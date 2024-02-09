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Російських артистів завозять на окуповані території для агітації за Путіна, - ЦНС

вибори,росія,окупація

Загарбники завозять російських артистів на тимчасово окуповані території, щоб створювати майданчики для пропаганди та агітації за диктатора Путіна.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни звозять посередніх "артистів" зі своєї провінції на ТОТ, аби створювати майданчики для пропаганди та в межах агітації у підтримку міжнародного злочинця владіміра путіна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на окуповані території доставили пересувні концертні комплекси, які мають стати "трансляторами пропаганди".

Також читайте: Загарбники блокують сервіси Google на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

Автор: 

окупація (6687) Центр національного спротиву (814)


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Топ коментарі
+3
Ви справді настільки інфантильна, що бажаєте переконувати нелюдей, які нам влаштували Бучу, Ізюм, Маріуполь, та ін. відосиками з ютубу? Живодерів-кацапів, які йдуть сюди вбивати "націстов"? Які запускали ракети по енергетиці, щоб заморозити українців, а тепер б'ють просто по містам для геноциду? У вас з головою усе в порядку?
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09.02.2024 17:46
+2
На концерт, так на концерт... до кобзона, щоб веселіше було!
А 95 квартал туди вже не запрошують?
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09.02.2024 18:30
+1
Нахіба когось "агітувати за путіна"? Типу можуть і не проголосувать?
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09.02.2024 17:19
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Нахіба когось "агітувати за путіна"? Типу можуть і не проголосувать?
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09.02.2024 17:19 Відповісти
Ви справді настільки інфантильна, що бажаєте переконувати нелюдей, які нам влаштували Бучу, Ізюм, Маріуполь, та ін. відосиками з ютубу? Живодерів-кацапів, які йдуть сюди вбивати "націстов"? Які запускали ракети по енергетиці, щоб заморозити українців, а тепер б'ють просто по містам для геноциду? У вас з головою усе в порядку?
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09.02.2024 17:46 Відповісти
Ій з Ізраїлю відніше, що і як нам тут робити і як досягти перемоги. ...Співучі дівчини замість ракет... це дебілізм, чи деменція?
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09.02.2024 18:25 Відповісти
кубло пацюків - так відразу і не визначиш хто ж пацюкіше...
рівні кріси...
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09.02.2024 17:38 Відповісти
І наш Артист колись катався, було діло.
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09.02.2024 17:54 Відповісти
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09.02.2024 17:58 Відповісти
Знищувати фізично ,ліквідовувати.В чому проблема?
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09.02.2024 17:58 Відповісти
На концерт, так на концерт... до кобзона, щоб веселіше було!
А 95 квартал туди вже не запрошують?
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09.02.2024 18:30 Відповісти
Зняв з язика
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09.02.2024 20:23 Відповісти
 
 