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Умєров провів першу робочу нараду із Сирським: Обговорили детальний план дій на 2024 рік

Олександр Сирський та Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що Умєров та Сирський обговорили питання детального плану дій Збройних Сил України на 2024 рік.

Порушено такі питання: налагодження системи логістики та вчасне задоволення військових необхідними потребами.

Фокус - на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський про нові завдання на посаді головнокомандувача ЗСУ: чітке планування всіх дій, підготовка воїнів, масштабування безпілотних систем та РЕБ

Умєров і Сирський також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Особлива увага - новому роду сил ЗСУ, Силам безпілотних систем, наголошує пресслужба.

"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Таких, які створять нам стратегічну перевагу завтра", - додав Умєров.

Читайте також: Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України, - Умєров

Автор: 

Сирський Олександр (611) Умєров Рустем (606)


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Топ коментарі
+32
Яку ж жахливу помилку зробили українці у 2019-му році…
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09.02.2024 16:20
+25
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09.02.2024 16:30
+25
Я успокоилась
Президент щас достанет из заначки миллион дронов
Которые при Залужном президент так и не нашел
Ну и ясное дело - снаряды
Которых теперь будет - завались
А главное - в военкоматы ХЛЫНУТ потоки фанатиков президента
Ведь теперь ему никто не мешает победить
Готовиться к кофе в Ялте этой весной?
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09.02.2024 16:32
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Яку ж жахливу помилку зробили українці у 2019-му році…
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09.02.2024 16:20 Відповісти
Спочатку *****, а потім сумні пісні під бандуру - це ж класика...
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09.02.2024 16:29 Відповісти
Під вербою.
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09.02.2024 16:30 Відповісти
Для когось, нажаль, вже під землею
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09.02.2024 18:18 Відповісти
не пзди, довбень
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09.02.2024 16:42 Відповісти
***, чому Борменталь з профессором не кастрували Шаріка?
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09.02.2024 17:01 Відповісти
😢😠
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09.02.2024 17:40 Відповісти
План дий такой. Тем кто воюет на передке 300 тысяч в месяц. Тем кто кормиться с гос кормушки и не воюет на передке, минимальная зарплата до конца войны.
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09.02.2024 16:21 Відповісти
Да всі знають йіхні плани!!! Це щоб логістикою займалися не волонтери а вони, так простіше руки потирати.
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09.02.2024 16:40 Відповісти
Тримаємо ТИШУ.
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09.02.2024 16:21 Відповісти
За яйця?
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09.02.2024 16:27 Відповісти
Будь за що. Але тримаємо ! Дамо слово дЄрмаківцям.
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09.02.2024 16:36 Відповісти


І РЕЗУЛЬТАТ ЦІХ ЦІЙ - ОСЬ!
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09.02.2024 16:22 Відповісти
Умєрову б самому хтось би план скинув - вояка
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09.02.2024 16:25 Відповісти
Умеров усунув волонтерку Дану Ярову та Антикорупційну раду при Міноборони від роботи та доступу до інформації.

Про це повідомила сама Ярова у коментарях під постом волонтера Назара Приходько у відповідь на його запитання щодо відсутності реакції Антикорупційної Ради МОУ на запуск нової дискримінаційної системи тендерних закупівель.
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09.02.2024 16:25 Відповісти
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09.02.2024 16:30 Відповісти
Два дебіла москаля це сила!
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09.02.2024 16:25 Відповісти
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09.02.2024 16:29 Відповісти
Яке їхало таке і здибало
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09.02.2024 16:26 Відповісти
Брат женеральчіка Сирського Олєг "счітаєт єто класним"
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09.02.2024 16:32 Відповісти
Зеленскій вимагає конкретного плану. Як і Безумна. До такого числа відбиваємо Авдіївку, до такого Бахмут, а ось до такої дати перешийок, кава в Ялті такого. І строго притримуватись! Що тут не зрозуміло? Є план - буде перемога
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09.02.2024 16:28 Відповісти
Набрати більше м'яса і закидати кацапське м'ясо.
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09.02.2024 16:29 Відповісти
Ка ни крути так не получится .У кацов и мяса и снарядов в разы больше и если будем воевать так как они мясными штурмами то очень быстро закончимся и проиграем
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09.02.2024 17:09 Відповісти
План повинен бути такий зеленський з дермаком їдуть на нуль та закармливають кацапів шашликами до смерті. Українців вони вже закормили в них опит великий.
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09.02.2024 17:37 Відповісти
план буває різним.....
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09.02.2024 16:29 Відповісти
Я успокоилась
Президент щас достанет из заначки миллион дронов
Которые при Залужном президент так и не нашел
Ну и ясное дело - снаряды
Которых теперь будет - завались
А главное - в военкоматы ХЛЫНУТ потоки фанатиков президента
Ведь теперь ему никто не мешает победить
Готовиться к кофе в Ялте этой весной?
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09.02.2024 16:32 Відповісти
Умєров та обговорили питання детального плану дій Збройних Сил України на 2024 рік.
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Какой план или какие вопросы плана, если Сырский еще даже не принял дела?
Опять пошла имитация бурной деятельности.
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09.02.2024 16:32 Відповісти
Щось типу: "Вб'ємо їх всіх". І якщо хтось вважає, що призначені дЄрмаком татарин і росіянин мали на увазі кацапню, то глибоко помиляється.
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09.02.2024 16:32 Відповісти
дегустацію плану традиційно буде проводити верховний плановщик.
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09.02.2024 16:32 Відповісти
А д'єрмак там був? Бо прийдеться передоповідати ще й д'єрмаку. Треба ж у ФСБ донести.
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09.02.2024 16:33 Відповісти
а дєрьмак фотографував....
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09.02.2024 16:40 Відповісти
щасливе їбало сирського з чого б це?
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09.02.2024 16:34 Відповісти
Безуглій план відправте на затвердження.
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09.02.2024 16:37 Відповісти
теперь Путин будет еще раньше получать информацию....довоювалися...блд. не слов
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09.02.2024 16:38 Відповісти
<******* і СУЄТА ....
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09.02.2024 16:39 Відповісти
Ну ось і легше тепер буде Захисникам України відбивати атаки орків, бо цілу провели нараду, як же без неї… Тепер, допомога ЗахіднихПартнерів, через пів року надійде…
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09.02.2024 16:39 Відповісти
Позбавились українців на усіх важливих посадах в Україні.
Малороси в захваті і плескають в долонькі своєму Лідору.
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09.02.2024 16:39 Відповісти
тупе корупційне лайно дае військовим поради... пляяяяяяяяяя
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09.02.2024 16:40 Відповісти
Ручний Кабмін Дєрьмака дозволив кошмарити вкроїнчиків цілодобово. Кріт навчить вас родіну любіть
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09.02.2024 16:40 Відповісти
який може план дій ЗСУ при дефіциті в першу чергу особового складу, БК та зброї?

Але ж за цей дефіцит відповідає Міноборони..., а ще вище - уряд; і, взагалі - опа ЄрЗе, як така, що провалила дипломатичний напрям забезпечення давальницькою БК зброєю від союзників...
Що може планувати Генштаб в таких умовах?
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09.02.2024 16:41 Відповісти
Будемо слухати про плани і пусті обіцянки.
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09.02.2024 16:44 Відповісти
Кремль досяг свого - нарешті, довгоочікуваний план на 2024 рік буде в його руках. Подякуємо за це корисним ідіотам, на кшталт мар'яни та ефесбешному кублу на банковій.
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09.02.2024 16:45 Відповісти
А чому детальний план тільки на рік - в совку плани були на п'ятирічку!!!
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09.02.2024 16:48 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA

https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA @user-ue4wp1qu3n https://www.youtube.com/watch?v=y8YP8w7gj7Y&lc=Ugwj9w6iYSSk_XW0Fed4AaABAg 36 минут назад

Причина звільнення Залужного - корупція в Мінобороні!! Вкрали 20 млрд грн під час війни! Почали розслідувати з 1,5 млрд! І- почали давити Залужного, щоб списали командири заднім числом??? Домовились із Сирським і новою командою??! Пофіг, що війна?!!
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09.02.2024 16:49 Відповісти
На масковії теж хочуть знати детальні плани ЗСУ на 2024 рік. Чьо!
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09.02.2024 16:52 Відповісти
план дій, той що вимагала Безугла?
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09.02.2024 16:58 Відповісти
Ministr Litvi o Sirskim skazal eto ne riadovoj general.2022 godu kogda on bil Kijeve,i Kijev bil casticno okruzen,on videl kak licno Sirski risoval ciortezi po konranastupleniji.i eto obravdalos.Vrat nas ministr nebudet dlia cego emu eto?Uvidem kak budet
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09.02.2024 16:59 Відповісти
Не один Сирський рисовал чертежи
Этих людей были десятки,сотни
Начиная от тех, кто непосредственно в окопе
И заканчивая теми, кто в Генштабе
Вплоть до Залужного
Который и готовил этот план
Нес ответственность за него
А вашему министру показали только СИРЬСКОГО?
А еще я хочу вас спросить
Как фамилия вашего литовского министра?
Хочу проверить вашу информацию
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09.02.2024 17:18 Відповісти
Ministr oboroni Litvi Anusauskas a niom tak razkazal.Nas ministr govoril sto gorode togda byla ocen ploxoje nastrojenije.liudej byla malo,a Sirski bodro razkal i pakazal sto zdelal i budet delat dalse narisoval ciortezi,o planax sto budet delat dalse.Tak i byla po planu
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09.02.2024 17:27 Відповісти
Mozete pocitat u nego FB,on tak napisal.Eto ministr oboroni,Litve on vaznej cem glavnokomandujuci
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09.02.2024 17:29 Відповісти
Я живу в центре Киева
И лучше любого приезжего министра знаю,что происходило
Я ни на минулу не выезжала из Киева
Можете и меня похвалить за храбрость
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09.02.2024 17:44 Відповісти
Etot ministr kogda byvajet Kijeve vsegda vstrecajetsia i Zaluznim ,bil Reznikovim,Umerovim ,Zelenskim takze.Sirskogo on videl 1 raz,bolse s nim nevsrecalsia poskolku uroven ix drugoj,togda Sirski byl otvetstveni za Kijev
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09.02.2024 17:51 Відповісти
Я вам очень признательна за ответ
За открытость
За честность
Я в молодости была в Литве
В Вильнюсе
Это что-то невероятное
Одно из самых сильных эстетических впечатлений в моей жизни
Очень воспитанные эстонцы
Невероятно вкусное молоко
Прекрасные пейзажи
И ваша уникальная Даля Грибаускайте!
Литовцы - это пример для всех нас
Без преувеличения
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09.02.2024 17:56 Відповісти
Простите, я случайно написала ЭСТОНЦЫ
Я и в Таллине была
А еще я всегда восторгалась вашим,литовским, кинематографом
Театром
Актерами
Высочайший класс
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09.02.2024 17:58 Відповісти
Ну на конец то..план э и Марьяна буде задоволена, Следите за руками, ой извините следкуйте за марафоном, что там буде? Правильно ...Сырский...бо когда на марафоне вся продажна шушара из кожного утюга говорила про контрнаступ и что всё иде за планом точно так так как и в докладах так называемой рашки ртом Конашенкова и незнаю почему люди неповерили, как и заявам Будённого, извиняюсь Буданова, что ребята.... летом 2023 будем жарить шашлыки в Крыму....Так может наконец Сырскому поверят?А если серьёзно ситуация очень херовая...свечку не держал, но почему то мне кажеться, что Залужного зеля снял не только потому что его рейтинг зашаливает, но и потому что недавал в плоной мере играть в солдатики...Боюсь что Сысркий будет ка и Малюк...будет беспрекословно выполнять все хотелки банковой...и плевать им на честь с высокой колокольни...Это очень опасно и новый Майдан сейчас кажеться не таким уж невозможным...
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09.02.2024 17:02 Відповісти
Сирський не родич азірова...!? Схожий як дві краплі, рідини... І українською не володіє.
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09.02.2024 17:16 Відповісти
Будут лучше понимать друг друга, клоун и сырский
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09.02.2024 19:47 Відповісти
Раз Залужний не доповідав про плани гнусавому на 24 рік, значить він йому теж не довіряв. . . Чому ці покидьки так і зарепетували.....
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09.02.2024 17:19 Відповісти
Завхоз Умеров провел награду с главнокомандующим. Так главкома України ще ні хто не опуска
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09.02.2024 17:25 Відповісти
Безугла затвердила план?
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09.02.2024 17:39 Відповісти
Татарин з росіянином вирішують долю країни?
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09.02.2024 18:06 Відповісти
Ніякі позитивні для України плани воєнної кампанії 2024 намітити неможливо без отримання ЗСУ літаючих платформ F-16.
В мережі опублікували фото одного з цих літаків в українській розфарбовці:

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09.02.2024 18:15 Відповісти
Из 1 млн воюют до 300 тыс. От Сырского ждут аудита где, кто и как находится, - https://news.liga.net/politics/news/rotatsii-v-op-govoryat-chto-ot-syrskogo-zhdut-audita-potomu-chto-iz-1-mln-voyuyut-do-300-000 Подоляк

По его словам, мобилизация должна быть постоянной, но не одномоментной, и Сырский должен определить, где и как применить уже мобилизованных и после этого сказать, какое еще дополнительное количество необходимо.
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09.02.2024 18:48 Відповісти
План у них один - м'ясні штурми, обвал фронту, капітуляція і здача територій, мир на умовах росії
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09.02.2024 18:50 Відповісти
Ну все війні кінець,готуємось до шашликів .
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09.02.2024 18:50 Відповісти
Чого вони *********, смішно бл, весело? І подивіться на пику цього щура - ну вилитий кацап.
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09.02.2024 19:09 Відповісти
так вони не воюють, воює абрахамія ось що каже "Вистачить ресурсів на два місяці": Арахамія розповів, чи зможе Україна продовжувати воювати
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10.02.2024 16:06 Відповісти
 
 