Умєров провів першу робочу нараду із Сирським: Обговорили детальний план дій на 2024 рік

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що Умєров та Сирський обговорили питання детального плану дій Збройних Сил України на 2024 рік.

Порушено такі питання: налагодження системи логістики та вчасне задоволення військових необхідними потребами.

Фокус - на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів.

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Умєров і Сирський також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Особлива увага - новому роду сил ЗСУ, Силам безпілотних систем, наголошує пресслужба.

"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Таких, які створять нам стратегічну перевагу завтра", - додав Умєров.

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