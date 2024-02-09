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Новини Війна
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ОАЕ продовжуватимуть допомагати з обміном полоненими, за посередництва Еміратів вже відбулося 3 обміни, - МЗС країни

військовополонені,обмін

Цього року за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів вже відбулися три обміни військовополоненими між Росією та Україною. Емірати продовжуватимуть докладати зусиль для пошуку мирного врегулювання та пом’якшення гуманітарних наслідків війни.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ ОАЕ у своїй заяві щодо посередницьких зусиль країни в обміні між РФ та Україною 8 лютого 200 військовополонених, передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформагентство ОАЕ WAM.

"Міністерство підтвердило відданість ОАЕ продовженню зусиль, спрямованих на пошук мирного вирішення конфлікту в Україні, наголосивши на своїй послідовній позиції щодо закликів до дипломатії, діалогу та деескалації, а також прагнення підтримувати всі ініціативи, спрямовані на пом'якшення гуманітарних наслідків кризи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки посередництву ОАЕ на початку січня 2024 року також двічі відбувся обмін полоненими між РФ та Україною, а в грудні 2022 року США та Росія обмінялися двома ув'язненими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повернення людей додому – пріоритет для України, - Зеленський подякував президенту ОАЕ Аль Нагаяну за посередництво в обміні полоненими

Обмін полоненими

8 лютого відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося ще 100 українських громадян.

Попередній обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді з російського полону повернулися 207 воїнів та цивільних.

Автор: 

ОАЕ (334) обмін (1156) полонені (2263)


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Насторожує ота відсутність фото єрмака???
Невже, пішов у ТЦК захищати Україну?
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09.02.2024 16:02 Відповісти
А що, д'єрмака вже свої ж ФСБешники посилають за крейсером?
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09.02.2024 16:13 Відповісти
Канешно проще договорится когда там квартиры у высших чиновников параши и огрызка. Вечером пляшку раздавили и по 100 чел обменяли... А вы там воюйте..
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09.02.2024 16:19 Відповісти
А президент говорить,що це заслуга єрмака і буданова
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09.02.2024 16:46 Відповісти
Дякуємо справжні друзі !
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09.02.2024 17:07 Відповісти
Им нельзя отказать , от них зависит мировая цена на нефть!!! Друзья ли они нам ? Большой вопрос, они относиться к Глобальному Югу ,а мы к Глобальному Северу. Просто хотят показать свою значимость и лидерство. Были бы друзьями обвалит бы цену на нефть и рашке пришолбы конец!!! А такв общем молодцы!!!
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10.02.2024 07:13 Відповісти
 
 