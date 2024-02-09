УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11084 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 087 14

Країни Північної Європи, Балтії та Чехія закликали Єврокомісію готувати нові секторальні санкції проти Росії: "Лише 60% нашої торгівлі з РФ під санкціями, ще 40% попереду"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна

Група країн Північної Європи, Балтії, а також Чехія закликали Єврокомісію підготувати пропозицію нових секторальних санкцій проти Росії та ще більше згортати торгівлю з країною-агресором.

Фото спільного листа опублікував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, передає Цензор.НЕТ.

"Лише 60% нашої торгівлі з Росією під санкціями ЄС. У нас попереду ще 40%, щоби припинити годувати воєнну машину агресора", – заявив він у своєму коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тайвань заборонив експорт 77 видів високотехнологічних верстатів до РФ та Білорусі

Безпосередньо у листі очільники МЗС країн-підписантів зазначають, що у Євросоюзу ще не вичерпалися можливості накладати санкції на Росію, і санкційний тиск потрібно посилити, посилюючи також запобіжники від обходу вже накладених обмежень.

"Закликаємо Єврокомісію якомога швидше презентувати пропозицію наступного пакета секторальних санкцій. Хоча поповнення до списку підсанкційних осіб і компаній на другу річницю війни – ефективний захід, ми вважаємо, що його слід пріоритетно доповнити також ефективними секторальними санкціями.

Ми маємо зосередитися на тому, щоби ще більше скоротити доходи Росії, з яких вона фінансує війну, відрізати їй доступ до важливих товарів і технологій, які дозволяють живити воєнну машину, і боротися з ухиленням від санкцій та обходом санкцій", – заявили вони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий пакет санкцій ЄС проти РФ стосуватиметься 55 компаній та понад 60 фізосіб, - Bloomberg

Звернення підписали міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Данії, Швеції, Фінляндії та Чехії.

Заява країн членів ЄС щодо нових секторальних санкцій проти Росії
Заява країн членів ЄС щодо нових секторальних санкцій проти Росії

Автор: 

санкції (11824) Євросоюз (13401)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Ще б Норвегія та Польща були б у цьому переліку... А UK виступило б гарантом - взагалі шикарно було б!
показати весь коментар
09.02.2024 21:45
+2
Війна з кацапами не закінчиться до повного розвалу ********** на улуси. І навіть після розвалу найгірша, агресивно-паразитична частина цієї помийки, а саме московський улус, буде знаходитись поряд з нашим кордоном. Тому нам доведеться вести війну гібридними методами після припинення активних бойових дій і деокупації України. Кацапи мають бути ізольовані і будь який рух через кордон має бути заблокований як мінімум на століття. Головне щоб жоден кацап в Україну не міг просочитися, а будь які прояви кацапізму негайно карались депортацією в *********.
показати весь коментар
09.02.2024 23:06
+1
Оце усі вийопуються, але здається допоможуть усі білі люди... головне щоб запізно не було..
показати весь коментар
09.02.2024 21:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США схвалять фінансування для України, - конгресмен від республіканської партії Тернер.
показати весь коментар
09.02.2024 21:38 Відповісти
Оце усі вийопуються, але здається допоможуть усі білі люди... головне щоб запізно не було..
показати весь коментар
09.02.2024 21:44 Відповісти
Ще б Норвегія та Польща були б у цьому переліку... А UK виступило б гарантом - взагалі шикарно було б!
показати весь коментар
09.02.2024 21:45 Відповісти
На що кацапи розраховують? Навіть, якщо захоплять Україну - їм тут життя не буде. Українці і своїх не дуже *******, а чужих і подавна.
показати весь коментар
09.02.2024 21:51 Відповісти
Я вже тут називав себе "конспіратором"
От ще "конспірологічне": новий ГоловКом здає правобережжя Дніпра в Херсонській області, але "виграє" Авдіївку, Мар'їнку та відбиває Бахмут (кількість загиблих з нашого боку - не відома). Після цього московити наносять тактичний ядерний удар десь в районі Токмака-Роботиного. Увесь світ волає про перемовини! Крим, Донбас і решта окупованих тариторій Херсонщини та Запоріжжя лишаються під п'ятою московитів. Найвеличнішого "єдиний марафєт" піарить як афігітєльного пабєдуна. Дєрьмак стає Прем'єром. Військовий стан не знімається і вибори відкладаються на роки - бо "путєн нападе"....
При зруйнованій економіці, мільйонах ВОП та біженців, без підтримки Європи та США, Україна стає черговою бєларусієй...

Вибачаюсь, але Дж. Оруел теж писав не з натури....
показати весь коментар
09.02.2024 22:01 Відповісти
ніхто не може знати майбутнього
показати весь коментар
09.02.2024 22:09 Відповісти
От дивина! А Буданову про "каву в Криму" вірили... І абдристовичу, з його "2-3 тижні максимум" теж...
То може і мені повірять? Підготуються, дадуть опір....
Хоча... Про що це я?
показати весь коментар
09.02.2024 22:20 Відповісти
їм вірили, бо хотіли вірити, приємна брехня, а у вас не дуже приємні прогнози...
показати весь коментар
09.02.2024 22:27 Відповісти
Напевно, я теж конспіролог, теж думаю так само як і Ви. Розумію, що треба підготуватися у потрібному місці та дати отпор. Але проблема в тому, що противник це саме місце може поміняти в будь яку хвилину, ну наприклад на Харківську, і всі ці фронтові рухи можуть бути вдалими і корисними, а можуть і навпаки. Розвідка дуже важлива. І не тільки супутникова, але і впровадження свого Штірліца в генеральний штаб РФ. Так само як і дотримання таємності у своєму штабі.
показати весь коментар
10.02.2024 06:25 Відповісти
Війна з кацапами не закінчиться до повного розвалу ********** на улуси. І навіть після розвалу найгірша, агресивно-паразитична частина цієї помийки, а саме московський улус, буде знаходитись поряд з нашим кордоном. Тому нам доведеться вести війну гібридними методами після припинення активних бойових дій і деокупації України. Кацапи мають бути ізольовані і будь який рух через кордон має бути заблокований як мінімум на століття. Головне щоб жоден кацап в Україну не міг просочитися, а будь які прояви кацапізму негайно карались депортацією в *********.
показати весь коментар
09.02.2024 23:06 Відповісти
Світ змінюється. Нові ринки сировини, нові ринки збуту, нова торговельна логістика, нові військові союзи, це ми спостерігаємо цей новий масштабний переділ світу. Ситуація схожа на ту, коли громадяни Римської імперії за свого життя, так і не зрозуміли, що імперія розпалася, що вони живуть на її уламках, а вони все думали, що у них все стабільно, все під контролем.
показати весь коментар
10.02.2024 05:39 Відповісти
Світ не змінюється. Світ повільно і поступово еволюціонує до більш складних форм соціальної взаємодії. Але, як завжди є дебіли, які намагаються вирішувати складні питання примітивними засобами.
показати весь коментар
10.02.2024 07:30 Відповісти
Світ еволюцінує - це не еволюція це чергове нанесення фарби на стару річ, річ так подобається деяким шо вони будуть триматися за неї до останього - і будуть продовжувати наносити все новішу і новішу фарбу ( хоча річ під фарбою вже догниває і перетворюється на труху - але але маємо те шо маємо ).
показати весь коментар
10.02.2024 08:57 Відповісти
 
 