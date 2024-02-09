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Новини Війна
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Слова Путіна про війну в Україні як наслідок розширення НАТО - просто смішні, - прем’єр Великої Британії Сунак

ріші,сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав смішною заяву президента Росії Володимира Путіна в інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону про те, що війна проти України є результатом розширення НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Guardian.

"Росія здійснила незаконне, неспровоковане вторгнення в Україну. Я пишаюся тим, що Сполучене Королівство рішуче підтримувало Україну з самого початку", - сказав Сунак.

Він наголосив, що не можна дозволити, щоб така поведінка Росії залишилася без контролю.

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Сунак додав, що російське вторгнення в Україну вплинуло на рахунки за електроенергію.

"І саме тому ми тісно співпрацюємо не лише зі США, але й з союзниками по всьому світу, щоб надати Україні підтримку, необхідну для відбиття російського вторгнення", – зауважив британський прем’єр.

Що відомо про інтерв'ю Путіна

Інститут вивчення війни проаналізував інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна "американському Соловйову" і дійшов до висновку, що президент РФ використав його для поширення брехні, перекручування історії і для того, щоб виставити Росію жертвою, а не агресором, як це є насправді.

Аналітики підкреслюють, що ця триваюча інформаційна операція має на меті приховати очевидний факт, що Росія розпочала агресивну війну проти свого сусіда у 2022 році, щоб заплутати пам'ять Заходу про те, що сталося насправді.

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Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон - колишній ведучий телеканалу Fox News. Він був надзвичайно впливовим на посаді ведучого нічного політичного ток-шоу у 2016-2023 роках. Після свого звільнення запустив шоу у соцмережі X (раніше Twitter). У своєму ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС.

Є прихильником Володимира Путіна. Неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про "американські біолабораторії в Україні", кілька разів "захищав" президента Путіна після повномасштабного вторгнення.

У Росії Карлсона часто називають "авторитетним джерелом новин", особливо коли йдеться про війну в Україні. У вересні 2023 року канал новин "Россия 24" навіть почав транслювати довгі уривки його шоу "Такер на Х", дубльовані російською мовою.

Карлсон є фанатом республіканця та кандидата у президенти Дональда Трампа.

Автор: 

НАТО (6441) путін володимир (23811) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+9
Может, в Лондоне и можно посмеяться с этого известного всем придурка
А вот мне в Украине не смешно
Причем давно не смешно
Еще с весны 2019
Когда много украинских придурков захотели сильно посмеяться
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09.02.2024 16:19
+9
Думаю це інтерв'ю Пукіна зіграє з ним злий жарт, і піде йому в мінус. Невідомо, що виріже Карлсон, а що покаже американському глядачу, але навіть трампіст прифігів, коли Пукін бризкаючи слиною годину виправдовував геноцид українців, бо Україну придумав Рюрик, австрійський генштаб, поляки і НАТО.
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09.02.2024 16:24
+1
Коои ракети прилетять по ,,варшавському договіру" смішно не буде!
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09.02.2024 16:51
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Может, в Лондоне и можно посмеяться с этого известного всем придурка
А вот мне в Украине не смешно
Причем давно не смешно
Еще с весны 2019
Когда много украинских придурков захотели сильно посмеяться
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09.02.2024 16:19 Відповісти
Думаю це інтерв'ю Пукіна зіграє з ним злий жарт, і піде йому в мінус. Невідомо, що виріже Карлсон, а що покаже американському глядачу, але навіть трампіст прифігів, коли Пукін бризкаючи слиною годину виправдовував геноцид українців, бо Україну придумав Рюрик, австрійський генштаб, поляки і НАТО.
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09.02.2024 16:24 Відповісти
І найцікавіше те,що 11 пунктів питань,було відфільтровано кремлем,...і все одно вляпався
Так,звичайно.. ..для пересічного західного глядача ,можливо це , і буде цікаво....але ж ніхто з них, не полізе в історію вивчати, та не буде викривати брехню )(уйловську.
А от для політиків різних рівнів,хоч трохи грамотніших, це якраз показних шозоїдної психопатії і старечого маразму )(уйла
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09.02.2024 16:39 Відповісти
Sapienti sat.
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09.02.2024 16:47 Відповісти
Коои ракети прилетять по ,,варшавському договіру" смішно не буде!
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09.02.2024 16:51 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=0hZb0QzEC4Q Сергей Любарский: Большое интервью ни о чем. Такер Карлсон дискредитировал себя как журналист, превратившись в пуделя.
Короткий огляд (33 мин.) і враження
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09.02.2024 17:04 Відповісти
Ібонутого коментувати - така собі справа!
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09.02.2024 18:22 Відповісти
Какая разница что говорит путит? Какой дурак его слушает?
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09.02.2024 21:37 Відповісти
карлсон)
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10.02.2024 00:25 Відповісти
Кому смішно, а кому і не дуже
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09.02.2024 21:49 Відповісти
Tucker '*****' Carlson
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10.02.2024 00:49 Відповісти
Ну, так і відобразив його Настрадамус молодший - червоним клоуном який розминувся з Життям-Евою, друга картинка - де він о образі в пахана в рясі гоне рашку в минуле. Як зобразив Пікассо Укрїну - дивемось "купильщицю" і... - читаємо, що написав митець потомкам. АРХ М
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10.02.2024 03:21 Відповісти
 
 