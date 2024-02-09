Путін не повинен розраховувати на те, що наша допомога Україні припиниться, - Шольц

Європа збільшує свій внесок у підтримку України, і США мають зрештою зробити те, що обіцяли зробити вже давно.

Про це заявив журналістам канцлер ФРН Олаф Шольц перед початком переговорів з президентом США Джо Байденом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава німецького уряду зазначив, що говоритиме з лідером США про необхідність збільшення внесків США та ЄС у забезпечення захисту України, зокрема, йдеться про поставки техніки та боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Байдена та Шольца може "посунути" Україну до далекобійної зброї, - Маркарова

"Я хочу, щоб ми разом чітко дали зрозуміти, що Путін не повинен розраховувати на те, що наша допомога Україні припиниться… Це меседж, які зараз украй потрібен… Війна може закінчитися будь-якої миті, але не так, як це собі уявляє російський президент, - що Україна капітулює", - заявив канцлер.

Шольц зауважив, що неодноразово говорив з представниками обох палат американського парламенту, і в нього склалося враження, що "всі в американському Конгресі, хто опікується питаннями безпекової політики, усвідомлюють необхідність того, що допомога Україні має бути продовжена". Канцлер додав, що вбачає "добрі знаки" на користь того, що необхідне рішення буде ухвалено незабаром.

"Я дуже хочу допомогти, щоби таке рішення було ухвалено в США", - сказав глава уряду ФРН, але зауважив, що важко сказати, скільки часу це може зайняти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шольц зустрівся з сенаторами США у Вашингтоні: Обговорили подальшу допомогу та підтримку України. ФОТО

За словами Шольца, ухвалення США рішення про виділення 60 млрд доларів на допомогу Україні разом із суттєвою підтримкою з боку ЄС стануть важливим і чітким сигналом російському президенту.

"Зрозуміло, що Європа може зробити великий внесок, Німеччина однозначно робить великий внесок, але без участі Сполучених Штатів Америки ситуація для України була би дуже-дуже важкою. Ми хочемо і будемо разом робити так, щоби цього не сталося", - заявив Шольц.

Він наголосив на необхідності посилювати трансатлантичне партнерство для забезпечення миру та безпеки у світі.

Щодо інтерв’ю Володимира Путіна американському журналісту, Шольц охарактеризував як "повністю абсурдні історії" висловлювання російського президента про причини початку війни та реальність того, що робить Росія в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про провал законопроєкту щодо допомоги Україні: "Путін наступає на п’яти, а ми відступаємо?"

"Є дуже чітка причина: бажання російського президента і Росії приєднати частину України. А всі історії, які розповідаються у цьому зв’язку, не змінюють цілей цих імперіалістичних зазіхань", - сказав Шольц.