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безпілотник (3662) росія (63568) Курськ (845)

Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення понад 30 українських безпілотників над територією Росії. Губернатор Курської області каже, що ніч була неспокійною

безпілотник

У Міноборони РФ запевняють, що минулої ночі територію Росії атакували 33 нібито українські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Як стверджується, черговими засобами ППО дрони перехоплено і знищено над територіями таких областей: Бєлгородської - 4 БпЛА, Воронезької - 4 БпЛА, Курської - 1 БпЛА, Брянської - 18 БпЛА і Калузької - 6 БпЛА.

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявляв, що минула ніч видалася безсонною і неспокійною. За його словами, ППО нібито працювала у регіоні і зранку 17 лютого.

Також читайте: В російському Іжевську ввечері 16 лютого спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

У телеграм-каналах стверджують, що вночі було завдано удару по нафтобазі в Курській області, втім офіційного підтвердження наразі немає. 

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Топ коментарі
+9
Это пожарами беспилотники отпугивают.
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17.02.2024 09:13
+7
А що тоді палає?
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17.02.2024 09:08
+6
Дякую КЕП, а ще по владівастоку не було
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17.02.2024 09:16
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А що тоді палає?
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17.02.2024 09:08 Відповісти
Это пожарами беспилотники отпугивают.
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17.02.2024 09:13 Відповісти
Типа не надо взрывов, мы уже сами подожгли ))
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17.02.2024 10:38 Відповісти
Перехоплювали нафтобазами і заводами!!
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17.02.2024 09:09 Відповісти
По москві - 0
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17.02.2024 09:13 Відповісти
Дякую КЕП, а ще по владівастоку не було
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17.02.2024 09:16 Відповісти
******* де пітсот мільонів дронів і БПЛА, погань маланська?
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17.02.2024 09:15 Відповісти
Всем давно известно, что т.н. "россия" невменяемо врет. А причина проста:
поскольку нарушения техники безопасности на предприятиях неминуемо ведет к пожарам, взрывам и иным нарушениях технологического процесса, то для сокрытия подобной, вопиющей халатности, придумали, якобы, "украинские бпла".
Ожидаем новой порции брехни в виде "Галактических крейсеров и Звезд смерти, нет, есть лучше вариант - Трезубец Гибели".
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17.02.2024 09:19 Відповісти
Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення

Хто саме стісняється - ми чи вони?
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17.02.2024 09:25 Відповісти
Яке щастя , що ми маємо можливість довідатись , що каже міноборони рф . А коли ми почуємо українське міноборони , які цілі вражено ? Скільки шибок вилетіло в мухосранську чи вже , нарешті , почали атакувати летовища ?
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17.02.2024 09:26 Відповісти
Це мало. Треба більше і кожен день і по палацах на рубльовці де сплять неофашисти.
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17.02.2024 09:31 Відповісти
Там де спонсори зейла живуть?
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17.02.2024 09:34 Відповісти
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17.02.2024 10:06 Відповісти
ЗДОХНІТЬ ****** КАЦАПИ!! ЗДОХНІТЬ! ЗДОХНІТЬ!! ЗДОХНІТЬ УСІ НАКУЙ!!!!
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17.02.2024 10:22 Відповісти
То трєвожна, то нєпокойна... Що в них на болотах проісходіт?
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17.02.2024 11:27 Відповісти
 
 