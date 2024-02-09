Російських артистів завозять на окуповані території для агітації за Путіна, - ЦНС

Загарбники завозять російських артистів на тимчасово окуповані території, щоб створювати майданчики для пропаганди та агітації за диктатора Путіна.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни звозять посередніх "артистів" зі своєї провінції на ТОТ, аби створювати майданчики для пропаганди та в межах агітації у підтримку міжнародного злочинця владіміра путіна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на окуповані території доставили пересувні концертні комплекси, які мають стати "трансляторами пропаганди".

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