктора на комиссии зная его как пациента эпилептика и инвалида признали годным к строевой!!!!!!!! За такое вообще всех кто зная все же отправил парня на убой...самих их убивать надо ....а не расследовать там что то...
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09.02.2024 16:03
+32
Ты уже в законе о мобилизации отметился. Лучше молчи.
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09.02.2024 15:56
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Ты уже в законе о мобилизации отметился. Лучше молчи.
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09.02.2024 15:56 Відповісти
Заплатил - больное. Нет денег- годен
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09.02.2024 16:56 Відповісти
До сраки ці всі "контролі". А косих,кривих та полуживих будуть і далі грести.
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09.02.2024 15:57 Відповісти
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09.02.2024 15:58 Відповісти
ТЦК були в підпорядкуванні Сирського. Так, думки вголос.
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09.02.2024 15:58 Відповісти
********...
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09.02.2024 15:58 Відповісти
Лубенцю самому, особисто, необхідно Захищати Україну на фронті, але ж, його СОВІСТЬ не відпускає…
Страждалець флюгерний…, куди вітер, туди й дим…
Співпадіння, чи як і лубинець ..
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09.02.2024 15:59 Відповісти
А тобі особисто не необхідно з Австріі повернутися і захищати Україну?
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09.02.2024 16:22 Відповісти
Бубачка звісно ні за що не відповідає і не винний, бо то прибиральниця ліфту в ТЦК швабру під кабінет підставила
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09.02.2024 16:00 Відповісти
Лубінець, якщо скажуть, то і "расстрєльниє тройкі" візьме на контроль...
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09.02.2024 16:01 Відповісти
з серпня 2023 справа на контролі!
оце я понімаю, ефективна робота.
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09.02.2024 16:02 Відповісти
В інших ВЛК ж все нормально, то куди поспішати?
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09.02.2024 16:51 Відповісти
Хаха. Ви всі давно тупе м'ясо.
Було б м'ясо розумне - то запустило б декілька ракет хаймарс чи штормшадоу по ОП.
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09.02.2024 16:03 Відповісти
в тебе шось треба запустити, але нема поруч діжки з гівном
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09.02.2024 16:32 Відповісти
Країну врятує раптовий передоз Лідора з Дєрьмаком, але не ракети в ОП, де ніхто з них не сидить.
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09.02.2024 16:44 Відповісти
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група
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09.02.2024 16:03 Відповісти
Покойному то как то до звязды Давида...сученное вымя вся правда в том что в армию пацана сироту лично заталкивал военком и полицейский доктора на комиссии зная его как пациента эпилептика и инвалида признали годным к строевой!!!!!!!! За такое вообще всех кто зная все же отправил парня на убой...самих их убивать надо ....а не расследовать там что то...
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09.02.2024 16:03 Відповісти
Нічого дивного - сусід - 13 гриж - сплигнув з БТРа і поломав хребет
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09.02.2024 16:03 Відповісти
Все вірно.У гандона повинен і уповноважений по правам людини бути такий же самий гандон.
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09.02.2024 16:04 Відповісти
Хто казав,
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09.02.2024 16:05 Відповісти
ага.а дозвіл на додаткове обстеження лікарі не дають - дає воєнком.як не дасть - то подихай.нах.
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09.02.2024 16:05 Відповісти
і на цьому все закінчиться
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09.02.2024 16:05 Відповісти
Наразі хід досудових розслідувань перебуває на моєму постійному контролі", - запевнив омбудсмен.

На якому контролі? Один дзвінок Умєрова і про "права людини" ти навіть не декларуватимеш.
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09.02.2024 16:06 Відповісти
А якщо Лубінєц взнає, що в Новомиргородському ВЛК, два роки поспіль, військовозобов'язаним не видають довідку по постанові, щодо придатності - це для нього факап, чи "я не вкурсі"?
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09.02.2024 16:08 Відповісти
Пів року єпта , швидко працюють .І головне , що нікому нічого не буде .
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09.02.2024 16:09 Відповісти
А де відповідальність ВЛК за такі речі? Поки не будуть карати ВЛК за таке нічого не зміниться!
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09.02.2024 16:10 Відповісти
В мобилизационном маразме,Украина уже давно переплюнула кацапов,во всем...В начале войны все прикалывались с Дыровцев,которых насильно отлавливали в Домбабве,но не заметили,как плавно все это переместилось на территорию "вільного наріда-вільноі краіни"
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09.02.2024 16:10 Відповісти
Швидкість просто вражає: складається враження, що працівники військомату знищили всі доокази, заховали тіло загиблого, залякали свідків і зникли в невідомому напрямку!
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09.02.2024 16:13 Відповісти
Ви ще рішення судів не читали в одному член ВЛК дає пояснення що він не зобов'язаний вивчати медичну документацію а лише візуально визначати і суддя признає це правомірним... от так і тут він візуально визначив що немає епілепсії та і все...

а в реальності там і командира частини треба притягнути до відповідальності якщо при прибуттю в частину мобілізований скаржився на хворобу.... в частинах де толкові командири таких бійців одразу відправляють назад... і тцк потім катаються і шукають хто таких візьме... про це вже військові навіть в інтерв'ю розповідають
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09.02.2024 16:56 Відповісти
Пфффф, тут в Одесі це норма, просто випадок який виплив, ТЦК самі малюють мед комісію, їм похеру що ти хворий, тут або вони тебе відправляють, або їх самих відправлять. От і думайте кого вони оберуть
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09.02.2024 16:17 Відповісти
Як сказав той по кому другий день розпускають соплі :" .. в воєнкоматах працюють професіонали .."
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09.02.2024 16:18 Відповісти
Жесть
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09.02.2024 16:18 Відповісти
Чуєшь, чуваче, твоя справа на контролі. Тобі вже значно краще стало на тому світі? Шоб ви, суки зелені, отак своїх дітей хоронили. Тварюки кончені.
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09.02.2024 16:19 Відповісти
Лікарів, які видали, що людина здорова і придатна - за грати!
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09.02.2024 16:21 Відповісти
Ніхто не буде покараний, бо нікого не цікавить ні здоров'я, ні фізичний, ні психологічний стан мобілізованих бо їм головне кількість, а не якість. Відтак, чимала кількість новоприбулих у військо абсолютно не здатна воювати і часто це закінчується тим, що одні одразу опиняються в шпиталі з загостренням хвороб чи з травмами через те, що просто не здатні витримати навантаження, інші самокалічаться чинять суїцид і т.п. через слабку психіку. В результаті держава лише несе втрати, бо замість бійців отримує хворих та калік на яких дарма змарновано час та кошти. І звісно, це величезна проблема для підрозділів у які прибуває небоєздатне поповнення, яке лише створює додаткові проблеми.
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09.02.2024 16:23 Відповісти
А потім вроді штат укомплектований а задачі виконувати немає кому і умовно на штурм йдуть уже не 50 а 35 решта неспроможні і з тих 35 бійців ще половина в кращому випадку за 40 і не можуть фізично виконати нормально завдання з повним БК та в екіпіровці,
тут недавно військовий давав інтерв'ю що бійці перешкоду не перелізли і штурм зірвався.... додаємо швидку підготовку за час якої неможливо бійця навчити нормально....

а воюємо проти набагато молодших та в реальності краще підготовлених орків у яких ще й перевага в живій силі техніці та авіації....

тому і втрати такі що ніякого поповнення нехватає
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09.02.2024 17:09 Відповісти
А як проведуть розслідування то шо воскресять? Це дно
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09.02.2024 16:25 Відповісти
ТЦК, які очолюють колишні військові, дозволяють це ? Де вони воювали ? Чому не пишуть прізвище цього воєнкома ?
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09.02.2024 16:31 Відповісти
Є прізвище воєнкома Борисова, і що? Когось покарано / щось конфісковано? Так і з рештою
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09.02.2024 16:58 Відповісти
Після цього всього в мене виникає лише одне питання: а за що ми воюємо? Яка може бути Перемога, з владою яка не хоче змінюватися? Якась "людиноненависницька політика" у "молодих ліц" уже 5 рік, це не схоже на демократію при якій людське життя і права є найвищою цінністю, це какістократія
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09.02.2024 16:37 Відповісти
Ми воюємо за Україну. Зараз воюємо проти зовнішніх ворогів - кацапських рашистів.
Над внутрішніми ворогами перемога теж буде, як наслідок Перемоги над рашистами.
А какістократія зараз поступово перемагає у всьому світі. Перемогти рашистів ми ще можемо, а какістократію непереможна, тому що вона опирається на більшість
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09.02.2024 17:01 Відповісти
Батькам від вашого контролю та відписки аж зовсім полегшало,тварюки!
В погоні за планом гребете всіх, косих і хромих,бо своїх да ваших давно за кордон повивозили.
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09.02.2024 16:41 Відповісти
Да них*я им не будет. Как загребали больный и хромых так и загребают. Все потому что по закону призывать младше 27 нельзя а гребут в основном кому за 40-50. А те поголовно больные сердечники и язвенники. Знаю забрали даже знакомых с глаукомой, с диабетом и со сломаным позвоночником. Потому что на ВЛК если ты уже к ним попал сидят гестаповцы которым ни них*я не докажешь и ты всегда здоров лишь бы не ихние сынки которых они по блату пристроили водителями и охранниками в штаб.
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09.02.2024 16:49 Відповісти
А ля гер ком а ля гер. У нашій бригаді було 60% частково придатних, лише на стадії формування на ППД померло четверо. Тут лише на Всевишнього можна скаржитись.
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09.02.2024 16:51 Відповісти
Медкомиссия за 2 часа это клёво.
Дохтор был дюже вумный небось ,5 Дипломов и все куплены.
Не знал,что лаборатории за 1 час уже анализы выдают.
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09.02.2024 16:59 Відповісти
Ага, личный рекорд 40 минут, и то 20 из них с терапевтом трындели бо постоянная покупательница у нас в инет магазе бггг.
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09.02.2024 17:17 Відповісти
Лаборатория не сможет за час анализы крови,мочи сделать.
Или там обследуют так:"2 ноги,2 руки,годен"?
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09.02.2024 18:09 Відповісти
Сам пришел, уже годен, режим пофиг активирован.
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09.02.2024 18:44 Відповісти
Чоловіку було ламати їм кабіни.
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09.02.2024 17:22 Відповісти
Це не комісії, а зондеркоманди, які посилають людей на смерть.Вони роблять план, а люди, чи помруть чи виживуть,їм це до гузна.Я, розумію, що бидло яке обрало цю владу зрадників, повинне здохнути разом з ними, але там попадаються і свідомі, а вони повинні жити.
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09.02.2024 17:36 Відповісти
В соседнем селе забирают учителя с синдромом Паркинсона и ничего совесть никого не мучает.
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09.02.2024 17:41 Відповісти
Ну якщо на контролі у янелохаалетряпки тоді все понятно, к чиму воно не доторкнеться, все срака
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09.02.2024 17:44 Відповісти
Ага , повірили .. Просто поцікавтесь , в кожному місті України ,психічно хворих на шизофренію не списують, як по закону , а дають відстрочку . От цікаво , скільки раз можна отримувати відстрочку , і коли цих нещасних важкохворих загребуть в ЗСУ ? Отожжж шановне панство .
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09.02.2024 17:48 Відповісти
Результат влк описує головний лікар тцк і ставить під ним свій підпис. Відповідно, перший хто має сісти по статті службова недбалість яка спричинила загибель особи має саме головний лікар.
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09.02.2024 17:52 Відповісти
А на контролі справа цього хлопця з синдромом дауна?

https://streamable.com/91op3u
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09.02.2024 18:03 Відповісти
Тому померлому мобілізованими значно легше від цього
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09.02.2024 18:41 Відповісти
Ну і чого ти Лубинець доб"єшся?? Людини немає. А хто піде під суд?? Чи в таких випадках винуватих немає?? Тож насип собі солі на член і поставимо на цьому крапку!! Демократична держава вступаємо в ЄС і НАТО?? В лайні ми по самі вуха завдяки зеленій босоті!!
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09.02.2024 18:51 Відповісти
не обмежуй строки пост совєцкого лайна періодом зеленої босоти при владі
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09.02.2024 18:58 Відповісти
я чув про ******** ганебних випадків( сьогодні бачив відео як представники ТЦК вибивали в авто скло), але жодного разу не зустрічав про наслідки розслідування цих випадків
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09.02.2024 18:57 Відповісти
ну там же підпис голови ВЛК стоїть; чи він затриманий?
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09.02.2024 19:40 Відповісти
ст 425 - недбале ставлення до війькової служби. Щтраф.
ст 115 умисне вбивство. Довести нереально. Людини нема, а хтось премію просто не получить. Шкода
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09.02.2024 19:42 Відповісти
Це про рівень довіри до влк. Таких фактів повно скрізь. Якщо дійшов до комісії ти здоровий, нікого не хвилюють твої проблеми зі здоров'ям. Головне для тцк і влк виконати свій план, хоча з війсь потім людей завертають по три рази, а якщо є кому дати хабар то ти тільки тоді можеш бути не придатним.
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09.02.2024 22:07 Відповісти
Візьміть, будь ласка, на контроль хворобу тупорилого ішака! Це чмо хворіє, як видається, з моменту зачаття. Повідомте, будь ласка, суспільство про психоневрологію цього ідіота. Дякую за вашу службу на благо народу.
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09.02.2024 22:15 Відповісти
Революция Гидности превратилась в Революцию Годности?
За что война? За Россию н. 2?
Журналисты! Возьмите на карандаш эту историю. Всё причастные к смерти парня должны сесть за УМЫШЛЕННОЕ ГРУППОВОЕ убийство по зговору.
Сволота!
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09.02.2024 22:24 Відповісти
 
 