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Новини Війна
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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) ліквідація (3510)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 401 350 осіб (+ 1050 за добу), 6476 танків, 9669 артсистем, 12145 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,техніка,знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 401 350 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 401350 (+1050) осіб,
  • танків - 6476 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 12145 (+16) од,
  • артилерійських систем - 9669 (+28) од,
  • РСЗВ - 984 (+0) од,
  • засоби ППО - 671 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7413 (+5),
  • крилаті ракети - 1896 (+1),
  • кораблі /катери - 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12734 (+18) од,
  • спеціальна техніка - 1533 (+5)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 400 300 осіб (+ 1210 за добу), 6465 танків, 9641 артсистема, 12129 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

втрати

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі
+17
Офіційна заява Андрія Білецького -командира Третьої окремої штурмової бригади. "Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному.
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17.02.2024 08:25
+14
Дякую захистникам. Слава ЗСУ.
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17.02.2024 08:23
+14
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17.02.2024 08:29
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Дякую захистникам. Слава ЗСУ.
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17.02.2024 08:23 Відповісти
Офіційна заява Андрія Білецького -командира Третьої окремої штурмової бригади. "Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному.
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17.02.2024 08:25 Відповісти
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17.02.2024 08:29 Відповісти
П'ятий раз в лютому більше тисячі чумардосів за добу, мясо продовжує лізти, залишки техніки знову почали економить.
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17.02.2024 08:30 Відповісти
А коли півляма святкувати будемо??
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17.02.2024 08:38 Відповісти
Десь у травні, хоцца раніш звичайно.
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17.02.2024 09:03 Відповісти
якщо так так піде далі до до 1 червня 2024 року, ну в крайньому випадку до 22 червня 2024, чергових роковин початку так званої "вов" !! хоча хотілося б щоб до 9 травня 2024 року, червгового скрепного кацсапського "праздінка" міфічної "побіди" у міфічній придуманій червоними комуно-нацистами "вов", але для того колективний захід має посилити постачання зброї та *********** в рази ....
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17.02.2024 09:07 Відповісти
До дня дідів на паличці - півляма онуків на паличці.
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17.02.2024 11:08 Відповісти
В российском Ижевске ночью прилетело по ТРЦ, где с прошлого года выпускали беспилотники, а в Курске горела нефтебаза

Также о "работе ПВО" заявляли в Белгородской, Калужской, Брянской областях. Тем временем Минобороны РФ отчитались о 33 сбитых дронах.
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17.02.2024 08:47 Відповісти
нужно видео с Хищником...\его бой с бандой *********...\
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17.02.2024 08:48 Відповісти
А наших стільки зараз загинуло і поранених і які попадуть у полон на катування? Зеленський щоб ти здоз падла і вся твоя зрадлива банда....
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17.02.2024 09:08 Відповісти
так в Авдіївці за добу стопіццот тищ орків поклали - де вони в інфографіці???
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17.02.2024 09:23 Відповісти
"стопіццот тищ орків" - то була твоя алкогольна галюцінація.
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17.02.2024 11:10 Відповісти
а сер Ґєй всьо о свойом - о женском)
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17.02.2024 14:11 Відповісти
Я вот не могу понять как такое может быть. Столько перемолоть нечисти, а у них на рашке тихо и спокойно, все одобряют и радуюцца. И нет ни каких бунтов и заворушек, митингов.
Это какое то умопомешательство. Но ведь должно же это когда нибудь взорваться?
При этом так называемые страны запада спокойно наблюдают за этим и говорят это нас не особо касается, мы отреагируем когда на нас нападут.
При этом наше общество и экономика до сих пор не отмобилизовано для победы. Все пилят бабки на ремонтах укрыттив, на укладке плитки и прочее, слушают каждый день видосики и брехню по телемарафету.
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17.02.2024 09:26 Відповісти
Все залежить від хто рахує!!!За сумнів в цифрах-бан.Все дуже просто,другого бути не може.Як показує практика,наслідки такої брехні невтішні.Люди розраховують на одне,а реальність зовсім інша.Дуже впливає на настрій і впевненнісь в завтрашньому дні.Враховуючи,хто при владі,ніякого подиву не викликають такі дії.Нагадаю,при владі зрадники і чекати,що вони щось робитимуть на користь Україні марні сподівання
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17.02.2024 10:03 Відповісти
"а у них на рашке тихо и спокойно, все одобряют и радуюцца" - https://24tv.ua/ru/kadyrov-zajavil-chto-chechne-ne-budet-mobilizacii_n2163554 https://24tv.ua/ru/kadyrov-zajavil-chto-chechne-ne-budet-mobilizacii_n2163554

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D1%91%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%B6%D1%91%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%80%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%20%D1%81,%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0) .
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17.02.2024 11:24 Відповісти
Все одно мало. Слава Україні!
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17.02.2024 09:30 Відповісти
Я-руцкий...Люська хоче до кабзона...https://youtu.be/tCf9Bea9kOg
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17.02.2024 10:48 Відповісти
Минув 3646 день москальсько-української війни.
78! одиниць техніки та 1050!! чумардосів.
Арта 28!, броня 27!, логістика 18.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 401 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
В Твері за 2 роки населення впало на 3 тисячі
В Нижньому Тагілі - на 5т
в Кургані - на 6т
в Томську - на 9т.
В Воронежі близько - 10т
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17.02.2024 11:42 Відповісти
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17.02.2024 11:45 Відповісти
За 2 роки населення впало:
в Санкт-Пітербурзі - на 10 тисяч (0.17%)
в Єкатеринбурзі - на 3т (0.2%)
в Кам'янськ-Уральському - на 2т (1.5%)
в Першоуральську - на 1т (1%)
в Сіверську на 1т (1%)
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17.02.2024 12:06 Відповісти
Що це за шум пішов в мережах, що наші зранку ******* аж три касапські сушки?
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17.02.2024 13:02 Відповісти
та ні, ось інфа з телеграму Генштабу чотири хвилини тому:
"https://t.me/operativnoZSU/136891 Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! "
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17.02.2024 13:04 Відповісти
 
 