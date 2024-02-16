Віцепрезидентка США Гарріс на Мюнхенській конференції: Після України Путін нападе на ЄС
Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Сполучені Штати повинні і надалі підтримувати Україну, бо якщо вона програє війну, Росія вторгнеться і в інші держави Європи.
Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Камала Гарріс, пояснюючи необхідність збереження підтримки України, запропонувала уявити наслідки, якби Вашингтон вчинив інакше. "Уявіть, якщо Америка повернеться спиною до України, облишить своїх союзників та облишить зобов’язання за Вашингтонським договором", – закликала вона.
На її переконання, в Росії це сприймуть як запрошення до продовження агресії.
"Історія доводить, що коли ми не реагуємо, коли агресор безкарно вторгається до свого сусіда – він продовжить йти далі. А у випадку Путіна це означає, що вся Європа буде під загрозою", – пояснила віцепрезидентка.
Гарріс також переконана, що у разі, "якщо ми не зможемо спричинити серйозні наслідки для Росії", це слугуватиме як запрошення до агресії також для інших держав, включно з Китаєм.
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2.А тут вже цікаво , ти після анабіозу ? Кацапи у Сирії давним давно ((
Але ми не даємо йому такого шансу
1. Перечитай історію - сталін свого часу вів перемови з гітлером про те що радянські війська вестимуть бойові дії у Європі замість німців , а німецькі - з території совка рушать на Іран . У хворобливих мізках ***** цілком може визріти ідея застосувати для наступу на Європу голодних корейців , а тим для перевезення плацкарт не потрібний , довезуть у морських контейнерах сєвморпутьом ((
В неї нема образ на Україну за судові процеси, нема дітей наркоманів і
явно більше здорового глузду.
Ну ось США не постачають..
С эстонцами, латышами, литовцами и поляками - не договорились.