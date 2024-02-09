Конгресмен США Кроу про відставку Залужного: Зеленський має право шукати новий підхід
Сполучені Штати відзначають лідерство Валерія Залужного на посаді головнокомандувача Збройних сил і, водночас, підтримують право та відповідальність Президента Володимира Зеленського шукати оновлення та новий підхід після двох років війни.
Про це заявив член комітету з питань розвідки Палати представників США Джейсон Кроу на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформу.
"США й Україна поділяють одну цінність – цивільний контроль за військом. Ця цінність перевірена часом і є дуже важливою для будь-якої демократії. Цивільний лідер має право та відповідальність обирати лідерів, щоб рухатися далі. Ми розуміємо, що після двох років Президент Зеленський шукає оновлення та нового підходу. Це також його право, і ми це підтримуємо", – сказав він.
Конгресмен висловив глибоку шану і подяку Залужному, який очолював оборону України протягом останніх двох років, "який залишався зі своїми солдатами і робив це дивовижно".
"Немає сумніву, що його за лідерство треба відзначити", – підкреслив американський політик.
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Краще бути в переліку "наших негідників" від США, чим "братом від СРСР (РФ), IMHO
з тієї сраки в яку він з єрмаком загнав Україну??
чи слова: ми ваші гроші не крадемо, лиш свої, сказав порох!!!???
чи що недодали на контрнаступ 65% обіцяного, винуватий Залужний???
чи що люди єрмака списдили гуманітарку, а винуватих нема...
якого виходу шукати має право нєв"**********????
- ок, з 20 травня 2024 року українці також матимуть право шукати новий підхід
ваші варіанти!
Як у воду глядів
який не має
жодних повноважень для цих дій 🙁
Звільняти генерала Залужного , який кровʼю і потом заробляв прихильність народу України, а також воєнних !!
Зеленський в черговий раз підірвав довіру до украінців , і жодного
слова не сказав , за що звільнив професіонала , залізного генерала
Залужного😠
Или у них есть и другие цели приезда, более потужные?