Протягом 16 лютого росіяни 2 рази безуспішно штурмували наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо атак росіян на плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ромашкове, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню Херсон".
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Наслідки криваві будуть, не тільки для його сім'ї та оточення, але і для млн Українців!!
Західні Партнери, знають набагато більше!!
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