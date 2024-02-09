Конгресмен США Кроу про відставку Залужного: Зеленський має право шукати новий підхід

Сполучені Штати відзначають лідерство Валерія Залужного на посаді головнокомандувача Збройних сил і, водночас, підтримують право та відповідальність Президента Володимира Зеленського шукати оновлення та новий підхід після двох років війни.

Про це заявив член комітету з питань розвідки Палати представників США Джейсон Кроу на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформу.

"США й Україна поділяють одну цінність – цивільний контроль за військом. Ця цінність перевірена часом і є дуже важливою для будь-якої демократії. Цивільний лідер має право та відповідальність обирати лідерів, щоб рухатися далі. Ми розуміємо, що після двох років Президент Зеленський шукає оновлення та нового підходу. Це також його право, і ми це підтримуємо", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протистояння між Зеленським і Залужним розкололо Україну, - Bloomberg

Конгресмен висловив глибоку шану і подяку Залужному, який очолював оборону України протягом останніх двох років, "який залишався зі своїми солдатами і робив це дивовижно".

"Немає сумніву, що його за лідерство треба відзначити", – підкреслив американський політик.