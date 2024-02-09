Слова Путіна про війну в Україні як наслідок розширення НАТО - просто смішні, - прем’єр Великої Британії Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав смішною заяву президента Росії Володимира Путіна в інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону про те, що війна проти України є результатом розширення НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Guardian.

"Росія здійснила незаконне, неспровоковане вторгнення в Україну. Я пишаюся тим, що Сполучене Королівство рішуче підтримувало Україну з самого початку", - сказав Сунак.

Він наголосив, що не можна дозволити, щоб така поведінка Росії залишилася без контролю.

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Сунак додав, що російське вторгнення в Україну вплинуло на рахунки за електроенергію.

"І саме тому ми тісно співпрацюємо не лише зі США, але й з союзниками по всьому світу, щоб надати Україні підтримку, необхідну для відбиття російського вторгнення", – зауважив британський прем’єр.

Що відомо про інтерв'ю Путіна

Інститут вивчення війни проаналізував інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна "американському Соловйову" і дійшов до висновку, що президент РФ використав його для поширення брехні, перекручування історії і для того, щоб виставити Росію жертвою, а не агресором, як це є насправді.

Аналітики підкреслюють, що ця триваюча інформаційна операція має на меті приховати очевидний факт, що Росія розпочала агресивну війну проти свого сусіда у 2022 році, щоб заплутати пам'ять Заходу про те, що сталося насправді.

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Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон - колишній ведучий телеканалу Fox News. Він був надзвичайно впливовим на посаді ведучого нічного політичного ток-шоу у 2016-2023 роках. Після свого звільнення запустив шоу у соцмережі X (раніше Twitter). У своєму ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС.

Є прихильником Володимира Путіна. Неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про "американські біолабораторії в Україні", кілька разів "захищав" президента Путіна після повномасштабного вторгнення.

У Росії Карлсона часто називають "авторитетним джерелом новин", особливо коли йдеться про війну в Україні. У вересні 2023 року канал новин "Россия 24" навіть почав транслювати довгі уривки його шоу "Такер на Х", дубльовані російською мовою.

Карлсон є фанатом республіканця та кандидата у президенти Дональда Трампа.