Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 16 лютого уразили 14 районів зосередження окупантів, ЗРК, 2 позиції артилерії, 2 РЛС і склад, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 16 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 14 лютого авіація та ракетні війська вразили 16 районів зосередження окупантів, 5 артзасоби, 3 позиції ЗРК, 3 засоби РЕБ та 2 склади, - Генштаб