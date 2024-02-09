Умєров провів першу робочу нараду із Сирським: Обговорили детальний план дій на 2024 рік
Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зазначається, що Умєров та Сирський обговорили питання детального плану дій Збройних Сил України на 2024 рік.
Порушено такі питання: налагодження системи логістики та вчасне задоволення військових необхідними потребами.
Фокус - на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів.
Умєров і Сирський також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.
Особлива увага - новому роду сил ЗСУ, Силам безпілотних систем, наголошує пресслужба.
"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Таких, які створять нам стратегічну перевагу завтра", - додав Умєров.
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Про це повідомила сама Ярова у коментарях під постом волонтера Назара Приходько у відповідь на його запитання щодо відсутності реакції Антикорупційної Ради МОУ на запуск нової дискримінаційної системи тендерних закупівель.
Президент щас достанет из заначки миллион дронов
Которые при Залужном президент так и не нашел
Ну и ясное дело - снаряды
Которых теперь будет - завались
А главное - в военкоматы ХЛЫНУТ потоки фанатиков президента
Ведь теперь ему никто не мешает победить
Готовиться к кофе в Ялте этой весной?
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Какой план или какие вопросы плана, если Сырский еще даже не принял дела?
Опять пошла имитация бурной деятельности.
Малороси в захваті і плескають в долонькі своєму Лідору.
Але ж за цей дефіцит відповідає Міноборони..., а ще вище - уряд; і, взагалі - опа ЄрЗе, як така, що провалила дипломатичний напрям забезпечення давальницькою БК зброєю від союзників...
Що може планувати Генштаб в таких умовах?
https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA @user-ue4wp1qu3n https://www.youtube.com/watch?v=y8YP8w7gj7Y&lc=Ugwj9w6iYSSk_XW0Fed4AaABAg 36 минут назад
Причина звільнення Залужного - корупція в Мінобороні!! Вкрали 20 млрд грн під час війни! Почали розслідувати з 1,5 млрд! І- почали давити Залужного, щоб списали командири заднім числом??? Домовились із Сирським і новою командою??! Пофіг, що війна?!!
Этих людей были десятки,сотни
Начиная от тех, кто непосредственно в окопе
И заканчивая теми, кто в Генштабе
Вплоть до Залужного
Который и готовил этот план
Нес ответственность за него
А вашему министру показали только СИРЬСКОГО?
А еще я хочу вас спросить
Как фамилия вашего литовского министра?
Хочу проверить вашу информацию
И лучше любого приезжего министра знаю,что происходило
Я ни на минулу не выезжала из Киева
Можете и меня похвалить за храбрость
За открытость
За честность
Я в молодости была в Литве
В Вильнюсе
Это что-то невероятное
Одно из самых сильных эстетических впечатлений в моей жизни
Очень воспитанные эстонцы
Невероятно вкусное молоко
Прекрасные пейзажи
И ваша уникальная Даля Грибаускайте!
Литовцы - это пример для всех нас
Без преувеличения
Я и в Таллине была
А еще я всегда восторгалась вашим,литовским, кинематографом
Театром
Актерами
Высочайший класс
В мережі опублікували фото одного з цих літаків в українській розфарбовці:
По его словам, мобилизация должна быть постоянной, но не одномоментной, и Сырский должен определить, где и как применить уже мобилизованных и после этого сказать, какое еще дополнительное количество необходимо.