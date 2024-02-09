Громадська антикорупційна рада попереджає про маніпуляції навколо закупівлі харчування для ЗСУ: Оновлені вимоги до учасників торгів є обґрунтованими

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України продовжує стежити за тендерами, зокрема харчів для ЗСУ, а також наполягає на продовженні реформи та запровадженні прозорих правил закупівлі. Рада вважає оновлені вимоги до учасників торгів щодо постачання харчів ЗСУ обґрунтованими - професійний національний або регіональний рітейл зможе виконати вимоги, а неспроможний посередник - ні.

Про це йдеться у заяві Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку зі збільшенням маніпуляцій навколо закупівлі харчування для військових та щодо Державного оператора тилу Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України заявляє:

Харчування військових – один з найбільших пунктів видатків Міноборони. В попередні роки йшлося про суму понад 40 мільярдів. Зараз бюджетний розпис передбачає 23,7 мільярди.

Після скандалу з яйцями по 17 закупівлі тилового забезпечення було повернуто на Prozorro. В результаті чого було зекономлено 8 мільярдів загалом і 3,8 безпосередньо на харчуванні.

Водночас це не призвело до зміни постачальників, постраждала якість харчів та підвищився рівень недопоставок. На торги так і не вийшов рітейл, ключовими вимогами якого було запровадити електронний документообіг та прозора логістика, а також безпосередні виробники продукції, оскільки виробник однієї категорії продуктів харчування не може забезпечити поставку всіх 409 позицій по каталогу.

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Після аналізу договорів Громадська антикорупційна рада Міноборони рекомендувала МО перейти до закупівель за окремими харчовими групами (хліб, м'ясо, крупи, консерви тощо), щоб дати можливість виробникам якісних продуктів харчування прийняти участь в торгах та вивести окремо оплату послуг логістики для більш ефективного використання коштів на покриття логістичної складової (наразі логістична складова включена у вартість продукції, що унеможливлює якісне управління ланцюгом постачання).

Після запуску Державного оператору тилу Арсен Жумаділов презентував саме таку модель закупівлі.

Водночас ДОТ у своїй роботі прогнозовано отримав спротив цій реформі, як від старих учасників ринку, так і деяких представників серединної ланки як міністерства, так і ЗСУ.

Наразі закупівлі будуть проведені за каталогом у 409 позицій, але зі зміненими критеріями щодо учасників торгів.

Серед вимог буде зокрема і наявність складів, а також документальне підтвердження наявності РРО. Громадська антикорупційна рада вважає таку вимогу обґрунтованою.

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Тому що професійний національний або регіональний ритейл зможе виконати цю вимогу, а неспроможний посередник - ні.

Також, за новими критеріями Учасник торгів має підтвердити наявність 25 приміщень/складських приміщень/комплексів. Зазначені Об'єкти повинні бути облаштовані холодильними/морозильними камерами. Тендери оголошені на постачання в 11 секторів, які охоплюватимуть всю територію України із перетином зон постачання. Ритейл зможе забезпечити виконання цих вимог, оскільки і так мають розгалужену систему складів для забезпечення поставок до своїх магазинів. Тобто тендерні вимоги прописані не під конкретного учасника, а під відповідального учасника, який вже вибудував систему контролю якості продуктів, систему логістики тощо.

Бо всім нам дуже хочеться, щоб військові добре харчувались, але для цього потрібно змінити підхід і дати можливість відповідальним постачальникам нарешті здійснювати поставки якісних продуктів у війська.

Спекуляції на тому, що ціна одного пакету буде 137 гривень, тоді як в попередні місяці він закуповувався по 110 не можуть бути прийняті у зв’язку з тим, що це лише початкова ціна лоту, а на попередніх торгах, які проводив колегіальний орган така ціна була спершу 155,4 гривні, а потім 139 гривень 38 копійок. Остаточна ціна лоту стане зрозумілою вже під час торгів. Додатково зауважимо, що в зв’язку із застосуванням більш якісних критеріїв відбору постачальників, ми очікуємо покращення якості продуктів та дотримання термінів поставок – ці показники також впливають на вартість.

Послуги логістики наразі не торгуватимуться окремо, але сама система логістики буде змінена.

У разі незгоди всі потенційні учасники торгів могли оскаржити кваліфікаційні критерії до ДОТ, а також звернутись до судів, що окремі і зробили.

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Водночас вважаємо, що спекулювати громадською думкою для збереження власних корупційних прибутків на поставках для армії є огидною практикою, а в умовах війни, коли кожна гривня необхідна для спротиву ворогу, є злочином. І ті, хто причетний до цього, повинні бути виявлені та покарані.

Громадська антикорупційна рада продовжить стежити за тендерами, а також наполягатиме на продовженні реформи та запровадженні прозорих правил закупівлі.

Стосовно відсторонення Громадської антикорупційної ради від взаємодії з Міноборони, повідомляємо, що будь-яких ознак, що ГАР МОУ обмежено в комунікації з Міноборони щодо реформи харчових закупівель ми не спостерігаємо.

Натомість, ми постійно приймаємо участь в обговореннях питань реформи закупівель, як з відповідальним заступником, так і з представниками Державного оператору тилу", - йдеться у заяві Громадської антикорупційної ради при Міноборони.