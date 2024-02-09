Делегація Конгресу у Києві запевняє, що США продовжать підтримку України: "Це також в інтересах Америки"
Члени делегації Палати представників Конгресу США у Києві запевнили, що США налаштовані далі підтримувати Україну і це головний сигнал їхнього візиту.
Республіканець Френч Гілл зазначив, що опитування в США свідчать, що американці не хочуть перемоги Путіна в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Народ знає, що це погано не тільки для Європи, погано для народу України, суверенітету України, а й для світу… Ми не допустимо, щоб цю суверенну націю зруйнував російський ведмідь, який невпинно їсть, навіть коли він не голодний", – сказав Гілл.
Демократ Джейсон Крау зазначив, що мета їхнього приїзду – надіслати сигнал, що США підтримують Україну.
"Ми підтримуємо Україну не тільки тому, що розуміємо, що захист свободи і демократії в усьому світі є американською цінністю, а ми підтримуємо Україну, тому що це також в інтересах Америки. З менше ніж 5% нашого річного оборонного бюджету ми допомогли Україні забезпечити стабільну і процвітаючу Європу. Ми допомогли Україні знищити понад половину російської армії. Ми допомогли Україні захистити наших союзників у НАТО", – наголосив він.
"Інвестиції та підтримка американським народом у цій боротьбі, у цих зусиллях – це те, що ми з гордістю зробили, і я сподіваюся, що ми продовжимо це робити", – заявила демократка Ебігейл Спанбергер.
Голова комітету Палати представників Майк Тернер відзначив, що візит делегації комітету сигналізує про те, що США повністю підтримує фінансування, пише Укрінформ.
"Ми певні у неймовірній підтримці Палати представників та Сенату і ми цього досягнемо в спільному пакеті, який надасть озброєння, яке Україна потребує. Ця група, а також інші члени Палати представників та Сенату, є, крім того, великими прихильниками надання Україні далекобійної зброї, враховуючи потреби на полі бою", – сказав Тернер.
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"З менше ніж 5% нашого річного оборонного бюджету ми допомогли Україні забезпечити стабільну і процвітаючу Європу. Ми допомогли Україні знищити понад половину російської армії. Ми допомогли Україні захистити наших союзників у НАТО" Джерело:
Яку ціну за процвітання Європи та захист НАТи заплатила при цьому Україна, які втрати понесла - це питання другорядне. "Дєнех нєт но ви дєржитєсь".
Подивимось на дії - голосування
Чого пані Маркарова робить анонси про майбутню співпрацю з Трампом? Це допоможе голосуванню?
І все? Заради цього треба було пхатися через океан? По телефону сигнал не можна було надіслати?
Якщо б твої слова відповідали дійсності, то в Україні давно була б "загальна Буча"
Школьный чёс…..- по факту победа Украины это доказаьильство доминации демократии над диктатурами …..
если это не так мир погрузится в хаос….
видимо пришло время….