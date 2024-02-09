Дев’ять бригад на Східному фронті отримали вантажівки, дрони, шини та хімічні грілки

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав у 9 бригад ЗСУ автівки, дрони та спорядження на 28 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Військові отримали вантажівки Foden, DAF’и, авторемонтні майстерні, прально-душові комплекси, гранатомети, квадрокоптери DJI Mavic, FPV-дрони та станції керування, шини для автомобілів HMMWV та Урал, тактичні активні навушники, хімічні грілки для рук та ніг, електроніку.

Порошенко подякував генералу Залужному і побажав успіхів його наступнику генералу Сирському.

"Весь народ України має об’єднатися навколо Збройних Сил. Тут в Києві почали розповсюджувати чутки, що Порошенко сьогодні "вийде на Майдан". Я вирішив, що ми не будемо їх підводити. Сказали, що Порошенко вийде "на Майдан" – от ми виходимо "на Майдан" десь між Покровськом і Кураховим та Авдіївкою", – зауважив п’ятий Президент.

"Сьогодні в України є один ворог, і цей ворог – Путін. Вчора Путін дав дуже знакове інтерв’ю американському журналісту. І з його інтерв’ю зрозуміло – з Путіним нема про що говорити. Єдина мета, яку він має, це знищити Україну. Єдине, як ми можемо протидіяти цьому – це дати їм по зубах", – зазначив політик.

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