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Новини
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Путін не повинен розраховувати на те, що наша допомога Україні припиниться, - Шольц

Олаф Шольц

Європа збільшує свій внесок у підтримку України, і США мають зрештою зробити те, що обіцяли зробити вже давно.

Про це заявив журналістам канцлер ФРН Олаф Шольц перед початком переговорів з президентом США Джо Байденом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава німецького уряду зазначив, що говоритиме з лідером США про необхідність збільшення внесків США та ЄС у забезпечення захисту України, зокрема, йдеться про поставки техніки та боєприпасів.

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"Я хочу, щоб ми разом чітко дали зрозуміти, що Путін не повинен розраховувати на те, що наша допомога Україні припиниться… Це меседж, які зараз украй потрібен… Війна може закінчитися будь-якої миті, але не так, як це собі уявляє російський президент, - що Україна капітулює", - заявив канцлер.

Шольц зауважив, що неодноразово говорив з представниками обох палат американського парламенту, і в нього склалося враження, що "всі в американському Конгресі, хто опікується питаннями безпекової політики, усвідомлюють необхідність того, що допомога Україні має бути продовжена". Канцлер додав, що вбачає "добрі знаки" на користь того, що необхідне рішення буде ухвалено незабаром.

"Я дуже хочу допомогти, щоби таке рішення було ухвалено в США", - сказав глава уряду ФРН, але зауважив, що важко сказати, скільки часу це може зайняти.

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За словами Шольца, ухвалення США рішення про виділення 60 млрд доларів на допомогу Україні разом із суттєвою підтримкою з боку ЄС стануть важливим і чітким сигналом російському президенту.

"Зрозуміло, що Європа може зробити великий внесок, Німеччина однозначно робить великий внесок, але без участі Сполучених Штатів Америки ситуація для України була би дуже-дуже важкою. Ми хочемо і будемо разом робити так, щоби цього не сталося", - заявив Шольц.

Він наголосив на необхідності посилювати трансатлантичне партнерство для забезпечення миру та безпеки у світі.

Щодо інтерв’ю Володимира Путіна американському журналісту, Шольц охарактеризував як "повністю абсурдні історії" висловлювання російського президента про причини початку війни та реальність того, що робить Росія в Україні.

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"Є дуже чітка причина: бажання російського президента і Росії приєднати частину України. А всі історії, які розповідаються у цьому зв’язку, не змінюють цілей цих імперіалістичних зазіхань", - сказав Шольц.

Автор: 

Байден Джо (2888) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+7
Специальный борт Путина не может приземлиться в Казани уже 35 минут. Самолет заходит на 6й круг молимось
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09.02.2024 21:22
+6
Складається таке враження, що вони переконують не нас, а себе...
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09.02.2024 21:09
+5
"...але без участі Сполучених Штатів Америки..." Джерело:

"Прокинулися, бл@ді!" (с)
Нарешті вже зрозуміли, що без США вся європейська безпека - мильна бульбашка? То можемо чекати на офіційну "подяку" тій "пані рібентроп" (А. Меркель), яка до цього призвела? Чи "ета другоє"?
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09.02.2024 21:11
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де тауреси?
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09.02.2024 21:04 Відповісти
А він розраховує на шантаж своїх спецслужб, які можуть взяти заручниками батьків Єрмака і Сирського.
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09.02.2024 21:08 Відповісти
Складається таке враження, що вони переконують не нас, а себе...
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09.02.2024 21:09 Відповісти
Все правильно. Якраз вони переконують ва
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10.02.2024 00:23 Відповісти
Спецборт ***** RSD983 (IL96 (RA-96017)не зміг приземлитися у Казані - заходив на 6-й кругів і врешті повернувся на Внуково.
Карта польоту - https://www.flightradar24.com/data/flights/rsd983#33eef2bb тут .
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09.02.2024 21:10 Відповісти
Та то зрозуміло! Не зміг скинуть зайвий вантаж, щоб масса літака була прийнятною для приземлення: ботоксний все відкладав і відкладав "кірпічі" у свій чумайданчик
А на зворотньому шляху викинуть зайвий вантаж... Аби ж то був той недомірок, а не валіза з лайном...
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09.02.2024 21:15 Відповісти
А шо борту N1 робити в Казані? "Деньґі єсть - Казань гуляєм"?
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09.02.2024 21:36 Відповісти
Як що? Наче там же є (чи був) перший кремль (здається, фортеця з татарської) на тих територіях, а вже потім у мокшей. От і летів по "святих місцях" набиратись сил... Але останній сфінктер зіграв свою партію
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09.02.2024 21:42 Відповісти
А він там в 90-х дав слово пацана підара
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09.02.2024 21:53 Відповісти
"...але без участі Сполучених Штатів Америки..." Джерело:

"Прокинулися, бл@ді!" (с)
Нарешті вже зрозуміли, що без США вся європейська безпека - мильна бульбашка? То можемо чекати на офіційну "подяку" тій "пані рібентроп" (А. Меркель), яка до цього призвела? Чи "ета другоє"?
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09.02.2024 21:11 Відповісти
Враження є, що до європейської еліти прийшло усвідомлення реальності, в якій вони не в країні розових поні.
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09.02.2024 21:27 Відповісти
Можна очікувати на 1000 танків, 300 літаків та далі згідно зі списком?
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09.02.2024 23:36 Відповісти
Можна,на обіцянку дати обіцянку на таку кількість,а може й більшу
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10.02.2024 04:04 Відповісти
він вже на це розразовує бо так і є
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09.02.2024 21:14 Відповісти
Не повинен. Але розраховує. І перебіг подій свідчить, що поки що (все ще сподіваюсь, що поки що) його розрахунок вірний.
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09.02.2024 21:15 Відповісти
Пора від слів переходити до діла,бо
бійці на нулі без вашої підтримки довго
не втримаються.
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09.02.2024 21:15 Відповісти
Путін не повинен розраховувати на те, що наша допомога Україні припиниться, - Шольц

Власне, ви самі переконали його, що з такою допомогою, яка є, йому нічого боятися.
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09.02.2024 21:16 Відповісти
Ймовірно, він боїться і цієї, тому прагне припинити і її.
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09.02.2024 21:29 Відповісти
Зачем Маркова это озвучивает? Решат, поставят, найдут на поле боя, тогда озвучивай
Вы хоть раз слышали от Раши что они получают. Словами никого не испугать
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09.02.2024 21:21 Відповісти
Специальный борт Путина не может приземлиться в Казани уже 35 минут. Самолет заходит на 6й круг молимось
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09.02.2024 21:22 Відповісти
де буданов з стiнгером?
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09.02.2024 22:05 Відповісти
Щоб всі кацапи там здохли ,
молюсь за це 🙁
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09.02.2024 23:44 Відповісти
Чому б і ні.
Штати припинять допомогу, ЄС поступить так же. Ваші громадяни, підбурені кацапською пропагандою, почнуть вимагати миру , не будуть дозволяти витрачати кошти . І ви поступитесь.
Зеля обміняє державу за свою владу і вірність *****. Активне населення, яке би не змирилось, уже вовочками знищене.
Що хорошого чекати
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09.02.2024 21:28 Відповісти
Сцыкошольц уже не говорит что параша проиграет а говорит что не должна...
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09.02.2024 21:31 Відповісти
Дякуємо Германії за підтримку та допомогу і пану Шольцу за лобіювання інтересів України.
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09.02.2024 21:34 Відповісти
ЦН. Прошу пояснити, хто такі анонімні користувачі. Тупорилий ішак і КО? Ну тоді вас чекає доля УП.
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09.02.2024 21:35 Відповісти
Депутат Бундестагу, експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з оборони та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер в інтерв'ю DW заявив про необхідність зробити все, щоб Україна могла завдавати ударів по об'єктах на території Росії.

Росії необхідно показати, що так більше тривати не може. Росія повинна визнати право своїх сусідів на існування. Війна має бути перенесена в Росію. Російські військові об'єкти і штаби потрібно знищити. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла вражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерства, командні пункти і вогневі точки.

Очікую, що Шольц скаже, що американці дали згоду на постачання TAURUS.
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09.02.2024 21:36 Відповісти
А скільки коштує замовлення на утилізацію, найкращому кіллеру на планеті ????
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09.02.2024 21:37 Відповісти
путін розраховує на зеленського. І поки що досить вдало
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09.02.2024 22:04 Відповісти
Стільки бовтає, а допомоги як не було, так і немає
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09.02.2024 23:21 Відповісти
Не гнівіть Бога , бо нам допомагають всі потроху , а
німці найбільше 🙁
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09.02.2024 23:42 Відповісти
Нам потроху а путлеру 500 мільярдів лише від єаропи
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10.02.2024 04:09 Відповісти
Дякуємо пану Шольцу за позитивні та обнадійливі слова для Украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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09.02.2024 23:39 Відповісти
Путлер капут!
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10.02.2024 00:35 Відповісти
 
 