ОАЕ продовжуватимуть допомагати з обміном полоненими, за посередництва Еміратів вже відбулося 3 обміни, - МЗС країни

Цього року за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів вже відбулися три обміни військовополоненими між Росією та Україною. Емірати продовжуватимуть докладати зусиль для пошуку мирного врегулювання та пом’якшення гуманітарних наслідків війни.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ ОАЕ у своїй заяві щодо посередницьких зусиль країни в обміні між РФ та Україною 8 лютого 200 військовополонених, передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформагентство ОАЕ WAM.

"Міністерство підтвердило відданість ОАЕ продовженню зусиль, спрямованих на пошук мирного вирішення конфлікту в Україні, наголосивши на своїй послідовній позиції щодо закликів до дипломатії, діалогу та деескалації, а також прагнення підтримувати всі ініціативи, спрямовані на пом'якшення гуманітарних наслідків кризи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки посередництву ОАЕ на початку січня 2024 року також двічі відбувся обмін полоненими між РФ та Україною, а в грудні 2022 року США та Росія обмінялися двома ув'язненими.

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Обмін полоненими

8 лютого відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося ще 100 українських громадян.

Попередній обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді з російського полону повернулися 207 воїнів та цивільних.