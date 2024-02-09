У Криму російські окупанти завели 665 справ проти цивільних за проукраїнську позицію

В окупованому Криму зростає кількість випадків, коли мешканці чинять опір російським загарбникам, демонструючи відвагу та сильну позицію на підтримку України.

Про це повідомляє представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, передає Цензор.НЕТ.

Так, мешканка тимчасово окупованого Криму активно постила в соціальні мережі заклики проти війни, за що її було затримано окупантами. Кримчанку змусили просити вибачення на камеру. Крім того, на неї було складено протоколи, матеріали направлено до окупаційного "суду".

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А вагітна мешканка одного з нових мікрорайонів Сімферополя, відстоюючи місце на паркуванні, невдоволено висловилась проти військових-учасників "СВО", чим нібито "образила військових". За це жінку затримали окупанти, які змусили її просити вибачення на камеру.

Мешканця м. Ялта, який в українських Телеграм-каналах активно розповсюджував свою українську позицію, було затримано окупаційними силовиками. Чоловіку незаконно присудили 8 діб арешту та 35 тисяч рублів штрафу. Крім того, під час затримання у нього вдома було зафіксовано предмети з українською символікою. Його змусили просити вибачення на камеру.

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Також було затримано мешканця м. Сімферополь Сейдала Абібуллаєва, який нібито розміщував у соцмережах прапори України, вітав зі святами, вірив у перемогу України. Окупаційний "суд" незаконно заарештував чоловіка на 14 діб. Крім того, йому призначили штраф у розмірі 50 тисяч рублів, поінформували у представництві Президента в Криму.

Про посилення спротиву свідчать і нові незаконні адміністративні провадження в окупаційних судах Криму за статтею про так звану "дискредитацію ЗС РФ".

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За даними представництва Президента в АРК, станом на 9 лютого 2024 року, зафіксовано 665 випадків надходження матеріалів складених за ст. 20.3.3 Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації до т.зв. "судів" на території тимчасово окупованого Криму. З них у 581 випадку було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. У 11 випадках розгляд матеріалів продовжується. Загалом сукупний розмір застосованих штрафів вже складає щонайменше 18,57 млн російських рублів. Загалом адміністративне стягнення застосовано щодо 564 осіб.