Снаряди 155 мм, артсистеми Caesar та системи ППО, - Франція передає Україні новий оборонний пакет
Франція передає Україні черговий оборонний пакет, який включає артилерійські снаряди, системи Caesar, посилення ППО.
Про це розповів Володимир Зеленський на спільній пресконференції з Емануелем Макроном після проведених переговорів у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вдячний Президенту Франції за всю цю сильну військову допомогу, яку ми отримуємо. Сьогодні ще один оборонний пакет. Саме такий, який потрібен. Це снаряди для артилерії, гармати, ефективні системи Caesar, додаткове посилення ППО", - повідомив Зеленський.
Він зазначив, що це "абсолютна гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції", скориставшись проблемами у постачанні від деяких партнерів.
"Франція дійсно нам допомагає", - наголосив Президент України.
Зеленський також нагадав, що Україна і Франція розпочали співпрацю в оборонному виробництві, "включно з локалізацією та спільним виробництвом і передачею Францією українській виробничій стороні деяких інноваційних технологій". Зокрема, сьогодні детально обговорили спільне виробництво дронів та РЕБ, зауважив Президент.
"Це надзвичайно важливе кожне з таких наших досягнень заради спільного блага народів наших країн", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Питання лише до величини оборонного пакету.
На жаль, досі живуть десятки мільйонів "обивателів", для яких раша дорівнює кільком зазначеним ключовим словам.....
Вони ніколи не чули ні про голодомор, ані про гулаг чи масові вбивства у совку.. І не хочуть цього чути.
І, до речі - коли вони на фронт надійдуть з-за умови блокади пшеками наших кордонів?
Зеленський під час візиту в Париж у п'ятницю, 16 лютого, підписав з президентом Франції Еммануелем Макроном двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки.
Документ включає в себе зобов'язання Франції виділити у 2024 році близько трьох мільярдів євро допомоги Україні, пише агенція AFP. Це більше ніж за два попередні роки - у 2022 році Франція надала Україні допомогу на 2,1 мільярда, а у 2023 році - на 1,7 мільярда євро.
Безпекова угода між країнами розрахована на 10 років і передбачає, зокрема, посилення співпраці в галузі артилерії, а також спрямована на допомогу Україні у "відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів" і запобігання "будь-якій відновленій російській агресії". Документ також має допомогти прокласти шлях до майбутньої інтеграції України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО).
Это сообщение было и здесь на форуме.
обмаль в держбюджеті і таскає за собою величезну свиту за наші кошти , питання для чого ??😠
Що ж тобі не сидиться в Украіні , де купа питань не вирішена ?
Про це повідомив речник Держдепартаменту США https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-director-of-the-chinese-communist-party-ccp-central-foreign-affairs-commission-and-foreign-minister-wang-yi-3/ Метью Міллер .
Підтримка Росії Китаєм
Відомо, що Блінкен зустрівся з Ван Ї в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.
Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій.
Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також - союзників і партнерів.
Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО https://segodnya.novyny.live/postpred-kitaiu-v-oon-zaklikav-pripiniti-viiskovu-dopomogu-********-zmi-152730.html повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру.