УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11084 відвідувача онлайн
Новини
2 841 41

Конгресмен США Кроу про відставку Залужного: Зеленський має право шукати новий підхід

Двопартійна делегація Конгресу США в Києві

Сполучені Штати відзначають лідерство Валерія Залужного на посаді головнокомандувача Збройних сил і, водночас, підтримують право та відповідальність Президента Володимира Зеленського шукати оновлення та новий підхід після двох років війни.

Про це заявив член комітету з питань розвідки Палати представників США Джейсон Кроу на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформу.

"США й Україна поділяють одну цінність – цивільний контроль за військом. Ця цінність перевірена часом і є дуже важливою для будь-якої демократії. Цивільний лідер має право та відповідальність обирати лідерів, щоб рухатися далі. Ми розуміємо, що після двох років Президент Зеленський шукає оновлення та нового підходу. Це також його право, і ми це підтримуємо", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протистояння між Зеленським і Залужним розкололо Україну, - Bloomberg

Конгресмен висловив глибоку шану і подяку Залужному, який очолював оборону України протягом останніх двох років, "який залишався зі своїми солдатами і робив це дивовижно".

"Немає сумніву, що його за лідерство треба відзначити", – підкреслив американський політик.

Автор: 

Конгрес США (1228) Залужний Валерій (724)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
а Штати не цікавить той факт, що вони підтримують самодура з диктаторськими замашками?
показати весь коментар
09.02.2024 19:54
+13
Ми теж розуміємо Зеленського - два роки терпіти підлеглого, який розумніший за нього в 10 разів і люди його насправді ******* (не завдяки диктатурі і ботам) - це ж жах для самозакоханого другосортного коміка
показати весь коментар
09.02.2024 19:58
+12
"Зеленський має право шукати новий підхід" (с) - черговий експеримент, над живими людьми, з ОПи неповносправного, під час жахливої війни
- ок, з 20 травня 2024 року українці також матимуть право шукати новий підхід
показати весь коментар
09.02.2024 19:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але наразі він шукає приход
показати весь коментар
09.02.2024 19:54 Відповісти
а Штати не цікавить той факт, що вони підтримують самодура з диктаторськими замашками?
показати весь коментар
09.02.2024 19:54 Відповісти
Ну как бы так и Путина можно оправдать.
показати весь коментар
09.02.2024 20:13 Відповісти
конгресмени хотять одержати рашку-2, лише з американським душком ?
показати весь коментар
09.02.2024 20:06 Відповісти
Конгресмени-демократи переживають за америку і амеріканців,а не за тупе населення,повіривши в блазня(перестать стрелять,таріфи).І як що американці оберуть трампа то отримають не рашку-2 а щьось на кшалт гітлера чи мусоліні.
показати весь коментар
09.02.2024 20:15 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2024 20:42 Відповісти
Штати підтримували багатьох, мяко кажучи не дуже хороших людей. Але там працює принцеп він звичайно негідник, але наш негідник.
показати весь коментар
09.02.2024 20:06 Відповісти
Західний Берлін і ФРН, Південна Корея, Тайвань...
НДР, КНДР, КНР....
Краще бути в переліку "наших негідників" від США, чим "братом від СРСР (РФ), IMHO
показати весь коментар
09.02.2024 21:37 Відповісти
Поцікавтесь які режими підтримували Штати в латинській Америці, скількох президентів потім скидали а ті тікали з награбованим. Наш керманич для них нічим не кращій і не гірший. Поки щось робиться в їхніх інтересах їм пофігу, що він робе.
показати весь коментар
09.02.2024 22:00 Відповісти
Ну якщо кількість "зашкварів" США перевищіть кількість країн "Варшавського договору", Кубу, КНР, КНДР і всі (тепер) незалежні країни (за винятком, мінімум, БРСР) колишні "республіки СРСР", то я спробую з'їсти свій капелюх
показати весь коментар
09.02.2024 22:13 Відповісти
кто платит деньги, Зин ?
показати весь коментар
09.02.2024 20:07 Відповісти
і шукати вихід з чого???
з тієї сраки в яку він з єрмаком загнав Україну??
чи слова: ми ваші гроші не крадемо, лиш свої, сказав порох!!!???
чи що недодали на контрнаступ 65% обіцяного, винуватий Залужний???
чи що люди єрмака списдили гуманітарку, а винуватих нема...
якого виходу шукати має право нєв"**********????
показати весь коментар
09.02.2024 20:42 Відповісти
Ага. Новий підхід до виконання оманських договорняків.
показати весь коментар
09.02.2024 19:57 Відповісти
"Зеленський має право шукати новий підхід" (с) - черговий експеримент, над живими людьми, з ОПи неповносправного, під час жахливої війни
- ок, з 20 травня 2024 року українці також матимуть право шукати новий підхід
показати весь коментар
09.02.2024 19:57 Відповісти
Ми теж розуміємо Зеленського - два роки терпіти підлеглого, який розумніший за нього в 10 разів і люди його насправді ******* (не завдяки диктатурі і ботам) - це ж жах для самозакоханого другосортного коміка
показати весь коментар
09.02.2024 19:58 Відповісти
Ха-ха, а що вони повинні сказати на люди?
ваші варіанти!
показати весь коментар
09.02.2024 20:16 Відповісти
https://prm.ua/ru/zelenskiy-yavlyaetsya-narkomanom-poskolku-otkazyivaetsya-ot-nezavisimoy-ekspertizyi-paliy/ https://prm.ua/ru/zelenskiy-yavlyaetsya-narkomanom-poskolku-otkazyivaetsya-ot-nezavisimoy-ekspertizyi-paliy/

Як у воду глядів
показати весь коментар
09.02.2024 20:01 Відповісти
Дратує те , що такий як Єрмак , вирішує все в нашій країні ,
який не має
жодних повноважень для цих дій 🙁
Звільняти генерала Залужного , який кровʼю і потом заробляв прихильність народу України, а також воєнних !!

Зеленський в черговий раз підірвав довіру до украінців , і жодного
слова не сказав , за що звільнив професіонала , залізного генерала
Залужного😠
показати весь коментар
09.02.2024 20:03 Відповісти
ймовірно, що приблизно через рік Зеленьський знову запропонує те від чого звільнив пана Залужного- велике бачиться з далеку.. він це скоро зрозуміє
показати весь коментар
09.02.2024 20:05 Відповісти
Невже Ви думаєте ,що це наркоманське одоробло проживе ще рік?
показати весь коментар
09.02.2024 20:17 Відповісти
За два місяці він перестане бути президентом і не важливо, що він запропонує.
показати весь коментар
09.02.2024 20:38 Відповісти
Звичайно має право, але доцільність? Якби він вигнав самих великих мародерів і порушників законів єрмака і татарова, а після них почав змінювати військове керівництво, то можна було і зрозуміти. А такі дії скоріше всього вказують на його вред Україні.
показати весь коментар
09.02.2024 20:08 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2024 20:09 Відповісти
Має і даємо можливість шукати..тільки чи на довго вистачить нашого терпіння..
показати весь коментар
09.02.2024 20:17 Відповісти
Він мав право просто застрелитись
показати весь коментар
09.02.2024 20:21 Відповісти
які підходи? нестача зброї, берем м'ясом?
показати весь коментар
09.02.2024 20:21 Відповісти
те, що американці великі балаболи - то це також треба розуміти
показати весь коментар
09.02.2024 20:22 Відповісти
Звільнив Залужного замість Єрмака, Татарова, а ще не посадили Баканова, Рєзнікова і т.п. ..., а полковник Червінський і далі сидить...
показати весь коментар
09.02.2024 20:23 Відповісти
Звісно, що має, але журба не в тому. Він не дуже розбирається в тих рішеннях і взагалі, важко пригадати хоча б одне вдале за п'ять років.
показати весь коментар
09.02.2024 20:31 Відповісти
Краще б цей Джейсон Кроу член комітету з питань розвідки Палати представників США запитав в "зелених зрадників".чому досі не звільнений рашистський агент єрмак....
показати весь коментар
09.02.2024 20:43 Відповісти
В армії мільйон людей, на фронті 200-300 тисяч і постійний брак резервів та вимоги генштабу нової мобілізації. Можливо треба провести аудит наявних військових і розумно розпоряджатися тими що є? Це довільний виклад звернення зеленого щодо звільнення Залужного. Конкретно в цьому випадку ухилянт і українофоб (колишній) - все правильно тлумачить. А чи змінить стан речей у ЗСУ Сирський - побачимо. Краще було б Кривоноса призначити той дасть чортів і підлеглим і Верховному.
показати весь коментар
09.02.2024 20:51 Відповісти
До млинка ще й вітру треба.
показати весь коментар
09.02.2024 20:52 Відповісти
Притащиться из-за океана, чтобы высказать банальное бла-бла-бла?
Или у них есть и другие цели приезда, более потужные?
показати весь коментар
09.02.2024 20:52 Відповісти
А чом і ні?
показати весь коментар
09.02.2024 21:46 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2024 22:46 Відповісти
Зеленский имеет право искать новый подход к поиску своих мозгов...
показати весь коментар
09.02.2024 23:43 Відповісти
Кожен має право бути дебілом, а ЗЕ активно використовує це право
показати весь коментар
10.02.2024 10:50 Відповісти
 
 