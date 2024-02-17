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Буданов (469) отруєння (941)

Ви побачите відповідні дії на російській території, - Буданов про отруєння своєї дружини

буданов,буданова

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини, про яке стало відомо наприкінці листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, в інтерв'ю французькому виданню Liberation він розповів, що Маріанна Буданова вже почувається краще.

Водночас розвідник зазначив, що в його організмі отрути не було. "Але я пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато", - додав він.

"Думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють", - додав Буданов.

Воссени минулого року стало відомо, що дружину головного розвідника отруїли важкими металами, які зазвичай не використовують у побуті та воєнній справі.

Екс-голова української Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявляв, що в організмі дружини Буданова знайшли миш'як. Крім того, симтоми отруєння помітили у декількох високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ГУР заявили, що дружину Буданова Маріанну отруїли важкими металами: Зараз вона проходить курс лікування

Автор: 
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Топ коментарі
+48
Ну скільки можно піаритись і брехати? Кому потрібна дружина.? в більшості країн--керівників розвідки ніхто і не знає А в нас кожний день відосики,піар,брехня і лапша на вуха суспільства А хто відповість--де була розвідка до нападу рашки? Чому Україна не готувалась до агресії,чому стільки жертв населення. ? Ви чи бухали,чи нарошно мовчали.чи зовсім непрофесіонали. Там де розвідка--там все робиться тихо і тільки через роки розкриваються тайни Язик набагато випереджає розум. До болі обідно слухати постійні брехливі.нікому не потрібні базікання. Не генерал,а бабця з базару.
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17.02.2024 01:50
+36
Всі генерали - дегенерати.
Особливо Тарнавський.
Провалив контрнаступ.
Здав Авдіївку, хоча ще вдень брехав, що у нього там все під контролем. Ідуть резерви, збільшуємо поставки ***********.
Оточених не має.
Але коли почали поширюватися відео з Зеніту, де він кинув в оточенні помирати шістьох поранених, відмовивши їм в евакуації.
Він признав, що є полонені .
Таких генералів-шкідників не звільняти треба, таких розстрілювати треба.
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17.02.2024 02:26
+27
Контрнаступ на Запоріжжі проводила ОСУВ ''Таврія'', якою командує Тарнавський.
Результат Тарнавського - в контрнаступі повний провал. Він тільки і робив тоді, що посилав на мінні поля солдат.
Оборону Авдіївки здійснював знову ж Тарнавський.
Результат від Тарнавського прогнозований - здача Авдіївки.
На тих напрямках, де керує Тарнавський, там завжди повний провал, здача території і відступ.
І це всі знають і навіть він то знає.
Тому місяць назад, він заявив що готовий піти у відставку.
Що стосується Сирського, то він був поставлений головнокомандувачем, щоб просто безапіляційно виконувати волю верховного головнокомандувача Зеленського.
Тому з Сирського можна вже нічого не питати.
Він виконує волю та накази Зеленського.
Тепер всі питання провалів на фронті, потрібно адресувати тільки особисто Зеленському.
Фактично, з призначенням Сирського, Зеленський взяв на себе повну відповідальність на себе, за справи на фронті.
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17.02.2024 02:51
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Це той хто підписує листи і таким чином рятує від правосуддя хабарників (Трубіцин) та зрадників (Арестович).
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17.02.2024 08:42 Відповісти
тобто, мстя буде страшна не за Україну, а за свою жінку
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17.02.2024 07:17 Відповісти
This is a superman..
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17.02.2024 07:26 Відповісти
за Машу пасть порву , маргало выколю !
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17.02.2024 08:31 Відповісти
Немного странная история с многими неизвестными.
Главный вопрос, зачем ее травить, кто она такая?
Второй вопрос, кто травил?
Почему до сих пор не нашли?
Если нашли, то почему молчат? Они же так любят говорить и пиариться, даже на будущих событиях. А может уровень их профессионализма такой, что крот кормил их отравой прямо из ложечки и им стыдно признаться об этом?
Если ты хочешь нанести ответный удар, зачем рассказывать об этом в СМИ? Возможно это просто от бессилия?
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17.02.2024 08:32 Відповісти
Если назвать, кого нашли, то поймут через кого.
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17.02.2024 08:38 Відповісти
Пояснення: вона прямо з Буданом в його офісі живе. Додому не ходять. Нашо комуналку платити. Буданов сам казав.
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17.02.2024 08:47 Відповісти
ленін помер від сифілісу. Лікували його миш'яком. Може Буданга помилився? Може то з добрих намірів їм профілактику від вищезазначеного захворювання проводили?))
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17.02.2024 10:54 Відповісти
То це Зіновьєв нагородив дєдушку Лєніна таким девайсом ?
Оце вам Ільїчь в разливе ...
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17.02.2024 14:12 Відповісти
То Муданов піде за лінію фронту особисто? Робити "мстю" за дружину?
Нехай бере героя-пістолєтоносця-"палковніка" Абдристовича. І батальйон "Монако" у бойове забезпечення смуги наступу.
Справжній херой - дегенєрал. Вірний зє-банько.
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17.02.2024 08:36 Відповісти
Москва давно не оставалась без воды и электричества.
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17.02.2024 08:36 Відповісти
хотіли б отруїти-отруїли би! І точно не мишьяком! Нє хєр мівіну прострочену жерти і скумбрію по 8 гривень.Беріть по нормальній ціні і не у Лєнки
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17.02.2024 09:05 Відповісти
буданов потравить всіх кацапських жінок?
гарна ідея.
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17.02.2024 09:40 Відповісти
Нащо всіх ? Набіулліну, Матвіенко, Скабєєву яку-небудь ....
Ми ж не звірі.
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17.02.2024 09:51 Відповісти
ніні!
ці повинні телепатися на гітарній струні, красной площі.
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17.02.2024 09:57 Відповісти
"Екс-голова української Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявляв, що в організмі дружини Буданова знайшли миш'як. Крім того, симтоми отруєння помітили у декількох високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони. "

Миль пардон, а его жена и высокопосталенные обедают вместе?
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17.02.2024 10:21 Відповісти
не чіпляйтесь, вони що, не люди ? могло бути що завгодно.
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17.02.2024 11:59 Відповісти
я ж предварительно извинился: Mille pardon
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17.02.2024 12:33 Відповісти
Ну раз миш'як, то може сам буданов хотів позбутися дружини?
А він анонсує нові замахи на себе, 95 квартал уже написав сценарії?
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17.02.2024 12:19 Відповісти
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