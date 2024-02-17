Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення понад 30 українських безпілотників над територією Росії. Губернатор Курської області каже, що ніч була неспокійною
У Міноборони РФ запевняють, що минулої ночі територію Росії атакували 33 нібито українські безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".
Як стверджується, черговими засобами ППО дрони перехоплено і знищено над територіями таких областей: Бєлгородської - 4 БпЛА, Воронезької - 4 БпЛА, Курської - 1 БпЛА, Брянської - 18 БпЛА і Калузької - 6 БпЛА.
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявляв, що минула ніч видалася безсонною і неспокійною. За його словами, ППО нібито працювала у регіоні і зранку 17 лютого.
У телеграм-каналах стверджують, що вночі було завдано удару по нафтобазі в Курській області, втім офіційного підтвердження наразі немає.
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поскольку нарушения техники безопасности на предприятиях неминуемо ведет к пожарам, взрывам и иным нарушениях технологического процесса, то для сокрытия подобной, вопиющей халатности, придумали, якобы, "украинские бпла".
Ожидаем новой порции брехни в виде "Галактических крейсеров и Звезд смерти, нет, есть лучше вариант - Трезубец Гибели".
Хто саме стісняється - ми чи вони?