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Генштаб ЗС (6059) Дніпро (543) Херсонщина (5364) плацдарм (80)

Протягом 16 лютого росіяни 2 рази безуспішно штурмували наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо атак росіян на плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ромашкове, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню Херсон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни утримують плацдарм у Кринках, хоч ситуація і складна, - ОК "Південь"

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СРАТЬєх з КВНщиків в Ставці, навідь лобика свого наморщило, силкуючи себе, хоч якось подати на ЗМІ, «мислителем ….

А сам же, дурень дурнем, і наляканий, аж до діареї, добре розуміючи, що він з кодлом, натворили в Україні!

Наслідки криваві будуть, не тільки для його сім'ї та оточення, але і для млн Українців!!
Західні Партнери, знають набагато більше!!
Пильнуймо Україну від КВНщиків, бо буде ГОРЕ! Про присягу у ВРУ, воно підзабули, чосусь…
Слава Україні!!
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17.02.2024 00:45 Відповісти
Я коли заходив в новину-просто чекав-що першим камметом буде каммент бота про зраду) про те що усе погано і все таке.. ви-таке недолуглі) передбачувані і-дешеві. НЕ ПРАЦЮЄ
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17.02.2024 03:58 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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17.02.2024 01:02 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.02.2024 01:04 Відповісти
Кто даст вразумительное обьяснение - Нах нужен єтот плацдарм?
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17.02.2024 10:41 Відповісти
 
 