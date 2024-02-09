Країни Північної Європи, Балтії та Чехія закликали Єврокомісію готувати нові секторальні санкції проти Росії: "Лише 60% нашої торгівлі з РФ під санкціями, ще 40% попереду"

Група країн Північної Європи, Балтії, а також Чехія закликали Єврокомісію підготувати пропозицію нових секторальних санкцій проти Росії та ще більше згортати торгівлю з країною-агресором.

Фото спільного листа опублікував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, передає Цензор.НЕТ.

"Лише 60% нашої торгівлі з Росією під санкціями ЄС. У нас попереду ще 40%, щоби припинити годувати воєнну машину агресора", – заявив він у своєму коментарі.

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Безпосередньо у листі очільники МЗС країн-підписантів зазначають, що у Євросоюзу ще не вичерпалися можливості накладати санкції на Росію, і санкційний тиск потрібно посилити, посилюючи також запобіжники від обходу вже накладених обмежень.

"Закликаємо Єврокомісію якомога швидше презентувати пропозицію наступного пакета секторальних санкцій. Хоча поповнення до списку підсанкційних осіб і компаній на другу річницю війни – ефективний захід, ми вважаємо, що його слід пріоритетно доповнити також ефективними секторальними санкціями.

Ми маємо зосередитися на тому, щоби ще більше скоротити доходи Росії, з яких вона фінансує війну, відрізати їй доступ до важливих товарів і технологій, які дозволяють живити воєнну машину, і боротися з ухиленням від санкцій та обходом санкцій", – заявили вони.

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Звернення підписали міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Данії, Швеції, Фінляндії та Чехії.



