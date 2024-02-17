Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 401 350 осіб (+ 1050 за добу), 6476 танків, 9669 артсистем, 12145 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 401 350 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 401350 (+1050) осіб,
- танків - 6476 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 12145 (+16) од,
- артилерійських систем - 9669 (+28) од,
- РСЗВ - 984 (+0) од,
- засоби ППО - 671 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7413 (+5),
- крилаті ракети - 1896 (+1),
- кораблі /катери - 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12734 (+18) од,
- спеціальна техніка - 1533 (+5)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+17 Максім ХОЙ 07fb0949
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+14 Sergey A b3cf7edb
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+14 Микола Січень 72a7e4d0
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Будь ласка, зачекайте...
Также о "работе ПВО" заявляли в Белгородской, Калужской, Брянской областях. Тем временем Минобороны РФ отчитались о 33 сбитых дронах.
Это какое то умопомешательство. Но ведь должно же это когда нибудь взорваться?
При этом так называемые страны запада спокойно наблюдают за этим и говорят это нас не особо касается, мы отреагируем когда на нас нападут.
При этом наше общество и экономика до сих пор не отмобилизовано для победы. Все пилят бабки на ремонтах укрыттив, на укладке плитки и прочее, слушают каждый день видосики и брехню по телемарафету.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D1%91%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%B6%D1%91%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%80%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%20%D1%81,%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0) .
78! одиниць техніки та 1050!! чумардосів.
Арта 28!, броня 27!, логістика 18.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 401 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
В Твері за 2 роки населення впало на 3 тисячі
В Нижньому Тагілі - на 5т
в Кургані - на 6т
в Томську - на 9т.
В Воронежі близько - 10т
в Санкт-Пітербурзі - на 10 тисяч (0.17%)
в Єкатеринбурзі - на 3т (0.2%)
в Кам'янськ-Уральському - на 2т (1.5%)
в Першоуральську - на 1т (1%)
в Сіверську на 1т (1%)
"https://t.me/operativnoZSU/136891 Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! "