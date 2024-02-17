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авіація (4041) ракети (3926)

Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 16 лютого уразили 14 районів зосередження окупантів, ЗРК, 2 позиції артилерії, 2 РЛС і склад, - Генштаб

зсу,авіація

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 16 лютого 2024 року. 

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 14 лютого авіація та ракетні війська вразили 16 районів зосередження окупантів, 5 артзасоби, 3 позиції ЗРК, 3 засоби РЕБ та 2 склади, - Генштаб

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Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

https://www.pravda.com.ua/authors/6207bc214d5db/ ОЛЬГА ГЛУЩЕНКО - СУБОТА, 17 ЛЮТОГО 2024, 02:16

https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/17/7442285/
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17.02.2024 02:50 Відповісти
З метою уникнення оточення та збереження життя військових, прийняв рішення про виведення підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах , ось так 🙁
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17.02.2024 03:21 Відповісти
Кацапи які лізли захоплювати Авдієвку змотивовані тим що їх демобілізують. З Бахмутом було те саме. Накрити би їх там щоб ні одне падло не потрапило живим.
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17.02.2024 03:31 Відповісти
Я сподіваюсь що буде не як з дебальцево?
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17.02.2024 03:36 Відповісти
А чому ви, боти, нікол не сподіваєтесь-щоб було як найкраще?
А чому "не так як визволяли Харкивщину"
Так-як визволяли Херсон?
Чому ж ви все зраду розводите?
Ні-я навіть радію) ще купа раша -грошей пішла в унітаз.. але...
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17.02.2024 03:49 Відповісти
Тому що надії на краще нема.
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17.02.2024 04:08 Відповісти
- и ниже...)
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17.02.2024 08:02 Відповісти
навальная вдова - ні кабаєва ні разу
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17.02.2024 06:43 Відповісти
 
 