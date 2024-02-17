Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 16 лютого уразили 14 районів зосередження окупантів, ЗРК, 2 позиції артилерії, 2 РЛС і склад, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 16 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях противника".
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https://www.pravda.com.ua/authors/6207bc214d5db/ ОЛЬГА ГЛУЩЕНКО - СУБОТА, 17 ЛЮТОГО 2024, 02:16
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/17/7442285/
А чому "не так як визволяли Харкивщину"
Так-як визволяли Херсон?
Чому ж ви все зраду розводите?
Ні-я навіть радію) ще купа раша -грошей пішла в унітаз.. але...