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Гарріс (127)

Віцепрезидентка США Гарріс на Мюнхенській конференції: Після України Путін нападе на ЄС

Віцепрезидентка США Камала Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Сполучені Штати повинні і надалі підтримувати Україну, бо якщо вона програє війну, Росія вторгнеться і в інші держави Європи.

Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Камала Гарріс, пояснюючи необхідність збереження підтримки України, запропонувала уявити наслідки, якби Вашингтон вчинив інакше. "Уявіть, якщо Америка повернеться спиною до України, облишить своїх союзників та облишить зобов’язання за Вашингтонським договором", – закликала вона.

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На її переконання, в Росії це сприймуть як запрошення до продовження агресії.

"Історія доводить, що коли ми не реагуємо, коли агресор безкарно вторгається до свого сусіда – він продовжить йти далі. А у випадку Путіна це означає, що вся Європа буде під загрозою", – пояснила віцепрезидентка.

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Гарріс також переконана, що у разі, "якщо ми не зможемо спричинити серйозні наслідки для Росії", це слугуватиме як запрошення до агресії також для інших держав, включно з Китаєм.

Автор: 
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Топ коментарі
+20
Він вже на вас напав! Не зброєю, а підривом ваших, экономік, роздмуханням етнічних конфліктів, біжанцями, хакерськими атаками шантажем, підкупом і тд.
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16.02.2024 23:52
+11
…І чому б на нас не напасти, якщо більшість обрала собі в президенти мудозвона…
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16.02.2024 23:57
+11
За сім діб до вторгнення. Українська влада приїхала особисто подивитися на розмінування акваторії Азовського моря.
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17.02.2024 00:01
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Він вже на вас напав! Не зброєю, а підривом ваших, экономік, роздмуханням етнічних конфліктів, біжанцями, хакерськими атаками шантажем, підкупом і тд.
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16.02.2024 23:52 Відповісти
Це точно
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17.02.2024 00:45 Відповісти
Чого це після?! Може і одночасно!!!
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16.02.2024 23:54 Відповісти
Перед загрозою програшу на наступних виборах,ви стали дуже прямими(((
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16.02.2024 23:55 Відповісти
…І чому б на нас не напасти, якщо більшість обрала собі в президенти мудозвона…
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16.02.2024 23:57 Відповісти
За сім діб до вторгнення. Українська влада приїхала особисто подивитися на розмінування акваторії Азовського моря.
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17.02.2024 00:01 Відповісти
Так , це правда, він закінчив війну для себе, бо подолав всіх українців і робить з ними що завгідно.
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17.02.2024 06:33 Відповісти
Та невже?! Два роки для політичного аналізу. Навіть боюсь уявити, де були б кацапські війська у разі, якщо Україна дійсно була би покорена за три дні. Лісабон це був би тил для накопичення зброї нападу на США.
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16.02.2024 23:59 Відповісти
Коли рік назад орки ще не закріпилися і ми просили необхідну зброю і авіацію нам дулю показали.А тепер ту зброю потрбіно помножити на 10 .А завтра на 20 по ніяк не доходите ні до США ні до Європи що чим довше тянете кота за яйця чим довше соплями мажете тим більше гине людей і тим важче долати ворога.
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17.02.2024 00:02 Відповісти
Це вигідно виробникам зброї в США. А вони мають дуже сильне лоббі. Довга війна - це для них великий заробіток. Зараз, коли немає на чолі США добрих державників - одне або інше лоббі часто сильніше за політичні інтереси.
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17.02.2024 00:08 Відповісти
Це вже не секркет.І не тільки штати.В Європі сотні а то і більше мільярдів доларів закази.На скільки я знаю сама Німечинна контрактів налупила почти на 100 млрд доларів.
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17.02.2024 00:35 Відповісти
НЕ ПУТІН рускіе. Путін товар не штучний а серійний
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17.02.2024 00:08 Відповісти
Как вы допустили что в США командует страной путинский агент и преступник трамп который даже официально не при власти? А еще упрекали Украину что у нас правят властью олигархи.
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17.02.2024 00:15 Відповісти
як, як... а так само, як ми допустили що ти, типовий 73/43%зебіл разом зі своєю кагалою з черепками повними Г+Г привів на Банкову зрадну воровату прокасаплену шоблу клоунів та їх слуг уродів.
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17.02.2024 00:26 Відповісти
Поежь говна.
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17.02.2024 00:36 Відповісти
Путiн нападе там де нападу не чекають - це буде Турцiя а скорiш Сирiя !
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17.02.2024 00:17 Відповісти
1. Не Турція - Туреччина .
2.А тут вже цікаво , ти після анабіозу ? Кацапи у Сирії давним давно ((
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17.02.2024 00:22 Відповісти
Там ще так званий альтернативный уряд , США та ще вроде якись коалiцii! PS звиняюсь за суржiк , мова iнодi пiдхрамуе )
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17.02.2024 00:30 Відповісти
Так про це мова і ведеться - кацапи на боці місцевого диктатора асада всю опозицію знищують власними збройними силами та силами пвк , у них у Сирії морська база , авіація , який іще вони напад у Сирії можуть зробити ?
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17.02.2024 00:38 Відповісти
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syrian_Civil_War_map_(November_24,_2023).svg#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Syrian_Civil_War_map_(November_24,_2023).svg
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17.02.2024 00:48 Відповісти
Ні, нападе саме там де чекають, бо воно дибільне. Але з такою позицією заходу у ***** є шанс навіть по-дебільному без військового генія вийти аж на Лісабон
Але ми не даємо йому такого шансу
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17.02.2024 00:21 Відповісти
"Але ми не даємо йому такого шансу" .... звучить патріотично , але не досить впевнено .
1. Перечитай історію - сталін свого часу вів перемови з гітлером про те що радянські війська вестимуть бойові дії у Європі замість німців , а німецькі - з території совка рушать на Іран . У хворобливих мізках ***** цілком може визріти ідея застосувати для наступу на Європу голодних корейців , а тим для перевезення плацкарт не потрібний , довезуть у морських контейнерах сєвморпутьом ((
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17.02.2024 00:30 Відповісти
2. Час покаже що це хворе вчудить після виборів . Загальна мобілізація у параші пройде на ура , якщо не віриш - подивися на настрій кацапні у стрімах наших блогерів ((
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17.02.2024 00:33 Відповісти
Там пенсіонери і диванні бійці. Справжній настрій кацапні - у окопах і госпіталях.
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17.02.2024 16:34 Відповісти
То може нехай Камала Харріс балотуться в президенти ?
В неї нема образ на Україну за судові процеси, нема дітей наркоманів і
явно більше здорового глузду.
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17.02.2024 00:24 Відповісти
якщо ти не помітив - то вона метис. Після Обами американці таких вже довго не оберуть.
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17.02.2024 00:28 Відповісти
Ллойд Остін ще більший метис, а за Україну стоїть горою.
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17.02.2024 00:31 Відповісти
Так мова не про те як стоїть , а чи оберуть президентом якщо висунути кандидатуру .
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17.02.2024 00:39 Відповісти
Якщо Байден за станом здоров'я перестане бути, вона стає президентом автоматично.
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17.02.2024 00:55 Відповісти
Обама метис, але єврейський, тому і не заважав путіну захоплювати Крим.
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17.02.2024 07:53 Відповісти
Німарата Ніккі Рандхава, за чоловіком Хейлі, навіть не метиска - чиста індіанка, по мамі та татові, з Пенджабу. І нічого.
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17.02.2024 03:33 Відповісти
У недавньому інтервʼю англомовному пропагандисту Такеру Карлсону путін запевнив, що прагне переговорів зі США щодо завершення війни. І натякнув на те, який сценарій бачить оптимальним: «Якщо ви перестанете постачати зброю, все завершиться за кілька тижнів».
Ну ось США не постачають..
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17.02.2024 01:16 Відповісти
я тоже думаю, что договорились. Таких совпадений не бывает.
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17.02.2024 02:12 Відповісти
А вот немцами, англичанами и французами - точно не договорились.
С эстонцами, латышами, литовцами и поляками - не договорились.
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17.02.2024 07:56 Відповісти
это ясно. Но они не сравнимы по возможностям с сша
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17.02.2024 21:36 Відповісти
Слишком часто начали говорить "после Украины".
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17.02.2024 03:01 Відповісти
 
 