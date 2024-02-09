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Новини Допомога Україні
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Делегація Конгресу у Києві запевняє, що США продовжать підтримку України: "Це також в інтересах Америки"

Двопартійна делегація Конгресу США у Києві

Члени делегації Палати представників Конгресу США у Києві запевнили, що США налаштовані далі підтримувати Україну і це головний сигнал їхнього візиту.

Республіканець Френч Гілл зазначив, що опитування в США свідчать, що американці не хочуть перемоги Путіна в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Народ знає, що це погано не тільки для Європи, погано для народу України, суверенітету України, а й для світу… Ми не допустимо, щоб цю суверенну націю зруйнував російський ведмідь, який невпинно їсть, навіть коли він не голодний", – сказав Гілл.

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Демократ Джейсон Крау зазначив, що мета їхнього приїзду – надіслати сигнал, що США підтримують Україну.

"Ми підтримуємо Україну не тільки тому, що розуміємо, що захист свободи і демократії в усьому світі є американською цінністю, а ми підтримуємо Україну, тому що це також в інтересах Америки. З менше ніж 5% нашого річного оборонного бюджету ми допомогли Україні забезпечити стабільну і процвітаючу Європу. Ми допомогли Україні знищити понад половину російської армії. Ми допомогли Україні захистити наших союзників у НАТО", – наголосив він.

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"Інвестиції та підтримка американським народом у цій боротьбі, у цих зусиллях – це те, що ми з гордістю зробили, і я сподіваюся, що ми продовжимо це робити", – заявила демократка Ебігейл Спанбергер.

Голова комітету Палати представників Майк Тернер відзначив, що візит делегації комітету сигналізує про те, що США повністю підтримує фінансування, пише Укрінформ.

"Ми певні у неймовірній підтримці Палати представників та Сенату і ми цього досягнемо в спільному пакеті, який надасть озброєння, яке Україна потребує. Ця група, а також інші члени Палати представників та Сенату, є, крім того, великими прихильниками надання Україні далекобійної зброї, враховуючи потреби на полі бою", – сказав Тернер.

Автор: 

Конгрес США (1228) допомога (8343)


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Топ коментарі
+9
Мені подобаються американцв. Прямі і відверті ковбої.
менше ніж 5% нашого річного оборонного бюджету ми допомогли Україні забезпечити стабільну і процвітаючу Європу. Ми допомогли Україні знищити понад половину російської армії. Ми допомогли Україні захистити наших союзників у НАТО" Джерело:
Яку ціну за процвітання Європи та захист НАТи заплатила при цьому Україна, які втрати понесла - це питання другорядне. "Дєнех нєт но ви дєржитєсь".
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09.02.2024 20:56
+7
Слова підтримки - це добре, щира подяка...
Подивимось на дії - голосування
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09.02.2024 20:57
+5
Мне кажется они что то путают. Держать нас за руки и поддерживать ето не одно и то же.
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09.02.2024 20:54
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подстилки трамповские,у Рональда головокружение в гробу
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09.02.2024 20:51 Відповісти
ваві та дерьмаку гроші не давайте напряму і все буде ОК
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09.02.2024 20:51 Відповісти
Мне кажется они что то путают. Держать нас за руки и поддерживать ето не одно и то же.
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09.02.2024 20:54 Відповісти
Мені подобаються американцв. Прямі і відверті ковбої.
менше ніж 5% нашого річного оборонного бюджету ми допомогли Україні забезпечити стабільну і процвітаючу Європу. Ми допомогли Україні знищити понад половину російської армії. Ми допомогли Україні захистити наших союзників у НАТО" Джерело:
Яку ціну за процвітання Європи та захист НАТи заплатила при цьому Україна, які втрати понесла - це питання другорядне. "Дєнех нєт но ви дєржитєсь".
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09.02.2024 20:56 Відповісти
Слова підтримки - це добре, щира подяка...
Подивимось на дії - голосування
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09.02.2024 20:57 Відповісти
Чому б демократам у Палаті представників не надати гарантій спікеру - республіканцю про його підтримання і збереження на посаді, якщо трампісти намагатимуться зняти спікера - республіканця з посади?
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10.02.2024 01:55 Відповісти
Говорят одно,делают другое,это уже проходили,может и будет поддержка глубокой обеспокоенностью и озабоченностью,партия Донни уже все нутро показала.
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09.02.2024 20:57 Відповісти
Слова адекватні -- а діі ?
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09.02.2024 21:01 Відповісти
Ага, тiльки с грудня нiчого не дають, а так - дуже пiдтримують!!! Але звичайно в усьому винен пенсiонер Трамп а не дiюча адмiнiстрацiя...
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09.02.2024 21:04 Відповісти
Ага, зелені теж файно бла-бла. А по факту підтримка скоротилася. І ще ОПа мутить проти України.
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09.02.2024 21:05 Відповісти
В 2 часа ночи все станет понятно, как проголосует Сенат
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09.02.2024 21:13 Відповісти
Чому депутати ВРУ не працюють з колегами з Сенату та Палати представників, підтримуючи наміри голосувати за надання допомоги Україні?
Чого пані Маркарова робить анонси про майбутню співпрацю з Трампом? Це допоможе голосуванню?
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09.02.2024 22:01 Відповісти
Приехали подрочить в киевской гостинице.
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09.02.2024 21:28 Відповісти
"Демократ Джейсон Крау зазначив, що мета їхнього приїзду - надіслати сигнал, що США підтримують Україну."

І все? Заради цього треба було пхатися через океан? По телефону сигнал не можна було надіслати?
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09.02.2024 21:36 Відповісти
Нікому ми не потрібні крім самих себе.. все інше бла-бла...
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09.02.2024 21:55 Відповісти
Ти зареєструвався 2 дні тому (6 лютого), щоб написати, що нібито "Нікому ми не потрібні крім самих себе" ?
Якщо б твої слова відповідали дійсності, то в Україні давно була б "загальна Буча"
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09.02.2024 23:12 Відповісти
Добре що ти зареєстрований давно... Сидить в Норвегії і розказує про Бучу
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09.02.2024 23:25 Відповісти
...Пливли, пливли, а на березі ЗЕ-всрались...)...
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09.02.2024 22:09 Відповісти
Моя краiна буде *********** кожного Украiнця !Нехайль вони там не думають .Перемога буде за кожним Украiцем який перемагае! Слава США !Слава Великоi Нації !
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09.02.2024 22:19 Відповісти
"Народ знает, что это плохо не только для Европы, плохо для народа Украины, суверенитета Украины, но и для мира …"

Школьный чёс…..- по факту победа Украины это доказаьильство доминации демократии над диктатурами …..

если это не так мир погрузится в хаос….

видимо пришло время….
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09.02.2024 22:31 Відповісти
 
 