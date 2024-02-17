Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 401 350 осіб (+ 1050 за добу), 6476 танків, 9669 артсистем, 12145 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 401 350 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 401350 (+1050) осіб,

танків - 6476 (+11) од,

бойових броньованих машин - 12145 (+16) од,

артилерійських систем - 9669 (+28) од,

РСЗВ - 984 (+0) од,

засоби ППО - 671 (+0) од,

літаків - 332 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7413 (+5),

крилаті ракети - 1896 (+1),

кораблі /катери - 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12734 (+18) од,

спеціальна техніка - 1533 (+5)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 400 300 осіб (+ 1210 за добу), 6465 танків, 9641 артсистема, 12129 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.