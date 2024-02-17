Ви побачите відповідні дії на російській території, - Буданов про отруєння своєї дружини
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини, про яке стало відомо наприкінці листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, в інтерв'ю французькому виданню Liberation він розповів, що Маріанна Буданова вже почувається краще.
Водночас розвідник зазначив, що в його організмі отрути не було. "Але я пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато", - додав він.
"Думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють", - додав Буданов.
Воссени минулого року стало відомо, що дружину головного розвідника отруїли важкими металами, які зазвичай не використовують у побуті та воєнній справі.
Екс-голова української Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявляв, що в організмі дружини Буданова знайшли миш'як. Крім того, симтоми отруєння помітили у декількох високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони.
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Главный вопрос, зачем ее травить, кто она такая?
Второй вопрос, кто травил?
Почему до сих пор не нашли?
Если нашли, то почему молчат? Они же так любят говорить и пиариться, даже на будущих событиях. А может уровень их профессионализма такой, что крот кормил их отравой прямо из ложечки и им стыдно признаться об этом?
Если ты хочешь нанести ответный удар, зачем рассказывать об этом в СМИ? Возможно это просто от бессилия?
Оце вам Ільїчь в разливе ...
Нехай бере героя-пістолєтоносця-"палковніка" Абдристовича. І батальйон "Монако" у бойове забезпечення смуги наступу.
Справжній херой - дегенєрал. Вірний зє-банько.
гарна ідея.
Ми ж не звірі.
ці повинні телепатися на гітарній струні, красной площі.
Миль пардон, а его жена и высокопосталенные обедают вместе?
А він анонсує нові замахи на себе, 95 квартал уже написав сценарії?