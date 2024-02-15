В Україні з початку повномасштабної війни загинули 79 журналістів, 16 з них - при виконанні професійних обов’язків, - НСЖУ

В Україні 79 українських працівників медіа загинули після повномасштабного вторгнення РФ, 16 з них - при виконанні професійних обов’язків.

Про це голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив під час міжнародної експертної дискусії "Два важких роки війни: досвід подолання викликів для безпеки журналістів та стійкості медіа", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За даними моніторингу Національної спілки журналістів України і інших міжнародних та національних інституцій, наразі відомо про щонайменше 79 журналістів та працівників медіа, які загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – сказав Томіленко.

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Він поінформував, що серед них – 16 журналістів, які загинули при виконанні професійних обов'язків, також журналісти – цивільні жертви та працівники медіа, які загинули у лавах ЗСУ, захищаючи Україну.

Дискусія організована Національною спілкою журналістів України спільно із Міністерством культури та інформаційної політики України і під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. У ній взяли участь заступник Міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко, голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, представники посольства Японії, керівництво Бюро ЮНЕСКО в Україні, українські журналісти, які працюють на передовій.